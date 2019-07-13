Влашич: «ЦСКА будет бороться за чемпионство»

Полузащитник ЦСКА рассказал о целях московского клуба в новом сезоне.

ЦСКА — большой клуб, и важнее всего для нас — бороться за чемпионство, но и за Кубок тоже. Я думаю, в Лиге Европы мы способны выступить лучше, чем в Лиге чемпионов: ЛЧ как турнир сильнее, но и в ЛЕ есть немало классных команд. Надеюсь, нам удастся выйти в плей-офф.