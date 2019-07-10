Гильерме меняет состав

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Удар пришел, откуда не ждали. Гильерме может сменить «Локомотив» на «Спартак». «Соккер.ру» - о сделке, которая совсем недавно не казалась реальной.

Среди всех обрусевших иностранцев, пожалуй, Гильерме вызывает меньше других вопросов и негативных отзывов. Маринато так давно в чемпионате России, что уже стойко ассоциируется с «Локомотивом» и стабильно демонстрирует надежность, пусть и не без перепадов. Это позволило ему планомерно прийти к статусу первого вратаря сборной России, что для натурализованного игрока очень большое достижение.

Однако вскоре ассоциация Гильерме с «Локомотивом» может быть нарушена. Сперва появились какие-то робкие слухи о том, что голкипером интересуется «Спартак». Поначалу это воспринималось с большим скепсисом, поскольку у красно-белых есть и свои неплохие вратари, а уход прикипевшего к «Локомотиву» Гильерме выглядел нереальным. Это все же не Хвича Кварацхелия, который совсем немного побыл в клубе.

Но последние заявления демонстрируют, что в этих слухах гораздо больше правды, чем хотелось бы поклонникам железнодорожников. Дело в контракте Гильерме, который истекает 31 декабря нынешнего года. То есть существует риск, что вратарь вовсе не доиграет новый сезон в «Локомотиве». На это намекнул и сам игрок:

По контракту ситуация не очень приятная. Переговоры идут уже 7 месяцев. В моих мечтах было остаться здесь и закончить тут карьеру. Но не все зависит от меня. К сожалению.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе даже более конкретно подтвердил информацию, упомянув некий московский клуб, чем косвенно подтвердил информацию о связях между «Спартаком» и Гильерме:

Мы не готовы повторить предложение Гильерме от одного московского клуба. У него контракт до 31 декабря, но они просят отпустить его сейчас. Скорее всего, он останется до того срока, а потом уйдёт. За те же деньги я в Европе могу взять хорошего вратаря. В нашей ситуации мы не можем платить такие деньги за верность. Предложили 1,9 млн и один плюс один по срокам, но то предложение повторить не можем.

Любопытно, какие условия готов обеспечить голкиперу «Спартак». Поскольку ранее появлялась информация о том, что вратарь пошел на уступки в переговорах с «Локомотивом». Он якобы снизил первоначальные требования по зарплате с 3 миллионов евро до 2 миллионов в год. Это не такая большая разница по сравнению с 1,9 миллиона, озвученными Кикнадзе.

Получается, «Спартак» должен был превзойти те требования, которые предъявлял игрок к «Локомотиву». Откровенность Кикнадзе с одной стороны вызывает уважение, а с другой – создает не очень благоприятную обстановку. Подтвержденные известия о проблемах с контрактом могут задеть и футболиста, и боссов железнодорожников, которым после 15 июля встречаться с болельщиками – там могут возникнуть неприятные вопросы.

К тому же фанаты уже выражали недовольство тем, как ведет себя новое руководство клуба. «Дело Гильерме» может привести к эскалации, а что бывает, когда боссы «Локомотива» и фанаты идут разными путями, мы прекрасно знаем. У болельщиков, которые продолжают сочувствовать Гильерме, есть сомнения в том, что клуб делает все, чтобы сохранить одного из ключевых футболистов современной эпохи «Локомотива».

Деловой подход, коим прикрывается Кикнадзе, тут может не сработать. В футбольной сфере важную роль играет эмоциональная составляющая. Она способна выдавить любые рациональные рассуждения о целесообразности. К тому же стоит еще посмотреть, что за «хорошего вратаря» и за какие деньги способен достать «Локомотив», если откажется от услуг Гильерме. Другая часть фанатов направит свой гнев на самого голкипера, посчитав его непременно предателем.

Переход в «Спартак» после стольких лет службы в «Локомотиве» - большой удар по чувствам фанатов. В том или другом случае страдать придется железнодорожникам в целом – от напряженной атмосферы внутри и вокруг клуба. К тому же руководителям «Локомотива» придется судорожно искать вратаря по ходу сезона и, возможно, наигрывать его, оставляя Гильерме на скамейке запасных.

Но с этим не согласится Юрий Сёмин, который на все имеет свой взгляд и не стесняется идти против позиции руководства, но в интересах команды и результата, за что его фанаты и любят в том числе – эффективно же получается. Юрий Павлович четко дал понять, что Гильерме ему нужен. А еще у нас модно говорить об интересах сборной. Даже более модно, чем за границей, когда упоминают интересы клубов и национальной команды.

Обычно это параллельные истории. Но в России все в плотной связке. Если вдруг Гильерме окажется в нервозной обстановке, под давлением или вообще будет вытеснен «Локомотивом» из основного состава, то может сложиться ситуация, когда первый голкипер сборной России не сможет с предельной концентрацией выступать или вообще выпадет из обоймы.

В «Локомотиве», у которого на трансферы, по признанию руководства, осталось три миллиона евро, вопрос замены Гильерме не хотят решать оперативно. В ближайших планах клуба, которые озвучены Кикнадзе, значится поиск опорного полузащитника, после чего трансферная кампания будет завершена. Таким образом, в команде образуется очень нестабильная даже с психологической точки зрения зона.