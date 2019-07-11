Ярмоленко: «Сейчас я чувствую себя новичком „Вест Хэма“»

Полузащитник «Вест Хэма» рассказал о своем восстановлении после травмы.

Хочу сказать спасибо всем нашим фанатам, потому что я ходил на все домашние матчи «Вест Хэма», и они говорили: «Мы скучаем по тебе», и «Мы нуждаемся в тебе», это отличные вещи для меня.

Я рад вернуться, потому что я потерял восемь месяцев, и действительно скучал по команде, тренировкам. Теперь я наслаждаюсь каждым моментом и счастлив.

Возможно, сейчас я чувствую себя новичком «Вест Хэма», будто только вчера перешел в клуб.