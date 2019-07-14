Ганчаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу»

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко кратко прокомментировал поражение «армейцев» от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.
Это напоминает нашу игру с Тулой в прошлом сезоне. Мы показали плохую игру и проиграли по делу.
|Крылья Советов2 : 0ЦСКА
|Матч завершен
Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко кратко прокомментировал поражение «армейцев» от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.
Это напоминает нашу игру с Тулой в прошлом сезоне. Мы показали плохую игру и проиграли по делу.
нет бы сказать я виноват,а то мы, крепитесь кони
пока нашего соплижуя и вашего бульбаша под зад пинок
не дадут.
нет бы сказать я виноват,а то мы, крепитесь кони
пока нашего соплижуя и вашего бульбаша под зад пинок
не дадут.
Игроки не выполнили установку тренера или тренер не смог донести до игроков свои требования??
Игроки не выполнили установку тренера или тренер не смог донести до игроков свои требования??