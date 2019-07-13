Влашич: «ЦСКА будет бороться за чемпионство»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о целях московского клуба в новом сезоне.
ЦСКА — большой клуб, и важнее всего для нас — бороться за чемпионство, но и за Кубок тоже. Я думаю, в Лиге Европы мы способны выступить лучше, чем в Лиге чемпионов: ЛЧ как турнир сильнее, но и в ЛЕ есть немало классных команд. Надеюсь, нам удастся выйти в плей-офф.
Ранее Влашич рассказал о готовности своей команды к новому сезону.
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.
47 игр....
28 - побед ЦСКА...
10 - побед Спартака...
9 - ничьих....
Вам лучше другого соперника для сравнений найти.....
Здесь как то уж очень ....прям.....очевидное преимущество одной команды над другой....
47 игр....
28 - побед ЦСКА...
10 - побед Спартака...
9 - ничьих....
Вам лучше другого соперника для сравнений найти.....
Здесь как то уж очень ....прям.....очевидное преимущество одной команды над другой....
А сейчас что ???
Реал и Спартак в поддавки с армейцами играли ???....)))
А сейчас что ???
Реал и Спартак в поддавки с армейцами играли ???....)))
Но сейчас речь не об этом...
Я ЦСКА хвалю....не мешай...
Но сейчас речь не об этом...
Я ЦСКА хвалю....не мешай...
Команда которая с 2002-го года всего второй раз не попала в призёры чемпионата - всегда претендует на золото.....
Как бы там ни было.....ЦСКА в этом веке - самый сильный клуб Москвы....
По всем показателям...
Успехов и процветания...
Команда которая с 2002-го года всего второй раз не попала в призёры чемпионата - всегда претендует на золото.....
Как бы там ни было.....ЦСКА в этом веке - самый сильный клуб Москвы....
По всем показателям...
Успехов и процветания...