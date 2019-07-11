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Ярмоленко: «Сейчас я чувствую себя новичком „Вест Хэма“»

сегодня, 10:14

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о своем восстановлении после травмы

Хочу сказать спасибо всем нашим фанатам, потому что я ходил на все домашние матчи «Вест Хэма», и они говорили: «Мы скучаем по тебе», и «Мы нуждаемся в тебе», это отличные вещи для меня.

Я рад вернуться, потому что я потерял восемь месяцев, и действительно скучал по команде, тренировкам. Теперь я наслаждаюсь каждым моментом и счастлив.

Возможно, сейчас я чувствую себя новичком «Вест Хэма», будто только вчера перешел в клуб.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   29 / 731
сегодня в 10:37
тебе надо изрядно припотеть, так что давай!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   258 / 731
сегодня в 10:20
когда-то его называли "Бревноленко"...но справедливости ради, звездой не стал
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