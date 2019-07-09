«Марсель» хочет арендовать Дзюбу

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе». Французский клуб, который с лета возглавил экс-тренер «сине-бело-голубых» Андре Виллаш-Боаш, хочет арендовать Дзюбу. Об этом сообщает французский журналист Кордо Бастьен.
Напомним, что ранее Дзюба заключил контракт с агентом Жорже Мендешем, чтобы тот помог ему найти новую команду.
https://www.youtube.com/watch?v=cywTOdr1_po
С 19-го места рейтинга УЕФА в клуб с 49-го места......Не....Не пойдет....
С 19-го места рейтинга УЕФА в клуб с 49-го места......Не....Не пойдет....
Абсолютно верное решение.
Абсолютно верное решение.
Круто, Дзюба в Челси!
Круто, Дзюба в Челси!