Помазун покинет ЦСКА, если армейцы подпишут Джанаева

Сообщается, что ЦСКА может покинуть голкипер Илья Помазун, если армейцы подпишут вратаря Сослана Джанаева.
Футболисту уже подыскивают команду в первенстве ФНЛ, однако вариантов продолжения карьеры пока нет.
В прошедшем сезоне 22-летний вратарь сыграл за ЦСКА один матч в Лиге чемпионов против «Ромы» (0:3), а также в Кубке России с «Тюменью».
если Помазун хочет играть,
а не сидеть под Акинфеевым на лавке
надо двигаться дальше.
Вратарь ещё молодой есть к чему стремиться.
если Помазун хочет играть,
а не сидеть под Акинфеевым на лавке
надо двигаться дальше.
Вратарь ещё молодой есть к чему стремиться.
Так, что смысл сидеть на лавке нету. А Джанаеву не привыкать сидеть на лавке, тем более Джанаев уже давно больной (проблемы со спиной).
Так, что смысл сидеть на лавке нету. А Джанаеву не привыкать сидеть на лавке, тем более Джанаев уже давно больной (проблемы со спиной).