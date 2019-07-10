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Переход Джанаева в ЦСКА – инициатива Ганчаренко

сегодня, 12:09

Сообщается, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко выступил инициатором подписать контракт с 32-летним вратарем Сосланом Джанаевым в качестве дублера Игоря Акинфеева.

Свое желание Ганчаренко мотивирует тем, что Акинфееву необходим сильный вратарь для подстраховки на случай дисквалификаций и травм.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный ответил cska plus
   59 / 730
сегодня в 13:37
Ещё один предал ромбик, фратрия объявит голодовку, рейнгольду скорую.
В СИЛУ ВОЗРАСТА ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ЗНАТЬ, ЧТО ДЖАНАЕВ КОНСКИЙ ВОСПИТАННИК. И ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ОН МОГ ПРИДАТЬ ТАК ЭТО КОНСКУЮ ПОДКОВУ
Заполярный
Заполярный
   59 / 730
сегодня в 13:32
НЕ ПОЙМУ ЧЕМ КОНИ НЕ ДОВОЛЬНЫ. НО ПОДУМАЕШЬ ДЖАНАЕВ, ВЕДЬ ХАЛЯВА ЖЕ. (БЕСПЛАТНО)
Великолепный
Великолепный
   117 / 730
сегодня в 13:01
Грамотный ход от Ганчаренко. На подмену Игорьку не помешает, от травм не один футболист не застрахован.молодые Кырнац и Помазун ещё не готовы подменить лучшего вратаря России на последнем чемпионате мира.
RIR68
RIR68
   247 / 730
сегодня в 12:59
как говорил Билл Дрисколл: "песок плохая замена овсу"!!!
Footbolista
Footbolista
   2 / 730
сегодня в 12:59
Все смешалось в доме Конских)...
112910415
112910415
   46 / 730
сегодня в 12:56
пришлось пойти длинным путём : для начала взяли нейтрального парня, которого Игорь не воспримет, как конкурента ... остальные этапы - после !
oFANATo
oFANATo ответил Sergey Nasirov 1
   74 / 730
сегодня в 12:51
Так я про это ему и сказал, что их Лунёв на первого номера сборной не тянет. Сейчас первый номер после ухода Акинфеева это Гильерме.
Sergey Nasirov 1
Sergey Nasirov 1 ответил oFANATo
сегодня в 12:48
Сейчас первый номер сборной Гильерме
Sergey Nasirov 1
Sergey Nasirov 1 ответил Томик
сегодня в 12:48
Почему нет смысла? А если травма? Помазун слабый вратарь
Томик
Томик
   295 / 730
сегодня в 12:43
Это уж точно чья-то "инициатива", ибо смысла нет никакого.
Томик
Томик ответил Ваня лучший
   295 / 730
сегодня в 12:41
А причем здесь Джанаев.? Нужен сильный вратарь, а не Джанаев.
вратарь, а не джанаев.
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   74 / 730
сегодня в 12:38
Что то у Луня не его дни все никак не дают ему стать первым номером сборной России. Видимо Черчесов не верит Лунева
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska plus
   31 / 730
сегодня в 12:38
Ещё один предал ромбик, фратрия объявит голодовку, рейнгольду скорую.
Я не понял тебя, ты сейчас гордишься выпускником СДЮШОР клуба ЦСКА (Москва) или хочешь рассказать какого школа ЦСКА предателя воспитала?
Ты уж определись для себя сначала!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 730
сегодня в 12:31
Игорь подстрахует Сослана
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 730
сегодня в 12:28
оFANATо, 1 матч ге показатель.
Бывпет не твой день, но в основном Лунь тащит.
Да и речь здесь не про него...
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 730
сегодня в 12:25
Не сомневались
cska plus
cska plus
   16 / 730
сегодня в 12:24
Ещё один предал ромбик, фратрия объявит голодовку, рейнгольду скорую.
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   74 / 730
сегодня в 12:20
Верно говоришь. Сильных бесплатно не бывает.
Хотя как показывает практика и за деньги у вас стоят в раме дырки, пропускающие от Локо трёшки в Суперкубке России и по 4 мяча от Динамо Минск в ЛЕ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Ваня лучший
   125 / 730
сегодня в 12:19
А причем здесь Джанаев.? Нужен сильный вратарь, а не Джанаев.
Когда в Ростове играл, очень часто выручал команду. Мастерство и опыт не пропьешь)) Он и сейчас посильнее будет многих молодых.
Glyba
Glyba ответил 6pbIH
   170 / 730
сегодня в 12:18
Но этот то беплатно..
Бесплатно не всегда качественно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 730
сегодня в 12:17
Главный критерий - бесплатно.
Сильных и бесплатных не бывает.
Он и в лучшие годы в ладушки играл не хуже легенды 43...
CSKA2012
CSKA2012 ответил CSKA2012
   119 / 730
сегодня в 12:17
Не знал что он в молодежке у нас играл )) тогда добро пожаловать домой.
6pbIH
6pbIH ответил Aртем Зюзькин
   482 / 730
сегодня в 12:15
Помоложе и здоровее не было?
Но этот то беплатно..
CSKA2012
CSKA2012
   119 / 730
сегодня в 12:15
Сослан же спартаковец не?) Или берут чтобы Дзага не скучал ?))
ДСА
ДСА
   207 / 730
сегодня в 12:15
Игорь из принципа будет вести себя прилично на поле и избегать травм.
Великолепный
Великолепный ответил Ваня лучший
   117 / 730
сегодня в 12:15
Мало кто захочет сидеть на лавке под лучшим вратарём России Акинфеевым на чемпионате мира .
Ваня лучший
Ваня лучший
   62 / 730
сегодня в 12:13
А причем здесь Джанаев.? Нужен сильный вратарь, а не Джанаев.
Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин
   516 / 730
сегодня в 12:13
Помоложе и здоровее не было?
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