Смольников: «Сейчас „Зенит“ не может быть готов на сто процентов»

Защитник «Зенита» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

В первом тайме мы больше раскачивались. Были подходы, но мы не доводили атаки до голевых моментов. Второй тайм начали активнее, сразу забили два гола. Затем обидно пропустили, и это смазало концовку. Но в целом, думаю, мы заслужили эту победу.

Мы верили в свои силы. Хотя счет и неприятный, всякое может быть. Конечно, 2:0 - гораздо лучше, чем 2:1, но хорошо, что матч закончился нашей победой.

«Тамбов» - хорошая команда. Не боялись, шли вперед, когда надо держали мяч.

Я бы не сказал, что мы под нагрузками. Обычный тренировочный процесс. Это первая игра, в любом случае сейчас мы не можем быть готовы на сто процентов.