«Марсель» хочет арендовать Дзюбу

сегодня, 14:48

Нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в «Марселе». Французский клуб, который с лета возглавил экс-тренер «сине-бело-голубых» Андре Виллаш-Боаш, хочет арендовать Дзюбу. Об этом сообщает французский журналист Кордо Бастьен.

Напомним, что ранее Дзюба заключил контракт с агентом Жорже Мендешем, чтобы тот помог ему найти новую команду.