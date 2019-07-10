СМИ: Джанаев сегодня должен стать игроком ЦСКА

сегодня, 10:16

Сообщается, что российский вратарь , который на протяжении последней недели пребывал на сборе с «Сочи», может сегодня подписать контракт на один год с ЦСКА , присоединившись к московской команде на правах свободного агента.

Ранее в услугах 32-летнего футболиста также были заинтересованы «Уфа», «Легия» и несколько турецких клубов.