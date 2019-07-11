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Габулов станет президентом «Алании»

сегодня, 14:55

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов покинет пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии, чтобы занять пост нового футбольного клуба «Алания». Также он получит должность советника главы Северной Осетии по развитию футбола.

В ближайшее время по приглашению учредителя ФК «Алания Владикавказ» Данила Гуриева я перейду на должность президента клуба. Работать буду на общественных началах, то есть без оплаты труда.

Помимо этого, я стану советником главы РСО-Алания Вячеслава Зелимхановича Битарова по развитию футбола в нашей республике. Сейчас я сосредоточусь на работе в футболе, где, уверен, смогу принести еще больше пользы.

В ноябре 2018-го я пришел на должность министра спорта, чтобы действовать. Мы плодотворно поработали в плане подготовки спортсменов, проведения спортивных мероприятий и разработки документов для участия в федеральных программах. Проводить чемпионат Европы по боксу среди юниоров и другие крупные турниры в республике – это особая радость. Отмечу результаты наших борцов на недавнем чемпионате России. Ребята завоевали 11 медалей, хотя в процессе подготовки были большие трудности с финансированием, которые мы с тренерским штабом преодолели. В министерство спорта РФ была направлена заявка на финансирование строительства Дворца спорта. Также подготовлены все необходимые документы для подачи заявки на реконструкцию стадиона «Спартак».

Хочу поблагодарить главу республики, председателя и всех членов правительства за плодотворную работу. Отдельное спасибо – сотрудникам нашего министерства за самоотдачу, атмосферу в коллективе и совместный труд. Успехов вам!

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Все комментарии
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   233 / 734
сегодня в 15:26
Поздравляю Габулава с такой должностью
Шуnя771
Шуnя771
   63 / 734
сегодня в 15:24
Если не он, то кто?)
particular
particular
   3 / 734
сегодня в 15:08
Головокружительный прыжок из министерского кресла на трон президента клуба ознаменовался благодарностями и подчёркиванием личного участия в победе борцов..:))
Теперь мы вправе ожидать продвижения Алании по лигам и турнирам к вершинам еуропейского футбола..:))
Miaf
Miaf
   13 / 734
сегодня в 15:07
Интересно, там тепло вспоминают Усатого Газаева и его сына?
cska plus
cska plus
   12 / 734
сегодня в 15:00
Хочет возродить осетинский футбол, благое дело и удачи Владимиру.
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