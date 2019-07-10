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СМИ: Джанаев сегодня должен стать игроком ЦСКА

сегодня, 10:16

Сообщается, что российский вратарь Сослан Джанаев, который на протяжении последней недели пребывал на сборе с «Сочи», может сегодня подписать контракт на один год с ЦСКА, присоединившись к московской команде на правах свободного агента.

Ранее в услугах 32-летнего футболиста также были заинтересованы «Уфа», «Легия» и несколько турецких клубов.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 728
сегодня в 12:13
Зря он туда пойдет...
drug01
drug01
   102 / 728
сегодня в 12:11
Не ждали....
cska1948
cska1948
   88 / 728
сегодня в 12:04
Неожиданная новость.
Red blu
Red blu ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   336 / 728
сегодня в 12:02
Говорила про одного,причем уже давно закончили. Так как опять пошли матчи на ноль у Акинфеева., а тут говорят про целый клуб который каждый год позорит наш футбол в еврокубках. Как говорится почувствуй разницу.
Red blu
Red blu ответил ziborock
   336 / 728
сегодня в 11:59
Вот, вот. Вся разница в том, что 0:6 от спартака это всего лишь внутренний чемпионат, а 0:7 от Ливерпуля, это опозорен наш футбол.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Red blu
   22 / 728
сегодня в 11:58
Нет не смешно. И Рейнгольду не смешно было когда говорил после 0:7 , что опозорили наш футбол.
Про игоря вся страна говорит и говорила,что позорил Российский футбол 11 лет и что??
VIPded
VIPded
   73 / 728
сегодня в 11:57
Ну разве что за еду он к нам переходит... Если ест немного... )))
Red blu
Red blu ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   336 / 728
сегодня в 11:56
Нет не смешно. И Рейнгольду не смешно было когда говорил после 0:7 , что опозорили наш футбол.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Red blu
   22 / 728
сегодня в 11:53
0:6 не 0 :7, как говорится почувствуй разницу.
ахахахах Тебе самому не смешно?
ziborock
ziborock ответил Red blu
   6 / 728
сегодня в 11:51
0:6 не 0 :7, как говорится почувствуй разницу.
Разница в том, что 0:6 вы проигрывали Спартаку а не Ливерпулю!
viv
viv
   152 / 728
сегодня в 11:50
Зачем он коням? Если да же Сочи его не оставляют?
Ваня лучший
Ваня лучший
   60 / 728
сегодня в 11:46
Испортила эта новость настроение на целый день. Не думаю, что это произойдет.
Red blu
Red blu ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   336 / 728
сегодня в 11:46
0:6 не 0 :7, как говорится почувствуй разницу.
beefs
beefs
   108 / 728
сегодня в 11:44
Тестюшка пристроился...
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Red blu
   22 / 728
сегодня в 11:44
43 за 10 или 11 лет а тут за раз 0:7 . СРАМОТА.
0-6 кто то тоже выхватывал за раз
Red blu
Red blu ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   336 / 728
сегодня в 11:42
43 за 10 или 11 лет а тут за раз 0:7 . СРАМОТА.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Red blu
   22 / 728
сегодня в 11:40
Джанаеву лучше обратно в спартак. А то там не вратари а одни дырки. Смогут сразу четыре вратаря поставить в рамку, что бы по 0:7 не пропускать.
у вас одного дырофеева43 хватило на рекорд)) АХАХАХ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил 112910415
   22 / 728
сегодня в 11:39
это революция !
Это парадокс
Red blu
Red blu ответил Faustello
   336 / 728
сегодня в 11:39
Джанаеву лучше обратно в спартак. А то там не вратари а одни дырки. Смогут сразу четыре вратаря поставить в рамку, что бы по 0:7 не пропускать.
112910415
112910415
   46 / 728
сегодня в 11:35
это революция !
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил spartach n1
   22 / 728
сегодня в 11:33
Ну вот у петухеева достойный конкурент сослан появился,на пару рекорды бить будет легче ))
Ну да и нам всем веселее будет!!
Рекорды не загорами,ждемс
Red blu
Red blu ответил Faustello
   336 / 728
сегодня в 11:32
Межсезонье утки полетели от СМИ.
spartach n1
spartach n1
   4 / 728
сегодня в 11:31
Ну вот у петухеева достойный конкурент сослан появился,на пару рекорды бить будет легче ))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Faustello
   22 / 728
сегодня в 11:30
На кой ляд Ленорычу этот шашлычник? Наверное клубы решили смести с рынка всех кто хоть три раза по мячу попасть может, т.к. гениальный лимит уже не за горами )))
Халява же))))
Faustello
Faustello
   3 / 728
сегодня в 11:28
На кой ляд Ленорычу этот шашлычник?
Наверное клубы решили смести с рынка всех кто хоть три раза по мячу попасть может, т.к. гениальный лимит уже не за горами )))
Red blu
Red blu ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   336 / 728
сегодня в 11:28
Помним как он лишил спартак золотых медалей.
spartach n1
spartach n1
   4 / 728
сегодня в 11:27
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   22 / 728
сегодня в 11:26
Этот хоть по двущке не пропускает в ДОМИК,как делает это регулярно дырофеев43
spartach n1
spartach n1
   4 / 728
сегодня в 11:23
Команда сосланов,все верно !
Байкал-38
Байкал-38 ответил oFANATo
   30 / 728
сегодня в 11:23
Читай внимательно. Свободным агентом, его ЦСКА и не покупает.
Сути это моего комментария не меняет! Купили, в аренду или свободным агентом без разницы, я вообще то не о деньгах писал.
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