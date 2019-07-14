Григорян пропустил гол «Зенита» из-за похода в туалет

Наставник «Тамбова» подвел итоги дебютного матча его команды в РПЛ . «Тамбов» в упорной борьбе проиграл «Зениту» (1:2).

Футбол - такая штука, что можно зевнуть гол, даже выходя из раздевалки. Общались в перерыве по поводу того, что внимательно надо отнестись, но и я зевнул гол, и команда - два. Если бы не эти пять минут, можно было бы назвать матч качественным с нашей стороны. Но в этом и класс, когда соперник использует эти пять минут, когда произошла потеря концентрации. В целом, «Зенит» заслуженно победил, а мы всего лишь выглядели достойно.

Что значит «зевнул гол»? Иногда бывает так, что на минуту задерживаюсь, выходя из раздевалки. Много есть причин. Одна из них простая - иной раз надо сходить в туалет. Что касается перестановок, то, пусть это и выглядит нагло, но они нам облегчили игру. Да, мы пропустили два гола, но во втором тайме быстро выходили через короткий пас, мало играли продольно при прессинге «Зенита». Повлияло так, что облегчило нам развитие атаки.

У «Зенита» четко прослеживается система. Семак - системный тренер. Не могу сказать, что они действуют предсказуемо, но их атаки действуют по определенным правилам. Мы перекрыли все зоны в первом тайме. Но во второй половине задача была вытерпеть эту стратегию до 65-й минуты, заставить соперника дергаться и ловить его на контратаках. Но два пропущенных гола заставили пойти в атаку нас. Выглядели, в принципе, достойно.