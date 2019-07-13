ГлавнаяНовости

Влашич: «ЦСКА будет бороться за чемпионство»

13 июля 2019, 13:15

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о целях московского клуба в новом сезоне. 

ЦСКА — большой клуб, и важнее всего для нас — бороться за чемпионство, но и за Кубок тоже. Я думаю, в Лиге Европы мы способны выступить лучше, чем в Лиге чемпионов: ЛЧ как турнир сильнее, но и в ЛЕ есть немало классных команд. Надеюсь, нам удастся выйти в плей-офф.

Ранее Влашич рассказал о готовности своей команды к новому сезону. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Новосельцев: «Надеюсь, „Сочи“ не будет бороться за выживание в РПЛ»
Сегодня, 03:32 Комментарии1
Коломейцев: «Гол Кварацхелии? Какая разница, кто нам забил?»
Сегодня, 03:17 Комментарии0
Фролов: «Это я пустил слух, что Облак может уйти в ПСЖ»
Сегодня, 02:26 Комментарии3
Полоз: «В матче с „Зенитом“ будем играть на победу»
Сегодня, 01:58 Комментарии3
Мещеряков: «Уход Кварацхелии – уже перевёрнутая для нас история»
Сегодня, 01:10 Комментарии1
Рыбус: «„Локомотиву“ нужен опорный полузащитник»
Сегодня, 00:53 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:30
и начали бороться с первого тура !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   91 / 802
13 июля в 17:28
Сезон длинный, главное не растерять хороший настрой и избежать травм.
Удачи ЦСКА.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   6 / 802
13 июля в 17:17
Ивсе таки эта разницу на "век" нерастянуть, это пятилетка+-, барса тоже Реал любит, но за последние пять лет сравни их успехи))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   15 / 802
13 июля в 16:58
А сейчас что, Спартак Карреры армейцы смогли переиграть? Или сырой Спартак Кононова смогли на дистанции опередить на 10 очков? Нет, переиграли в очном ничегонезначащем дерби двух слабых команд на тот момент
Вот не поленился...посмотрел статисику встреч в этом веке....
47 игр....
28 - побед ЦСКА...
10 - побед Спартака...
9 - ничьих....

Вам лучше другого соперника для сравнений найти.....
Здесь как то уж очень ....прям.....очевидное преимущество одной команды над другой....
За адекватность
За адекватность
   40 / 802
13 июля в 16:39
"Надеюсь, нам удастся выйти в плей-офф." Да как бы при посеве из 1-й корзины в ГЭ ЛЕ не надеяться нужно. ИМХО.
Армейская душа
Армейская душа ответил 25процентный клоун
   83 / 802
13 июля в 16:15
А когда тысячилетиями будем измерять? Армейцы были сильны лет десять назад, их пятилетка окончена давно
Спартак был силён в 90-х и ничего - вы до сих пор надеетесь выиграть чемпионат не на юбилей, а сами
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
13 июля в 16:12
Посмотрим
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   80 / 802
13 июля в 16:06
Есть просто сильнее....и не в Москве.... Но сейчас речь не об этом... Я ЦСКА хвалю....не мешай...
Так какой же все таки российский клуб в этом веке самый сильный по всем показателям? Уж если хвалишь, то будь объективным до конца
Albertinos
Albertinos
   475 / 802
13 июля в 15:45
За чемпионство в этом году вряд ли, а вот настрой для достижения высоких целей должен быть именно таким! Удачи и хороших результатов Влашичу и всем Армейцам!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   6 / 802
13 июля в 15:31
А сейчас что, Спартак Карреры армейцы смогли переиграть? Или сырой Спартак Кононова смогли на дистанции опередить на 10 очков? Нет, переиграли в очном ничегонезначащем дерби двух слабых команд на тот момент
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   15 / 802
13 июля в 15:28
А когда тысячилетиями будем измерять? Армейцы были сильны лет десять назад, их пятилетка окончена давно
10 лет назад....)))
А сейчас что ???
Реал и Спартак в поддавки с армейцами играли ???....)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил cska1948
   15 / 802
13 июля в 15:26
А что, в этом веке, в России, есть команда(ы) сильнее по сумме трофеев?
Есть просто сильнее....и не в Москве....
Но сейчас речь не об этом...
Я ЦСКА хвалю....не мешай...
beefs
beefs
   119 / 802
13 июля в 15:22
Ничего не перепутал?
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   80 / 802
13 июля в 15:21
Кто бы сомневался.... Команда которая с 2002-го года всего второй раз не попала в призёры чемпионата - всегда претендует на золото..... Как бы там ни было.....ЦСКА в этом веке - самый сильный клуб Москвы.... По всем показателям... Успехов и процветания...
А что, в этом веке, в России, есть команда(ы) сильнее по сумме трофеев?
cska1948
cska1948
   80 / 802
13 июля в 15:16
Не хвались идя на рать...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   290 / 802
13 июля в 15:14
Удачи вам в этом деле.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   6 / 802
13 июля в 15:02
А когда тысячилетиями будем измерять? Армейцы были сильны лет десять назад, их пятилетка окончена давно
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
13 июля в 15:00
Влашичу надеюсь доложили какаие шансы есть у его команды по мнению местных авторов, чтобы губу не раскатывал
Армейская душа
Армейская душа
   83 / 802
13 июля в 14:40
Ждём.Удачи!
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
13 июля в 14:36
Удачи Никола!
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
13 июля в 14:29
Громкие, но пока что пустые слова.
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
13 июля в 14:25
не подведи Никола...
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 14:18
Бороться за чемпионство не возбраняется но выступить лучше чем в прошлом сезоне нужно обязательно.
VIPded
VIPded
   81 / 802
13 июля в 14:02
Удачи ЦСКА!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
13 июля в 14:01
Кто бы сомневался....
Команда которая с 2002-го года всего второй раз не попала в призёры чемпионата - всегда претендует на золото.....
Как бы там ни было.....ЦСКА в этом веке - самый сильный клуб Москвы....
По всем показателям...
Успехов и процветания...
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
13 июля в 13:36
цели хорошие , но играть без стандартов в 10-м против 11 весь год тяжело..
Begemott
Begemott
   56 / 802
13 июля в 13:27
Много текста, пока стремления не ощущается.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100