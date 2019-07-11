Шиворот-навыворот. Месси и Бартомеу уничтожат «Барселону»?

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У них появился хороший шанс, поскольку оба параллельно набирают состав под себя и не считают должным уважать тренеров.

Шантаж руками звезд – их метод

«Реал» попросил Погба отправиться на сборы с МЮ в Австралию, чтобы не злить продавца. А Гризманн отказался присоединяться к «Атлетико». И Бартомеу предложил французу демонстративно выкупить контракт. Также Сеск, Дембеле, Коутиньо, Рабьо и Неймар отказывались тренироваться, когда вели переговоры с каталонцами.

Замечаете разницу в подходах с небезгрешным Пересом? Потому Гвардиола и наотрез отказывается работать в «Барселоне» тренером в будущем. Не хочет связываться. Как можно было настолько некрасиво попрощаться, чтобы звучали подобные заявления? Патриота клуба два раза некрасиво отпускали, причем в первом случае лучше подходит определение «вышвырнули».

Хосеп знает, почему не пойдет в клуб, где президент заявляет следующее: «Хочу покончить с мифом, что Месси просит клуб подписать определенных игроков. Трансферные решения принимаются тренером». Охотно верим, что Вальверде просил подписать Де Йонга, но одновременно Гризманна и Неймара ни один наставник не запросит, ведь риск слишком большой.

Собирают целую команду эгоистов

«Барселону» выручает именитость. Де Йонг отказал «Сити» ради «сине-гранатовой» формы, поскольку хотелось играть за великий клуб с историей. И рядом с Месси, конечно же. Но Гризманн долго думал, заходить ли в тень? Результатом стал прошлогодний фильм, снятый студией Жерара Пике – Антуан отказался от перехода в «Барселону»…

Чтобы теперь согласиться, огорчив «матрасников». Но очевидно, что в каталонском составе есть люди, которые француза всецело поддерживать не будут, помня о его подходе и непоследовательности. Как только устал от «Атлетико», то не пошел поднимать с колен «Манчестер Юнайтед», не уехал в сытую «Баварию», где его бы тоже выкупили за 120 млн евро, а остался в Ла Лиге.

В «Барселоне» собирается эгоистичный коллектив своенравных людей. Хотя и был такой же, что всегда заметно по их провальным матчам. Вся команда смотрит на Месси и ждет, что аргентинец спасет. Под этим девизом фактически прошел целый прошлый сезон. Но когда Лионель не играет, то ни Альба, ни Бускетс, ни Суарес не тянут в финалы ЛЧ , как это разок пробовал сделать Неймар.

Но вспомните, что случилось после его победы над ПСЖ (на пару с арбитром, не забываем – VAR тогда не было, ошибки допустили)? «Барселона» влетела «Ювентусу» со счетом 3:0. И влетит еще раз другому клубу, если наивно полагают поставить в центре в одну линию Бускетса и Де Йонга – а Серхио не любит делить опорную зону пополам, а в атаке будет четверо игроков.

Можно как угодно рисовать схемы, но если в команде Гризманн, Неймар, Суарес, то это перебор, ведь никого нельзя выставить за дверь, слишком ценные и крутые футболисты. Никто не привык из этого списка сидеть на скамейке, каждый хочешь забивать голы. Странная компания собралась, где каждый будет думать о себе.

Бартомеу может обманывать Месси

Есть еще вариант, что Хосеп задумал обмануть капитана. Пообещал Лионелю, что притащит в клуб Неймара в обмен на лояльность к приходу Гризманна, но не приложит всех усилий для осуществления задумки. Тогда попытка отмазать аргентинца от вмешательства в формирование состава будет ехидной насмешкой.

Бартомеу не платит Месси деньги из своего кармана, но самолюбие босса точно унижает устойчивое мнение, что Лионель одобряет новичков. Или что отец аргентинца обманул президента на переговорах по новому контракту. А вот из самого великого форварда ужасный директор и тренер. В сборной Аргентины годами делали так, как хочет Месси. В результате получили команду нытиков и неудачников.

«Барселона» уже стала такой в ЛЧ – последнему финалу в 2020 исполнится пять лет. Так что ближайший сезон решающий. Или каталонцы вернутся как законодатели мод, удивив всех успешной схемой «4-2-4», хотя для этого им как минимум нужно решить проблему в центре обороны после сорванного трансфера Де Лигта, или все завершится скандалом внутри клуба и осечками.

Звезды на лавке – точно не выход

Если оставить за скобками рискованность идеи играть с четверкой эгоистов впереди, то остаются другие нерешенные тренерские задачи. А прибить тренера Вальверде хотят переселением в банку с элитными пауками. Например, Неймар, Мбаппе, Кавани и Ди Мария пробовали сыграться в ПСЖ , но в финалы ЛЧ много лет подряд, как «Реал», не заходили.

Заменив Кавани на Суареса, Мбаппе – на Месси, а Ди Марию – на Гризманна, задачу лишь усложняешь. Антуан не привык играть с форвардами, которые собирают больше голов, чем Мората, Диего Коста, Гамейро или Жиру, а тут будет Луис Суарес – король линии офсайда. Месси не особо уступал Неймару право управлять игрой, а в ПСЖ бразилец подучился работать как связной.

Сам Лионель стареет и после провального Кубка Америки должен отойти. Конечно, есть Видаль и Артур, всегда можно усадить одного из четверки форвардов на скамейку, но в своем уме клуб, где сидят на скамейке Дембеле и Коутиньо по цене выше 125 млн евро, а после их вероятного ухода усадят в запас Суареса или Гризманна? Глуповатая политика – мариновать на лавке чемпионов мира и Южной Америки.

Некем прессинговать в Лиге чемпионов

«Барселона» уверена, что соперники не задавят ее прессингом? Кто будет отбирать мяч, если Де Йонг не чистый опорник, а нынешний Бускетс идеален до момента, когда встречает по-настоящему живую игру в центре поля? Добавьте средний уровень Ленгле, непонятную деградацию Умтити и старение Пике – еще одна причина не верить, что «4-2-4» - правильный выбор.

На бумаге красиво, собирают каре из звезд, но этот покер может завершиться еще одним провалом в ЛЧ . Да и «Реал» не стал глупее или слабее за это лето, чем был год назад, когда Перес ошибся с тренером. И «Атлетико» перерождается, сохранив Симеоне. А по «Барселоне» тренерский вопрос открыт. Справится ли Вальверде? Сомнений много…

И трансферная последовательность нулевая, что добивает. Например, ради прихода Гризманна пришлось задержать зарплаты работникам клуба. И просить Антуана отправить в «Атлетико» свои деньги, а потом ему траты компенсируют. Банки не спешат выдавать кредиты конторе, которая покупает Малкома, Дембеле и Коутиньо, не понимая, нужны ли в основном составе? Как оказалось – не нужны. И Боатенг пришел – величайший трансфер, судя по игре.

Некомпетентность Месси в квадрате

Конечно, сильные сомнения, что всех новичков последних лет одобрял или требовал подписать Лионель. Скорее Ди Марию и Неймар мог запрашивать, чем Ленгле, Дембеле, Боатенга или Гризманна. Но никто не сомневается, что Месси слаб в менеджменте и вождизме. Вопрос в том, достаточно ли умен Бартомеу, чтобы колоссальные траты «Барселоны» и кредиты себя окупили?

Не забывайте, что в планах начало реконструкции «Камп Ноу». Деньги нужны, а если вылетать из ЛЧ после 3:0 и 4:0, то их больше не станет. Но летом не подписали выдающегося центрального защитника – хотя такая покупка просится, а бросают все связи, чтобы наскрести денег на Неймара и Гризманна. Уже середина июля, а никто не знает, получится ли выгодно отпустить Коутиньо, какова судьба Дембеле, зачем команде Семеду и Серхио, если оба играют хуже, чем столетний Алвес?

На важные вопросы ответы не дали, и в этой ситуации жаль хороших футболистов. Суареса не отпустили, но намекают, что может оказаться на лавке, если не начнет забивать на выезде в ЛЧ . Вальверде не похож на Гвардиолу, чтобы играть без форварда, но спокойно смотрел, как в прошлом сезоне команду тащили два человека. Тер Штеген и Месси сделали, что было в их силах, а Бускетс и Альба включались иногда. И их усилий не хватило.

Получается команда звезд без баланса

Не обдумали элементарные вещи. Как Де Йонг с оттяжкой в зону левого полуфланга должен ужиться на поле с Гризманном и Неймаром, которые там же готовят начало атак? Направо тоже нельзя – там Месси пасется в поисках мяча. А еще Алвес сформулировал железное правило: Лионель должен касаться мяча каждую минуту, иначе выпадает из игры, такая особенность.

Плюс «Барселоне» нет особенной трансферной политики. Зато Бартомеу радостно вешает на шею клуба новые и новые кредиты. «Камп Ноу», Гризманн, затем Неймар, раз устраивает бойкот ПСЖ . До этого были Дембеле и Коутиньо – оба не выросли в цене за год. С одной стороны, вечный фаворит ЛЧ и чемпион Испании, с другой – команда, которой плохо управляют и Месси, и Бартомеу, оба.

А никто другой не управляет. Вряд ли у Де Йонга получится завоевать авторитет Хави, который жестко критикует родной клуб за глупые ошибки, развал академии – «Ла Масия» не поставляет игроков в основу. Вальверде обещал Бартомеу, что уместит Суареса, Неймара, Гризманна и Месси в основе? Ни один наставник мира не может давать таких глупых обещаний, поскольку понятно – речь об эгоистах, помешанных на голевых действиях.

Месси тащит в команду Неймара – и будет капризничать, если не получится, а Бартомеу притащил Гризманна. Добавьте другие рискованные ставки и поймете, что если не сыграются, то одним увольнением крайнего – Вальверде, не обойдется. Играют с огнем. И хотя со стороны шоу смотрится увлекательно – схему «4-2-4» даже Гвардиола в чистом виде не применяет, планы Месси и Бартомеу не кажутся согласованными.

Гризманн играл форварда в «Атлетико», но посмотрите на его карты перемещений – человек сваливается во фланги и ищет мяч в глубине поля. Проще говоря, выполняет функции Месси, если правее центра, и Неймара из ПСЖ – если левее. Как можно загнать в рамки четверку форвардов? Узнаем осенью, если выгорит сделка по бразильцу. Ведь маленький шанс, что Бартомеу хочет обмануть неформального «спортивного директора» Месси, тоже существует.

Жозе подпишет Дани Алвеса по новому кругу – что после Кубка Америки одобрят, невзирая на возраст бразильца, но сделает все, чтобы осталось трио Гризманна, Суареса и Месси? Такая связка может сработать, а четвертый в списке рискует оказаться, как пиковая дама.