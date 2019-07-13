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Шомуродов: «В двух словах охарактеризовать Карпина довольно сложно»

13 июля 2019, 16:13

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов поделился мнением о главном тренере ростовской команды Валерии Карпине.

В двух словах охарактеризовать Карпина довольно сложно. Безусловно, как тренер Валерий Георгиевич иногда бывает очень требовательным и жестким, но при этом с игроками он общается весьма открыто.

Насколько велика разница между Карпиным на поле и вне его? Во время тренировки он не стесняется в выражениях, может четко дать понять, что его не устраивает в действиях того или иного подопечного. Зато в личном общении он абсолютно другой: со всеми дружелюбен, ко всем относится по-доброму.

Напомним, что недавно Шомуродов продлил контракт с «Ростовом».  

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   123 / 802
13 июля в 22:14
а как же "валера, верим!"???
anfield1984
anfield1984
   616 / 802
13 июля в 18:17
Легко...

П.....с, пи....сина.
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 17:29
Узбек прав, ёпт.
Эллочка
Эллочка
   53 / 802
13 июля в 16:35
волерик матом ругается как сопожник
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
13 июля в 16:28
Шомуродов лукавит, дабы не вызвать гнев Карпина.
Footbolista
Footbolista
   1 / 802
13 июля в 16:15
Валера крепкий пацан...
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