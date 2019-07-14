Попов: «Настраиваемся на победу в матче со „Спартаком“»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ-2019/20.
Мы провели отличный первый тайм, создали много опасных моментов. Второй тайм тоже неплохой, но большую часть времени провели в обороне.
Как вы знаете, все матчи на сборах мы играли в четыре защитника по схеме 4-3-3. И с «Оренбургом» действовали точно так же. Конечно, есть над чем работать. Но в целом есть много позитива от прошедшего матча.
Также Попов поделился ожиданиями от игры 2-го тура РПЛ против «Спартака».
Будем играть дома, поэтому настраиваемся на победу. Скорее всего, на этом матче будет аншлаг. Надеемся порадовать болельщиков красивой игрой.
3-0 это в первом тайме
3-0 это в первом тайме
РОСТОВ , в очередной раз,ПРИЗЕМЛИТ спартат!!!
РОСТОВ , в очередной раз,ПРИЗЕМЛИТ спартат!!!
Плюс 2:0 в Австрии 3 недели назад...
Без Лапочкина у москвичей шансов нет....
Да и с Лапочкиным, судя по вчерашней феерии Кононова, максимум - это проиграть Ростову с разницей не более 3-х мячей...
Даже несмотря на то что московские составители календаря задвинули матч на 21:30.....на "такое" точно будет аншлаг....))
Плюс 2:0 в Австрии 3 недели назад...
Без Лапочкина у москвичей шансов нет....
Да и с Лапочкиным, судя по вчерашней феерии Кононова, максимум - это проиграть Ростову с разницей не более 3-х мячей...
Даже несмотря на то что московские составители календаря задвинули матч на 21:30.....на "такое" точно будет аншлаг....))
Да и коммент мой относился к конкретному многоликому челу который ошивается на Ростовской ветке как у себя дома и гадит тут же...А ты мужик нормальный и лично к тебе кроме уважухи у меня ничего нет...
Да и коммент мой относился к конкретному многоликому челу который ошивается на Ростовской ветке как у себя дома и гадит тут же...А ты мужик нормальный и лично к тебе кроме уважухи у меня ничего нет...