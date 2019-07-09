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Миранчукам и Игнатьеву не нужен «Зенит»

сегодня, 12:45

Чемпионы пришли за братьями и Иваном? «Соккер.ру» напоминает, насколько важно не оказаться в футбольном тупике.

В Петербурге нет трамплина

Пока есть лимит и богатые клубы со спорной трансферной политикой, молодые российские футболисты не будут переходить на топ-уровень. Просто незачем. Ведь в РПЛ, хотя лига нищая – не зарабатывает сама, заметно переплачивают, основываясь как раз на ограничениях.

Новая схема лимита ничего не меняет. Семаку за год нужно разогнать Нобоа и Эрнани, а параллельно набрать роту из 14-19 Суторминых, чтобы смирно торчали на лавке, играя раз в год – в день вылета из Кубка России. А вот восемь Азмунов и трое Дзюб будут представлять футбольную честь Санкт-Петербурга в ЛЧ.

Не стоит заикаться о ставке на развитие талантов российских футболистов в северном городе. У клуба цель – плей-офф ЛЧ, им нужны готовые мастера. А о воспитанниках «Зенита» говорили –  давно нет в основе. Но давайте вспомним последнего отечественного игрока клуба, который перешел в солидный зарубежный клуб.

Десять лет назад Аршавин перебрался в «Арсенал». Десять лет прошло! И не сказать, что затмил славу Бергкампа в Лондоне и стал легендой из легенд «канониров», любимцем толпы. Уровень и талант были, школы профессионализма и борьбы с конкуренцией – не было. За десять лет ничего не поменялось.  

Ведь есть список из российских фамилий. Ионов, Канунников, Денисов, Быстров, Широков, Бухаров, Могилевец, Ходжаниязов, Кержаковы, Рязанцев, Ткачук и Соловьев. Еще Шатов (аренда), Новосельцев, Цаллагов, Чернов, Юсупов, Панюков, Полоз, Лодыгин и Набиуллин. Никто не дорос благодаря игре за «Зенит» до «Баварии» и «Арсенала». Не говоря о «Ювентусе» и «Барселоне».

Дзюба удачно ушел в аренду – вернулся королем, а Сергей Петров рад, что заиграл в «Краснодаре». А когда добавить судьбы иностранцев, то у вас будет один Рондон в АПЛ и Паредес, что вырвался в большой клуб. Его в ПСЖ критиковали, но точку в отношениях так и не поставили. Впрочем, Леандро в «Зените» играл недолго. А Данни задержался – не состоялся в топ-5, как и Халк.

В «Зените» рискуют карьерами

Чемпион при желании заставит Гинера продать Фернандеса. Однако президент ЦСКА выторгует 30 млн евро – единственная причина, почему справа играет Смольников. «Зенит» когда-то вернул Быстрова из «Спартака» силой, сейчас моргнули – Сутормин покинул «Рубин».

Смотрится нелепо, дико, но на самом деле грустно. Грустно, ведь часто смысла в таких подписаниях нет. «Зенит» не работает так, как «Боруссия» Д, «Аякс» или «Бенфика». Семак не ставит перед собой задачу сделать Сутормина игроком уровня заявки «Манчестер Сити». Ладно, «Арсенала». По Кокорину и другим такой цели тоже не было.

Тот же Азмун рискует потерять реальный шанс заиграть в топ-5 в приличном клубе, выбрав именно «Зенит». У клуба есть определенный и понятный годами стиль. Этот стиль не включает заботу о будущем игроков. Например, Новосельцев у Бердыева играл в футбол, в «Зените» - на флейте. Полозу в «Ростове» светила борьба за ЛЕ, а в «Сочи» - светит солнце.

Солнце, что выжжет значительную часть зарплаты Заболотного – поэтому форвард, в отличие от выводка жертв лимита, пока не перебрался на юг. Но захотят – отправят в аренду и мастера обводки манекенов. В Санкт-Петербурге, думая о клубных интересах, никогда не смотрели на картину шире. Именно поэтому у них всего 4 чемпионства за 10 лет, а должно быть 8-9?

Или все десять. Ни один из чемпионов – «Рубин», ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив», не превосходил «Зенит» по возможностям ни в одном из «золотых» сезонов. Но если речь о клубе, который часто допускает ошибки в идеальных условиях, какой смысл талантливым игрокам, вроде Миранчуков или Игнатьева, подписывать с ним контракт? Ради денег? Деньги и в топ-5 дикие, на «Бентли» хватит.

Пора разорвать порочный круг

Мысли игроков, вроде Игнатьева, Чалова, братьев, Ахметова и Баринова должны быть связаны строго с топ-5. Ведь у сборной России, сформированной по принципу национальной команды Северной Кореи, есть серьезный изъян. Его видите, когда минское «Динамо» швыряет четыре гола «Зениту». Или когда «Спартак» проигрывает «Рапиду».

А еще когда «Локомотив» смотрится нелепо, пытаясь обыграть «Порту». Но вспомните, что братья Миранчуки в ЛЧ прошлой осенью были светлыми пятнами на поле у «железнодорожников». А когда весной прибавили в РПЛ – их заметили уже все скауты. Нужно дожимать, играя круто в группе ЛЧ за команду, где Семин нашел им идеальные позиции.

В такой момент переход в «Зенит» это не просто выбор денег. Это игра на клуб, где тренеры и футболисты – обслуживающий персонал. Деньгами не обижают, но уважения нет. Луческу уважали? Дзюбу уважают? Пока приносит пользу, а было иначе – сплавили в Тулу. И Алексея Миранчука уважают как раз за голы «Зениту». Но братьям всего по 23 года, им можно мечтать о большем.

И тот же Игнатьев, если не будет проблем с поведением – вырастет в сильного форварда в «Краснодаре». А в Петербурге будет вторым Джорджевичем. Все молодые российские футболисты, что себя уважают, сейчас откажут «Спартаку» и «Зениту», чтобы получить настоящую проверку – путевку в топ-5. Результаты еврокубков показывают, что лучшие клубы РПЛ не слабые, сильнее многих середняков, что таблица УЕФА демонстрирует.

Но лимит заставил упереться в потолок. Без смелых попыток, часть из которых завершится провалами, поскольку к конкуренции как таковой не привыкли, уже нельзя сделать шаг вперед. Например, в том же «Зените» Барриос и Азмун не поднимутся на более высокий уровень, если останутся надолго. Алексей Миранчук будет в основе Семака, но надо учитывать, что бывает и с теми, кто не заиграл. Все они закончились как футболисты.

«Зенит» - непоследовательный

Обещали поддерживать Кокорина, видео записывали. А 1 июля стал свободным агентом. Александра в Санкт-Петербурге научили быть профессионалом? Не было цели воспитать для западного гранда российских Алвеса – в 36 лет берет 40-й трофей в статусе лучшего игрока Копа Америка, или Роналду – тренируется в 34 года как безумный.

Да и кто будет воспитывать? Семак себя при трансфере Сутормина показал, к сожалению. Тренерская харизма растет из принципов. Сергей Богданович поступил, как поступил, но такой тренер не сделает любого из Миранчуков готовым к большому вызову. А разницы между «Локомотивом» и «Зенитом» слишком мало, чтобы рисковать всем. Как и в случае Игнатьева между «быками» и «лазурными».

Прекрасно, что Иван пока не бойкотирует тренировки «быков», как Дембеле в Дортмунде, требуя отпустить немедленно. Также хорошо, что братья Минанчуки, если верить Арустамяну, в России хотят играть только за «Локомотив» и Сёмина. В условиях лимита, который всех делает немножко Суторминым, немножко Набиуллиным и сильно Заболотным, футболистов спасет только собственная железная позиция.

«Зениту» можно отказать, у того же Зобнина вышло. Но представьте, какой форвард получился бы из Кокорина, если бы ему не платили огромные деньги за нестабильную игру и наказывали за неспортивное поведение. Из Миранчуков, Игнатьева и ребят их поколений еще могут вырасти профессионалы. Но один из пунктов на пути к футбольному прогрессу – отказать «Зениту», как сделал двукратный чемпион Англии Зинченко.

Важно «выбрать футбол». В 22 года Александр получил 11-й номер в «Манчестер Сити», контракт до 2024 года и зарплату, как у Дзюбы. Не выдержит конкуренцию в составе фаворита ЛЧ и АПЛ? Ничего страшного, с дипломом выпускника школы Гвардиолы не пропадет. Будь у «Зенита» репутация клуба, где умеют выводить на максимальный для РПЛ уровень и сразу давать путевки в жизнь в грандах – никаких вопросов, всем бы рекомендовали туда перебираться.

А если все иначе, то зачем портить Игнатьеву и Миранчукам карьеры? «Спартак» и «Зенит» им не нужны. Из «Локомотива» и «Краснодара» тоже сложно попасть в гранд, но там им доверяют, они на своих местах. Важно пахать и заслужить приглашение из топ-5. Чтобы и сами не жалели, что недобрали высоту, и у сборной России появилось больше успешных профессионалов.

От этого выигрывают все, даже «Зенит», у которого при смене подхода не будет репутации тренировочной базы ФК «Сочи» и карьерного кладбища для десятков российских футболистов.

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Все комментарии
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   717 / 744
сегодня в 15:34
Зениту не нужны Миранчуки...но долбанный лимит...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   232 / 744
сегодня в 15:19
зенит никому не нужен, кроме как ворам из гапрома, чтобы пиарить свою трубу в Европе.
Питер Ман
Питер Ман
   22 / 744
сегодня в 15:01
Может они сами решат, что им нужно
Аксинья
Аксинья ответил СаняШумок
   18 / 744
сегодня в 14:51
Что за убогая и предвзятая статья. Поставьте на место Зенита другой любой клуб РПЛ и разницы не будет никакой. В условиях лимита Зениту, которым нужен результат здесь и сейчас, возможности позволяют покупать русских игроков,которые себя как-то проявили. То что в итоге оказывается,что на деле они нули- вина не Зенита, а самих игроков.Очень мало из нашей лиги, ушедшие в топ-5, заиграли. И да, лучше выбрать Зенит, который стабильно в еврокубках(да,не всегда чемпионства,не всегда лч, но это от игроков тоже зависит и конкретно от того,кого приобретают), чем выбрать условную Аталанту,которая выстрелила раз за 10 лет и все. А воспитанники сам не выдерживают, отправляются в середняки и если себя там проявляют(Терентьев,Кузяев,Сутормин) они возвращаются... а вот тот же Шейдаев,который подавал надежды. Не выдержал конкуренцию,сказав, что ему не доверяют,уехал покорять Трабзонспор и в итоге в низах РПЛ сейчас и вместо места в сборной России на ЧМ, оказался в сборной Азербайджана. Сами игроки больше виноваты Зенита. Зенит, в условиях более крепкого финансового положения мотивирует игроков перейти к нему, но играть заставить не может никто,кроме самого футболиста.
Ну и чем же себя проявил Терентьев? Тем что в Ростове даже при дефиците игроков полировал лавку? Больше никаких заслуг за ним не наблюдалось...Ну а в Зените его даже и на лавке не видно...
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 744
сегодня в 14:44
Мы уже отправили Головина в европу, парень ревел и хотел домой, а уехал в жалкий чемпионат на жалкие 2 млн зарплаты, а в зените мог 3 получать и стать чемпионом и играть в лч и быть с семьейрядом. Не светит нам европа еще лет десять, только сейчас начинают футбольные кружки для детей квалифицировано рабо ать по стране, до выхлопа далеко.
Так что не мешайте Миранчукам и ко запаботать себе на пенсию и жить по силам, а не поверить в сказочную карьеру на скамейке в англии. Надеюсь Локо пересмотрит контракты и пацаны будут сыты, Месси, Мбапе, Джерард, Руни и многие никуда не уезжали
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   27 / 744
сегодня в 14:38
Даже народные деньги не затянут нормальных игроков в проект,конечно кто хочет заработать идут в зенит,60 человек уже есть(( АХАХА
Опять стыдно)!!!!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   27 / 744
сегодня в 14:34
Отшили бакланов!!
РЕСПЕКТ
Vave666
Vave666
   490 / 744
сегодня в 14:31
Например, Новосельцев у Бердыева играл в футбол, в «Зените» - на флейте.

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1126357/miranchuk-aleksey-zenit
Groove000
Groove000
   436 / 744
сегодня в 14:09
Руки прочь от Ивана, у них там вратарей уже на целую команду хватит, вот пусть из них и делают себе форвардов
серый1925
серый1925 ответил Лакшери
   316 / 744
сегодня в 14:01
Что там разложено ? И дураку понятно что они хотят в топ чемпионат и им нет смысла сейчас переходить в другой клуб рпл , хоть сколько бы им не предложили. Все остальное отсебятина выхрюканая от личной неприязни , ни одного факта .новоселовых каких то с полозами приплел , мол они в гранды после Зенита не уехали ахахах . Эти ребята никогда даже на уровень Зенита не тянули , а тут оказывается они звёздами мировыми стать должны были , а Зенит помешал .лол
КРАСАВА+++
Begemott
Begemott
   52 / 744
сегодня в 13:51
А Зениту они тем более, игроки ниже среднего уровня.
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 744
сегодня в 13:49
Федун устроит конфликт у конкурентов и к нам бесплатно прибегут браття, игнат, федя на контракты по4+ млн и будем рвать зулусов северных
Лакшери
Лакшери ответил Крутой камерунец
   49 / 744
сегодня в 13:48
Что там разложено ? И дураку понятно что они хотят в топ чемпионат и им нет смысла сейчас переходить в другой клуб рпл , хоть сколько бы им не предложили. Все остальное отсебятина выхрюканая от личной неприязни , ни одного факта .новоселовых каких то с полозами приплел , мол они в гранды после Зенита не уехали ахахах . Эти ребята никогда даже на уровень Зенита не тянули , а тут оказывается они звёздами мировыми стать должны были , а Зенит помешал .лол
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   42 / 744
сегодня в 13:46
Зенит это как в танке всегда Глухо😂.
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 744
сегодня в 13:45
Хороший материал, пусть и слишком эмоциональный. Зенит это болото для талантов, где они вязнут и тонут.
В Спартаке, Краснодаре, ЦСКА сейчас гораздо проще и легче дышится детям лимита, а других у нас пока нет, ни Чалов ни Миранчуки никто не заиграет в европе на высоком уровне,а вот в Спартаке или Локо могут получить хорошие контракты и стать лидерами как Джикия, Зобнин
Gloomy59
Gloomy59
   502 / 744
сегодня в 13:42
Хрень полная, одна говорильня!!!! Суть и проблематика совсем в другом!!!!!!!
Лимит в России, аукнеться уже следущей осенью, и заметьте, как положено в России за ЭТО НИКТО НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ!!!!!!!
В России ещё лет 20-30 не появяться Данни, Халки, Аршавины и другие классные футболисты!
Если бы в России сегодня были бы ВЫСОКЛАССНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ (ПЕРЕЧЕНЬ МОЖНО УЗНАТЬ У КОММЕНТАТОРОВ МАТЧ ТВ), то наверное бы и Локомотив и Краснодар, ЦСКА и Спартак в евросезоне 2018-2019 г.г. дошли бы до финалов еврокубков, А ТАК ГОЛЫЙ ПЕТУШОК НА ПАЛОЧКЕ!!!!!
И СПРАШИВАЕТСЯ, ТАК КОГДА НАМ ЖДАТЬ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД, КОТОРЫХ ДОЛЖЕН ВЫРОДИТЬ ЛИМИТ????

ПОСИДИТЕ И ПОДУМАЙТЕ!!!!!!!
scikuni
scikuni
   494 / 744
сегодня в 13:42
не вижу смысла менять шило на мыло с эмблемой газпрома, остальные клубы тройки ничем не хуже
СаняШумок
СаняШумок
   347 / 744
сегодня в 13:34
Что за убогая и предвзятая статья. Поставьте на место Зенита другой любой клуб РПЛ и разницы не будет никакой. В условиях лимита Зениту, которым нужен результат здесь и сейчас, возможности позволяют покупать русских игроков,которые себя как-то проявили. То что в итоге оказывается,что на деле они нули- вина не Зенита, а самих игроков.Очень мало из нашей лиги, ушедшие в топ-5, заиграли. И да, лучше выбрать Зенит, который стабильно в еврокубках(да,не всегда чемпионства,не всегда лч, но это от игроков тоже зависит и конкретно от того,кого приобретают), чем выбрать условную Аталанту,которая выстрелила раз за 10 лет и все. А воспитанники сам не выдерживают, отправляются в середняки и если себя там проявляют(Терентьев,Кузяев,Сутормин) они возвращаются... а вот тот же Шейдаев,который подавал надежды. Не выдержал конкуренцию,сказав, что ему не доверяют,уехал покорять Трабзонспор и в итоге в низах РПЛ сейчас и вместо места в сборной России на ЧМ, оказался в сборной Азербайджана. Сами игроки больше виноваты Зенита. Зенит, в условиях более крепкого финансового положения мотивирует игроков перейти к нему, но играть заставить не может никто,кроме самого футболиста.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Лакшери
   44 / 744
сегодня в 13:33
Будто они в какой-то другой клуб рпл пошли бы . Будто из других клубов России постоянно в Баварию или Ювентус едут . 73ыжная статья . Автор мог вместо всего текста написать - ХРЮ .
смысл не в том,что чуки не перешли в зенит,а в том,почему они бы этого не сделали.и здесь как раз по полочкам и фактам всё разложено.


автору +100
Лакшери
Лакшери
   49 / 744
сегодня в 13:28
Будто они в какой-то другой клуб рпл пошли бы . Будто из других клубов России постоянно в Баварию или Ювентус едут . 73ыжная статья . Автор мог вместо всего текста написать - ХРЮ .
Байкал-38
Байкал-38
   33 / 744
сегодня в 13:20
А зачем он им? Братья давно уже свои приоритеты расставили. В России только Локо, а перейдут только в клуб топ чемпионата.
Локо тоже подстраховался, даже с приколом, хотите мол купить платите, но даже Зенит не потянет этот трансфер.
Кто то сейчас скажет, да у них денег куры не клюют, захотят купят, но тут другой подвох финансовый фэйр плей.
Игнатьеву тоже сейчас куда то дёргаться из Краснодара смысла нет.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   73 / 744
сегодня в 13:19
Молодчина, Багров, по косточкам разложил тухлых. Под каждым словом подписываюсь.
Sunchees
Sunchees
   498 / 744
сегодня в 13:18
Опять 25. Проблема не в Зените, а в российском футболе в целом. Если игрок, поигравший в нашей лиге переходит в топ-5 - это целое событие. Из любого клуба, а не только из Зенита. Нет конкуренции, нет мотивации перепродавать. Вот и результат.

В общем, можно спокойно по шаблону написать еще 15 статей про другие клубы дивизиона, там все то же самое будет.
Бутсы
Бутсы ответил Мишаня Дмитриев
   126 / 744
сегодня в 13:17
вот это респект и уважуха, не гонятся за баблом, а хотят играть и развиваться и доказывать. Про Спартак кукарекают? А задайте вопрос, сколько у зинушки составов, которые не играют полируя скамейку и гоняя по арендам за бабло???
У них логика умерла в зародыше. Они наверное до сих пор думают, что продажа Хулька со Шницелем отбила все прежние и нынешние затраты, и ещё они остались в плюсе.
Бутсы
Бутсы
   126 / 744
сегодня в 13:15
Ох и зарево будет на Северо-западе.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   45 / 744
сегодня в 13:00
вот это респект и уважуха, не гонятся за баблом, а хотят играть и развиваться и доказывать. Про Спартак кукарекают? А задайте вопрос, сколько у зинушки составов, которые не играют полируя скамейку и гоняя по арендам за бабло???
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