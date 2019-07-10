СМИ: Джанаев сегодня должен стать игроком ЦСКА

Сообщается, что российский вратарь Сослан Джанаев, который на протяжении последней недели пребывал на сборе с «Сочи», может сегодня подписать контракт на один год с ЦСКА, присоединившись к московской команде на правах свободного агента.
Ранее в услугах 32-летнего футболиста также были заинтересованы «Уфа», «Легия» и несколько турецких клубов.
Рекорды не загорами,ждемс
Рекорды не загорами,ждемс
Наверное клубы решили смести с рынка всех кто хоть три раза по мячу попасть может, т.к. гениальный лимит уже не за горами )))
Наверное клубы решили смести с рынка всех кто хоть три раза по мячу попасть может, т.к. гениальный лимит уже не за горами )))