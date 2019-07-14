Попов: «Настраиваемся на победу в матче со „Спартаком“»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ -2019/20.

Мы провели отличный первый тайм, создали много опасных моментов. Второй тайм тоже неплохой, но большую часть времени провели в обороне.

Как вы знаете, все матчи на сборах мы играли в четыре защитника по схеме 4-3-3. И с «Оренбургом» действовали точно так же. Конечно, есть над чем работать. Но в целом есть много позитива от прошедшего матча.