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«Марсель» хочет арендовать Дзюбу

сегодня, 14:48

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе». Французский клуб, который с лета возглавил экс-тренер «сине-бело-голубых» Андре Виллаш-Боаш, хочет арендовать Дзюбу. Об этом сообщает французский журналист Кордо Бастьен.

Напомним, что ранее Дзюба заключил контракт с агентом Жорже Мендешем, чтобы тот помог ему найти новую команду.

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Все комментарии
Novograd
Novograd
   352 / 745
сегодня в 16:34
ахаххахахахаааааааааааааааааааааааа ска не смешите народ мляьт
Гавроша
Гавроша ответил viking88
   75 / 745
сегодня в 16:30
а тебя то хоть кто спросить?))) еще Мы говорит...)))
Ой, я и забыл, конечно на счет игроков Зенита надо свиней спрашивать.
viking88
viking88 ответил Гавроша
сегодня в 16:25
Мы не отдадим его в аренду, если хотят купить - то за 30 можно подумать.
а тебя то хоть кто спросить?))) еще Мы говорит...)))
Гавроша
Гавроша
   75 / 745
сегодня в 16:21
Мы не отдадим его в аренду, если хотят купить - то за 30 можно подумать.
Hypnoz
Hypnoz
   201 / 745
сегодня в 16:21
Только АПЛ, никаких Марселей ! Один ушел в Лигу 1, так чуть в пердив, Монако не отправил.
drug01
drug01
   104 / 745
сегодня в 16:19
Желаем удачи
Шейх Сити
Шейх Сити
сегодня в 16:17
в итоге его купит Барселона вместо Неймара
Faustello
Faustello
   6 / 745
сегодня в 16:06
Дзюба Миллеру:
CSKA2012
CSKA2012
   204 / 745
сегодня в 16:03
Мбаппе хочет арендовать Дзюбу))
Rattlehead
Rattlehead
   101 / 745
сегодня в 16:01
Alpribas
Alpribas
   42 / 745
сегодня в 16:00
Даже когда Дзюба играл у свиней, они всё пытались его куда-то спихнуть, он от них удрал, а они всё его куда-то опять хотят заслать.
ermak6848
ermak6848
   163 / 745
сегодня в 15:56
да пусть " баклан " лягушек поесть...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 745
сегодня в 15:50
На понижение....
С 19-го места рейтинга УЕФА в клуб с 49-го места......Не....Не пойдет....
Igo0rek
Igo0rek ответил Ангел неБесГрешен
   24 / 745
сегодня в 15:46
Все ж лучше, чем в РПЛ
ДСА
ДСА
   186 / 745
сегодня в 15:40
Самое верное сначала его взять на просмотр, а потом уж думать покупать или нет.
Абсолютно верное решение.
Z. Kramer
Z. Kramer
   191 / 745
сегодня в 15:35
Опять какие то сказки. Никуда это бревно из РПЛ не уйдёт. Ну разве только в ФНЛ.
yasukuni
yasukuni
   226 / 745
сегодня в 15:34
Подставляйте корзины для лапши. На уши сами опрокинете!
Garrincha58
Garrincha58 ответил Гоша Тамбовский
   230 / 745
сегодня в 15:29
Чушь какая, после Головина французы лет 10 из России никого не возьмут.
это точно
kolpankolpan
kolpankolpan
   317 / 745
сегодня в 15:27
А зачем ему Марсель?Ну зачем?Зачем ему аренда?Зачем ему жить среди глумливых негров которых во Французских командах 8 из 10ти ?Оценить адекватно пока это невозможно.Да это и есть --просто предложение получить игрока на халяву.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   239 / 745
сегодня в 15:22
При всем нейтральном и даже, отчасти, негативном отношении к футболисту Дзюбе хочется сказать: " Пусть попробует ". А вдруг получится... Если, конечно, это не слухи.
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил ИГРОЧИШКА
   232 / 745
сегодня в 15:21
а как же АПЛ?
уровень Дзюбы это не АПЛ, а Чемпионшип и Лига 1
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   687 / 745
сегодня в 15:20
а как же АПЛ?
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   372 / 745
сегодня в 15:16
Артем попросил отпустить его в Европу. Мы не стали этому препятствовать. Осталось объяснить Дзюбе, что Казахстан это тоже Европа.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
   297 / 745
сегодня в 15:13
Дзюба - Балотелли. Связка мечты!.. Всем песда!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил cska plus
   374 / 745
сегодня в 15:12
А с каких пор коней беспокоит Федун? Можете его забрать у себе и Кононова вместе с ним
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил Ragnar_Lodbrok
   240 / 745
сегодня в 15:11
Glodor Сегодня 16:00 Не для того Дзюба из хрюшатника тарасовского убежал, чтобы в такой же французский опять идти. _________________________________________________________________________ Марсель намного выше уровнем, чем питерский проект без истории
Это тебе так хочется или кажется...
борька
борька
   62 / 745
сегодня в 15:11
А, тамии абрам чукотыч заключит контракт!
Круто, Дзюба в Челси!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   384 / 745
сегодня в 15:07
В Марселе наверняка не знают, что Дзюба играл в спартаке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   32 / 745
сегодня в 15:05
Что ему дклать во Франции, да еще и в аренду?
Columb
Columb
   126 / 745
сегодня в 15:04
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