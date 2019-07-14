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Попов: «Настраиваемся на победу в матче со „Спартаком“»

14 июля 2019, 00:55

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ-2019/20.

Мы провели отличный первый тайм, создали много опасных моментов. Второй тайм тоже неплохой, но большую часть времени провели в обороне.

Как вы знаете, все матчи на сборах мы играли в четыре защитника по схеме 4-3-3. И с «Оренбургом» действовали точно так же. Конечно, есть над чем работать. Но в целом есть много позитива от прошедшего матча.

Также Попов поделился ожиданиями от игры 2-го тура РПЛ против «Спартака».

Будем играть дома, поэтому настраиваемся на победу. Скорее всего, на этом матче будет аншлаг. Надеемся порадовать болельщиков красивой игрой.

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Все комментарии
астап бендер
астап бендер
   571 / 802
14 июля в 15:00
Ростов победит по любому.
3-0 это в первом тайме
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
14 июля в 13:45
Все верно, Ивелин! Валера Карпин в прошлом сезоне дважды обыграл пупсиков) Надеюсь, что в итоге все повторится.
ekliziast
ekliziast ответил Swinsi
   298 / 802
14 июля в 12:42
Бывший свин попов будет первым сдаваться по приказу карпуши.
Прежде чем глупости писать, посмотри сколько раз Ростов при Карпине унижал Спартак.
ekliziast
ekliziast ответил AmIIIeR89
   298 / 802
14 июля в 12:39
Из-за жары пока так
А зимой из за холода в 12 часов дня.
ekliziast
ekliziast ответил Alpribas
   298 / 802
14 июля в 12:35
Будет скучный договорный матч, как и все матчи свиней и ростова.
    астап бендер
    астап бендер ответил Alpribas
       571 / 802
    14 июля в 12:24
    Будет скучный договорный матч, как и все матчи свиней и ростова.
    Ты проснсись,начало чемпионата,какие договорняки?
    РОСТОВ , в очередной раз,ПРИЗЕМЛИТ спартат!!!
    Alpribas
    Alpribas
       61 / 802
    14 июля в 11:41
    Будет скучный договорный матч, как и все матчи свиней и ростова.
    oFANATo
    oFANATo
       39 / 802
    14 июля в 10:53
    Попов, там надо ещё настраиваться на то что придется играть против судейки мясных.Видал что творил Москалев против Сочи?
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       74 / 802
    14 июля в 10:46
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         15 / 802
      14 июля в 10:31
      В последних 5-ти домашних играх со Спартаком Ростов победил 4 раза....и одна ничья...
      Плюс 2:0 в Австрии 3 недели назад...
      Без Лапочкина у москвичей шансов нет....
      Да и с Лапочкиным, судя по вчерашней феерии Кононова, максимум - это проиграть Ростову с разницей не более 3-х мячей...
      Даже несмотря на то что московские составители календаря задвинули матч на 21:30.....на "такое" точно будет аншлаг....))
      Павел Амурский
      Павел Амурский
         42 / 802
      14 июля в 10:31
      Свиньи и мужичье создадут видимость борьбы, в итоге которой ростов отдастся.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Leha-ha50
         6 / 802
      14 июля в 10:27
      Да вам бы о себе думать, хотябы в этом туре, а то вы уже 6 очей записали себе
      Omaxa
      Omaxa ответил Ник Уволен
         224 / 802
      14 июля в 10:27
      Порадуйте страну. Поставьте на место свиней.
      Они не поставят, они же свинский филиал.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         6 / 802
      14 июля в 10:23
      Будет очень не простой матч, но думаю мы победим
      борька
      борька
         94 / 802
      14 июля в 10:16
      Удачи Ростову, все шансы есть победить москалец! Но будет ничья!
      Ник Уволен
      Ник Уволен
         194 / 802
      14 июля в 09:55
      Порадуйте страну. Поставьте на место свиней.
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев ответил 2008 год
         27 / 802
      14 июля в 09:46
      Свиньи с мужичьем ничего без судьи не сделают.
        Мишаня Дмитриев
        Мишаня Дмитриев ответил Гоша Тамбовский
           27 / 802
        14 июля в 09:43
        Ростов один из кандидатов в пердив и главный поставщик очков свиньям.
          Мишаня Дмитриев
          Мишаня Дмитриев
             27 / 802
          14 июля в 09:41
          Аншлаг обеспечен, не какой-то там проект или его филиал приезжает, а Спартак!!!
          Дима Головашич
          Дима Головашич
             242 / 802
          14 июля в 09:30
          Ростов 4:0 Спартак
          Aчиститель
          Aчиститель ответил Литейный 4
             67 / 802
          14 июля в 09:26
          Если свиньи снова зарядят судейку, как Москалёва, тогда без шансов. Гыгыгы
          Теперь очередь Лампочкина, ему тоже хочется судить в еврокубках.
          ДСА
          ДСА
             131 / 802
          14 июля в 09:15
          В теплом Ростове матчи проводят летом... Зимой будем играть по снегу. Народная примета.
          Литейный 4
          Литейный 4
             2 / 802
          14 июля в 09:09
          Если свиньи снова зарядят судейку, как Москалёва, тогда без шансов. Гыгыгы
          AmIIIeR89
          AmIIIeR89 ответил МапС
             88 / 802
          14 июля в 09:03
          Ростов все домашки в 21.30 будет играть?
          Из-за жары пока так
          МапС
          МапС
             72 / 802
          14 июля в 09:02
          Ростов все домашки в 21.30 будет играть?
          sir_Alex
          sir_Alex
             25 / 802
          14 июля в 08:48
          Аншлаг точно будет, ведь приедет сам "Спартак"!
          AmIIIeR89
          AmIIIeR89
             88 / 802
          14 июля в 08:45
          Там против судьи настраиваться надо, а не против пятачков
          Swinsi
          Swinsi
             226 / 802
          14 июля в 08:33
          Бывший свин попов будет первым сдаваться по приказу карпуши.
          Аксинья
          Аксинья ответил Jeck Denielse
             17 / 802
          14 июля в 08:28
          Два года назад вы половину Ростова к себе утащили, да только без толку, а то бы были Ростовом на Неве...Ну а Ростов ни в коем разе Спартаку не сливается, далеко назад заглядывать не надо, так что вот тут о филиале и речи быть не может...
          Да и коммент мой относился к конкретному многоликому челу который ошивается на Ростовской ветке как у себя дома и гадит тут же...А ты мужик нормальный и лично к тебе кроме уважухи у меня ничего нет...
          Glodor
          Glodor
             138 / 802
          14 июля в 08:17
          В этом матче судьи продажного не нужно свиням, ростов и так подстелится.
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