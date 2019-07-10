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Помазун покинет ЦСКА, если армейцы подпишут Джанаева

сегодня, 13:06

Сообщается, что ЦСКА может покинуть голкипер Илья Помазун, если армейцы подпишут вратаря Сослана Джанаева

Футболисту уже подыскивают команду в первенстве ФНЛ, однако вариантов продолжения карьеры пока нет.

В прошедшем сезоне 22-летний вратарь сыграл за ЦСКА один матч в Лиге чемпионов против «Ромы» (0:3), а также в Кубке России с «Тюменью».

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   42 / 729
сегодня в 15:15
Шило на мыло, так делают только спартак и ростов.
Питер Ман
Питер Ман
   22 / 729
сегодня в 15:07
Не пойму, как можно выкинуть своего воспитанника и взять на его место пупсика, рубина и ростова? Разочаруюсь в наших друзьях немного, если это не утка от Федуна конечно
cska plus
cska plus
   16 / 729
сегодня в 14:55
Откровенно говоря Помазун слаб как вратарь для ЦСКА.
Юрниекс
Юрниекс
   220 / 729
сегодня в 14:52
Омазун- не потеря. Джанаев- не приобретение. Надо подыскивать и наигрывать могодого и перспективного..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 729
сегодня в 14:39
22 летнего променять на кипера на 10 лет старше? Маразм крепчал...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Serg_Diamond
   8 / 729
сегодня в 14:09
Смысл в том, что Помазун пока не тянет и никогда не будет тянуть, если будет сидеть все время на скамейке за спиной Акинфеева. Помазуна хотят отдать в аренду на 1 сезон для игровой практики, а на подмену Игоряну взять опытного Джанаева (на случай травмы, дисквалификации Акинфеева и т.п.). Взять на 1 сезон свободным агентом, то есть бесплатно.
Я тоже так думаю, иначе не вижу смысла.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   123 / 729
сегодня в 14:05
Вообще все эти подробности про то, кто чего одобрил, кто чего не одобрил, походу придумывают сами журналисты. Писать то нечего, а писать что-то надо, вот и придумывают каждый что может. Маленькая ложь типа не страшна. Ясно одно, что интерес к его подписанию есть, но вопрос еще окончательно не решен. Самое интересное, от ЦСКА ни опровержения ни подтверждения пока не было.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Армейская душа
   123 / 729
сегодня в 14:01
Смысл прихода Джанаева?
Смысл в том, что Помазун пока не тянет и никогда не будет тянуть, если будет сидеть все время на скамейке за спиной Акинфеева. Помазуна хотят отдать в аренду на 1 сезон для игровой практики, а на подмену Игоряну взять опытного Джанаева (на случай травмы, дисквалификации Акинфеева и т.п.). Взять на 1 сезон свободным агентом, то есть бесплатно.
Великолепный
Великолепный
   114 / 729
сегодня в 14:00
Как стало известно высшее руководство ЦСКА этот трансфер пока не одобрено.
Армейская душа
Армейская душа
   140 / 729
сегодня в 13:58
Смысл прихода Джанаева?
ДСА
ДСА
   206 / 729
сегодня в 13:21
ЗАто в Лиге Чемпионов поучаствовал.
Footbolista
Footbolista
   2 / 729
сегодня в 13:20
Для коня даже в ФНЛ вариантов нет...
Великолепный
Великолепный
   114 / 729
сегодня в 13:16
Верное решение,
если Помазун хочет играть,
а не сидеть под Акинфеевым на лавке
надо двигаться дальше.
Вратарь ещё молодой есть к чему стремиться.
drug01
drug01
   98 / 729
сегодня в 13:13
Все верно тренеру видней!
Байкал-38
Байкал-38
   29 / 729
сегодня в 13:12
Акинфееву 33 года, так, что не скоро ещё место первого номера освободиться.
Так, что смысл сидеть на лавке нету. А Джанаеву не привыкать сидеть на лавке, тем более Джанаев уже давно больной (проблемы со спиной).
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