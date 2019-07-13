Шомуродов: «В двух словах охарактеризовать Карпина довольно сложно»

Нападающий «Ростова» поделился мнением о главном тренере ростовской команды Валерии Карпине.

В двух словах охарактеризовать Карпина довольно сложно. Безусловно, как тренер Валерий Георгиевич иногда бывает очень требовательным и жестким, но при этом с игроками он общается весьма открыто.

Насколько велика разница между Карпиным на поле и вне его? Во время тренировки он не стесняется в выражениях, может четко дать понять, что его не устраивает в действиях того или иного подопечного. Зато в личном общении он абсолютно другой: со всеми дружелюбен, ко всем относится по-доброму.