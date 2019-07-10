Переход Джанаева в ЦСКА – инициатива Ганчаренко

Сообщается, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко выступил инициатором подписать контракт с 32-летним вратарем Сосланом Джанаевым в качестве дублера Игоря Акинфеева.
Свое желание Ганчаренко мотивирует тем, что Акинфееву необходим сильный вратарь для подстраховки на случай дисквалификаций и травм.
Ты уж определись для себя сначала!
Ты уж определись для себя сначала!
Бывпет не твой день, но в основном Лунь тащит.
Да и речь здесь не про него...
Бывпет не твой день, но в основном Лунь тащит.
Да и речь здесь не про него...
Хотя как показывает практика и за деньги у вас стоят в раме дырки, пропускающие от Локо трёшки в Суперкубке России и по 4 мяча от Динамо Минск в ЛЕ.
Хотя как показывает практика и за деньги у вас стоят в раме дырки, пропускающие от Локо трёшки в Суперкубке России и по 4 мяча от Динамо Минск в ЛЕ.
Сильных и бесплатных не бывает.
Он и в лучшие годы в ладушки играл не хуже легенды 43...
Сильных и бесплатных не бывает.
Он и в лучшие годы в ладушки играл не хуже легенды 43...