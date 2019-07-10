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Д. Комбаров: «Очень рад, что подписал контракт с „Крыльями Советов“»

сегодня, 10:25

Новичок «Крыльев Советов» защитник Дмитрий Комбаров рассказал об адаптации в самарской команде.

Очень рад, что подписал контракт с «Крыльями Советов», потому что это хорошая команда, большой город. Болельщики любят футбол здесь. Знаком с некоторыми ребятами, плюс здесь живут мои друзья. Адаптировался быстро, можно сказать в аэропорту, когда вылетали на сборы. Команда меня хорошо приняла. Первые две игры были не готовы физически, результата не было, в конце сборов уже набрали форму, уже вырисовывалась картина. Работали хорошо, мы должны показать это в сезоне.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   88 / 728
сегодня в 12:09
Рад, что хоть кому-то оказался нужен.
sir_Alex
sir_Alex
   34 / 728
сегодня в 11:06
Я тоже рад. Что его не будет в «Спартаке».
Alpribas
Alpribas
   36 / 728
сегодня в 11:05
Повезло Комбарову, в футбол начнет играть.
Павел Амурский
Павел Амурский
   59 / 728
сегодня в 11:00
Естественное состояние сбежавшего из тарасовки.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:29
успехов крылышкам
Prichal
Prichal
   338 / 728
сегодня в 10:28
Рад, что от свиней сбежал.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:27
Лишь бы заиграл
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