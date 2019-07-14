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Смольников: «Сейчас „Зенит“ не может быть готов на сто процентов»

14 июля 2019, 23:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Защитник «Зенита» Игорь Смольников подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

В первом тайме мы больше раскачивались. Были подходы, но мы не доводили атаки до голевых моментов. Второй тайм начали активнее, сразу забили два гола. Затем обидно пропустили, и это смазало концовку. Но в целом, думаю, мы заслужили эту победу.

Мы верили в свои силы. Хотя счет и неприятный, всякое может быть. Конечно, 2:0 - гораздо лучше, чем 2:1, но хорошо, что матч закончился нашей победой.

«Тамбов» - хорошая команда. Не боялись, шли вперед, когда надо держали мяч.

Я бы не сказал, что мы под нагрузками. Обычный тренировочный процесс. Это первая игра, в любом случае сейчас мы не можем быть готовы на сто процентов.

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
вчера в 08:23
Удачи Зениту!
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
вчера в 05:11
Тамбов уже серьезный соперник для Зенита.
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 00:32
В прошлом году с "Енисеем" "Зенит" также начинал.
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 23:48
Ты, Смольный, спас сегодня "проекту" два очка своим нарушением в штрафной, а в Европе красную б отхватил, пендаль и НОЛЬ очков "зене", а начал бы крыльями махать - дискву б ещё отхватил!
Footbolista
Footbolista
   1 / 802
14 июля в 23:09
Сейчас никто не готов на 100%...но по логике не 100% зенита должны быть сильно выше, чем не 100% Тамбова...
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