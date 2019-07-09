Миранчукам и Игнатьеву не нужен «Зенит»

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Чемпионы пришли за братьями и Иваном? «Соккер.ру» напоминает, насколько важно не оказаться в футбольном тупике.

В Петербурге нет трамплина

Пока есть лимит и богатые клубы со спорной трансферной политикой, молодые российские футболисты не будут переходить на топ-уровень. Просто незачем. Ведь в РПЛ , хотя лига нищая – не зарабатывает сама, заметно переплачивают, основываясь как раз на ограничениях.

Новая схема лимита ничего не меняет. Семаку за год нужно разогнать Нобоа и Эрнани, а параллельно набрать роту из 14-19 Суторминых, чтобы смирно торчали на лавке, играя раз в год – в день вылета из Кубка России. А вот восемь Азмунов и трое Дзюб будут представлять футбольную честь Санкт-Петербурга в ЛЧ .

Не стоит заикаться о ставке на развитие талантов российских футболистов в северном городе. У клуба цель – плей-офф ЛЧ , им нужны готовые мастера. А о воспитанниках «Зенита» говорили – давно нет в основе. Но давайте вспомним последнего отечественного игрока клуба, который перешел в солидный зарубежный клуб.

Десять лет назад Аршавин перебрался в «Арсенал». Десять лет прошло! И не сказать, что затмил славу Бергкампа в Лондоне и стал легендой из легенд «канониров», любимцем толпы. Уровень и талант были, школы профессионализма и борьбы с конкуренцией – не было. За десять лет ничего не поменялось.

Ведь есть список из российских фамилий. Ионов, Канунников, Денисов, Быстров, Широков, Бухаров, Могилевец, Ходжаниязов, Кержаковы, Рязанцев, Ткачук и Соловьев. Еще Шатов (аренда), Новосельцев, Цаллагов, Чернов, Юсупов, Панюков, Полоз, Лодыгин и Набиуллин. Никто не дорос благодаря игре за «Зенит» до «Баварии» и «Арсенала». Не говоря о «Ювентусе» и «Барселоне».

Дзюба удачно ушел в аренду – вернулся королем, а Сергей Петров рад, что заиграл в «Краснодаре». А когда добавить судьбы иностранцев, то у вас будет один Рондон в АПЛ и Паредес, что вырвался в большой клуб. Его в ПСЖ критиковали, но точку в отношениях так и не поставили. Впрочем, Леандро в «Зените» играл недолго. А Данни задержался – не состоялся в топ-5, как и Халк.

В «Зените» рискуют карьерами

Чемпион при желании заставит Гинера продать Фернандеса. Однако президент ЦСКА выторгует 30 млн евро – единственная причина, почему справа играет Смольников. «Зенит» когда-то вернул Быстрова из «Спартака» силой, сейчас моргнули – Сутормин покинул «Рубин».

Смотрится нелепо, дико, но на самом деле грустно. Грустно, ведь часто смысла в таких подписаниях нет. «Зенит» не работает так, как «Боруссия» Д, «Аякс» или «Бенфика». Семак не ставит перед собой задачу сделать Сутормина игроком уровня заявки «Манчестер Сити». Ладно, «Арсенала». По Кокорину и другим такой цели тоже не было.

Тот же Азмун рискует потерять реальный шанс заиграть в топ-5 в приличном клубе, выбрав именно «Зенит». У клуба есть определенный и понятный годами стиль. Этот стиль не включает заботу о будущем игроков. Например, Новосельцев у Бердыева играл в футбол, в «Зените» - на флейте. Полозу в «Ростове» светила борьба за ЛЕ , а в «Сочи» - светит солнце.

Солнце, что выжжет значительную часть зарплаты Заболотного – поэтому форвард, в отличие от выводка жертв лимита, пока не перебрался на юг. Но захотят – отправят в аренду и мастера обводки манекенов. В Санкт-Петербурге, думая о клубных интересах, никогда не смотрели на картину шире. Именно поэтому у них всего 4 чемпионства за 10 лет, а должно быть 8-9?

Или все десять. Ни один из чемпионов – «Рубин», ЦСКА , «Спартак» или «Локомотив», не превосходил «Зенит» по возможностям ни в одном из «золотых» сезонов. Но если речь о клубе, который часто допускает ошибки в идеальных условиях, какой смысл талантливым игрокам, вроде Миранчуков или Игнатьева, подписывать с ним контракт? Ради денег? Деньги и в топ-5 дикие, на «Бентли» хватит.

Пора разорвать порочный круг

Мысли игроков, вроде Игнатьева, Чалова, братьев, Ахметова и Баринова должны быть связаны строго с топ-5. Ведь у сборной России, сформированной по принципу национальной команды Северной Кореи, есть серьезный изъян. Его видите, когда минское «Динамо» швыряет четыре гола «Зениту». Или когда «Спартак» проигрывает «Рапиду».

А еще когда «Локомотив» смотрится нелепо, пытаясь обыграть «Порту». Но вспомните, что братья Миранчуки в ЛЧ прошлой осенью были светлыми пятнами на поле у «железнодорожников». А когда весной прибавили в РПЛ – их заметили уже все скауты. Нужно дожимать, играя круто в группе ЛЧ за команду, где Семин нашел им идеальные позиции.

В такой момент переход в «Зенит» это не просто выбор денег. Это игра на клуб, где тренеры и футболисты – обслуживающий персонал. Деньгами не обижают, но уважения нет. Луческу уважали? Дзюбу уважают? Пока приносит пользу, а было иначе – сплавили в Тулу. И Алексея Миранчука уважают как раз за голы «Зениту». Но братьям всего по 23 года, им можно мечтать о большем.

И тот же Игнатьев, если не будет проблем с поведением – вырастет в сильного форварда в «Краснодаре». А в Петербурге будет вторым Джорджевичем. Все молодые российские футболисты, что себя уважают, сейчас откажут «Спартаку» и «Зениту», чтобы получить настоящую проверку – путевку в топ-5. Результаты еврокубков показывают, что лучшие клубы РПЛ не слабые, сильнее многих середняков, что таблица УЕФА демонстрирует.

Но лимит заставил упереться в потолок. Без смелых попыток, часть из которых завершится провалами, поскольку к конкуренции как таковой не привыкли, уже нельзя сделать шаг вперед. Например, в том же «Зените» Барриос и Азмун не поднимутся на более высокий уровень, если останутся надолго. Алексей Миранчук будет в основе Семака, но надо учитывать, что бывает и с теми, кто не заиграл. Все они закончились как футболисты.

«Зенит» - непоследовательный

Обещали поддерживать Кокорина, видео записывали. А 1 июля стал свободным агентом. Александра в Санкт-Петербурге научили быть профессионалом? Не было цели воспитать для западного гранда российских Алвеса – в 36 лет берет 40-й трофей в статусе лучшего игрока Копа Америка, или Роналду – тренируется в 34 года как безумный.

Да и кто будет воспитывать? Семак себя при трансфере Сутормина показал, к сожалению. Тренерская харизма растет из принципов. Сергей Богданович поступил, как поступил, но такой тренер не сделает любого из Миранчуков готовым к большому вызову. А разницы между «Локомотивом» и «Зенитом» слишком мало, чтобы рисковать всем. Как и в случае Игнатьева между «быками» и «лазурными».

Прекрасно, что Иван пока не бойкотирует тренировки «быков», как Дембеле в Дортмунде, требуя отпустить немедленно. Также хорошо, что братья Минанчуки, если верить Арустамяну, в России хотят играть только за «Локомотив» и Сёмина. В условиях лимита, который всех делает немножко Суторминым, немножко Набиуллиным и сильно Заболотным, футболистов спасет только собственная железная позиция.

«Зениту» можно отказать, у того же Зобнина вышло. Но представьте, какой форвард получился бы из Кокорина, если бы ему не платили огромные деньги за нестабильную игру и наказывали за неспортивное поведение. Из Миранчуков, Игнатьева и ребят их поколений еще могут вырасти профессионалы. Но один из пунктов на пути к футбольному прогрессу – отказать «Зениту», как сделал двукратный чемпион Англии Зинченко.

Важно «выбрать футбол». В 22 года Александр получил 11-й номер в «Манчестер Сити», контракт до 2024 года и зарплату, как у Дзюбы. Не выдержит конкуренцию в составе фаворита ЛЧ и АПЛ ? Ничего страшного, с дипломом выпускника школы Гвардиолы не пропадет. Будь у «Зенита» репутация клуба, где умеют выводить на максимальный для РПЛ уровень и сразу давать путевки в жизнь в грандах – никаких вопросов, всем бы рекомендовали туда перебираться.

А если все иначе, то зачем портить Игнатьеву и Миранчукам карьеры? «Спартак» и «Зенит» им не нужны. Из «Локомотива» и «Краснодара» тоже сложно попасть в гранд, но там им доверяют, они на своих местах. Важно пахать и заслужить приглашение из топ-5. Чтобы и сами не жалели, что недобрали высоту, и у сборной России появилось больше успешных профессионалов.