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Ганчаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу»

14 июля 2019, 19:31
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко кратко прокомментировал поражение «армейцев» от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

Это напоминает нашу игру с Тулой в прошлом сезоне. Мы показали плохую игру и проиграли по делу.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   65 / 802
вчера в 12:39
Все бы было понятно, если бы это было в первый раз. Но ведь сам же признает, что это уже было и опять повторяется. Значит это к нему вопросы. Есть ощущение, что физическая подготовка к сезону была неправильно построена. Команда не бежит, поэтому ничего и не получается. И все голы получают на контратаках или со стандартов. Контратаки соперника проходят центр поля без сопротивления потому что нет нормального опорника. Все это видят и все этим пользуются и дальше будут пользоваться. С Рубином в товарняке эту проблему нивелировали за счет высокой компактности и мобильности игры, а тут не получилось. Физических кондиций не хватило. Есть конечно этому и объективные причины - короткая пауза отдыха в связи с играми сборных, но все же и тренерский штаб не дорабатывает. Как бы Гончаренко не лишиться работы.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   384 / 802
вчера в 10:25
прикол в том что бульбаш на себя ни чего не берет
нет бы сказать я виноват,а то мы, крепитесь кони
пока нашего соплижуя и вашего бульбаша под зад пинок
не дадут.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил mangoх12
   64 / 802
вчера в 06:44
согласен, ещё и магнуссон, Сигурдсон, Васин,Ахметов, в такой форме их даже к лавке подпускать нельзя
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Дед за ЦСКА
   64 / 802
вчера в 06:43
не в курсе почему чернов на лавке? прошлую половину сезона провел круто, русский, может что накосячил?
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
вчера в 06:18
Это стало становиться привычным делом.
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
14 июля в 23:12
Похоже на начало прошлого чемпионата. А потом ещё и Реал дважды грохнули.
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 802
14 июля в 22:41
Ты все нормально, кони! У Михалыча свой план)
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:40
вроде готовились ?
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   290 / 802
14 июля в 21:09
Так... и в таком плане продолжать будем?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   91 / 802
14 июля в 20:54
Проиграл в чистую игру ТРЕНЕР , ИМХО.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   220 / 802
14 июля в 20:54
оплякова убирай уже
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   65 / 802
14 июля в 20:43
То, что пропустили, это отдельная тема, но ведь сами ничего не создали! Акинфеев после угрозы прихода Джанаева так прыгать стал, что чуть не стал вторым "танкистом"))) Обляков продолжает отрабатывать стандарты. Пока безуспешно. Васин - он такой Васин...
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
14 июля в 20:39
Все х-ня Витек , ты как всегда не виноват .. это ЦСКА плохо играет . понимаем.. верим! Главное, чтоб любимый коротышка твой прототип Обляков все 90 минут на поле торчал , а командв и в 10-м справится .
GrimlocK
GrimlocK
   538 / 802
14 июля в 20:36
а кто же в этом виноват?)
mangoх12
mangoх12 ответил SHMEL
   34 / 802
14 июля в 20:35
Главная причина поражения,на мой взгляд,сам Виктор Михайлович.Всегда относился к нему положительно,но нет игры,нет хороших и красивых игровых комбинаций,нет опасных нестандартных решений,футболисты боятся принимать решения и брать ответственность за последний удар-катают мяч и не понятно чего ждут...Ещё поменял бы Васина на Чернова,слишком много у Вити фатальных ошибок.
Наконец-то! Лед тронулся гос-да болельщики!
Юрниекс
Юрниекс
   133 / 802
14 июля в 20:32
А сам то не виноват? Почему выпускаешь Ахметова,, он в этом сезоне никакой..Что Васин делает на поле,нахрена япошку покупали? Вопросов много..
SHMEL
SHMEL
   188 / 802
14 июля в 20:12
Главная причина поражения,на мой взгляд,сам Виктор Михайлович.Всегда относился к нему положительно,но нет игры,нет хороших и красивых игровых комбинаций,нет опасных нестандартных решений,футболисты боятся принимать решения и брать ответственность за последний удар-катают мяч и не понятно чего ждут...Ещё поменял бы Васина на Чернова,слишком много у Вити фатальных ошибок.
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 20:03
Михайлыч, убери Облякова и картина игры в корне изменится.
isamsn
isamsn
   316 / 802
14 июля в 20:02
А почему Витя? Когда уже будет хорошая игра? Ждёмс!!!
cska59
cska59
   465 / 802
14 июля в 19:59
Что вообще делает на поле Ахметов?
VIPded
VIPded
   81 / 802
14 июля в 19:56
Отвратительный старт сезона. Какие планы на его итоги, Витя???
Sergey Z
Sergey Z
   254 / 802
14 июля в 19:44
Нападение нужно усиливать!
KURUM
KURUM
   547 / 802
14 июля в 19:41
Кони пьяны, хлопцы запряжены..
Алексей .N
Алексей .N
   674 / 802
14 июля в 19:40
И вообще команда еще молодая,несыгранная...А я не виноват,я гений...
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
14 июля в 19:36
Сразу отстали от всех конкурентов.
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
   497 / 802
14 июля в 19:34
"Мы показали плохую игру и проиграли по делу"
Игроки не выполнили установку тренера или тренер не смог донести до игроков свои требования??
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