Д. Комбаров: «Очень рад, что подписал контракт с „Крыльями Советов“»

Новичок «Крыльев Советов» защитник рассказал об адаптации в самарской команде.

Очень рад, что подписал контракт с «Крыльями Советов», потому что это хорошая команда, большой город. Болельщики любят футбол здесь. Знаком с некоторыми ребятами, плюс здесь живут мои друзья. Адаптировался быстро, можно сказать в аэропорту, когда вылетали на сборы. Команда меня хорошо приняла. Первые две игры были не готовы физически, результата не было, в конце сборов уже набрали форму, уже вырисовывалась картина. Работали хорошо, мы должны показать это в сезоне.