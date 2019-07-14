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Григорян пропустил гол «Зенита» из-за похода в туалет

14 июля 2019, 21:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Наставник «Тамбова» Александр Григорян подвел итоги дебютного матча его команды в РПЛ. «Тамбов» в упорной борьбе проиграл «Зениту» (1:2).

Футбол - такая штука, что можно зевнуть гол, даже выходя из раздевалки. Общались в перерыве по поводу того, что внимательно надо отнестись, но и я зевнул гол, и команда - два. Если бы не эти пять минут, можно было бы назвать матч качественным с нашей стороны. Но в этом и класс, когда соперник использует эти пять минут, когда произошла потеря концентрации. В целом, «Зенит» заслуженно победил, а мы всего лишь выглядели достойно.

Что значит «зевнул гол»? Иногда бывает так, что на минуту задерживаюсь, выходя из раздевалки. Много есть причин. Одна из них простая - иной раз надо сходить в туалет. Что касается перестановок, то, пусть это и выглядит нагло, но они нам облегчили игру. Да, мы пропустили два гола, но во втором тайме быстро выходили через короткий пас, мало играли продольно при прессинге «Зенита». Повлияло так, что облегчило нам развитие атаки.

У «Зенита» четко прослеживается система. Семак - системный тренер. Не могу сказать, что они действуют предсказуемо, но их атаки действуют по определенным правилам. Мы перекрыли все зоны в первом тайме. Но во второй половине задача была вытерпеть эту стратегию до 65-й минуты, заставить соперника дергаться и ловить его на контратаках. Но два пропущенных гола заставили пойти в атаку нас. Выглядели, в принципе, достойно.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
вчера в 21:40
Так он какать ходил, пока его команде голы забивали?
OLESOCC
OLESOCC ответил Белорусский вокзал
   206 / 802
вчера в 15:12
Wc - это World Cup, т.е кубок мира? Или как расшифровывается ты это?
WC - ватер клозет!. Туалет по-вашему.
Doping87
Doping87
   241 / 802
вчера в 09:30
Клоун начинает всех веселить. Пока шёл в туалет пропустили первый, пока сидел на дальнеке второй пропустили, пока мыл руки один отквитали...
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
вчера в 07:21
Это не тренер, это шоумен
Верг
Верг
   282 / 802
вчера в 00:03
Руководство тамбова своевременно уволила тренера, который вывел их клуб в высшую лигу, назначив умственно отсталого руководить, чтобы тот не задавал вопросов пока будут осваиваться средства, выделенные на усиления. Отсталый уже отличился, обкакавшись в подтрибунке, пока его команда без тренера 2 гола пропускала, хотя от него все равно толку нет, но тамбов мог отобрать очки в итоге
parallels
parallels ответил Мишаня Дмитриев
   5 / 802
14 июля в 23:13
рост клонов теперь понятен, впрочем всегда понятно было от кого
слышь, понятливый, в отличие от многих здесь, у меня только 1 акк - вот этот. тот запасной, и используется только в редких случаях, когда этот забанят. впрочем, откуда это знать юзеру, без году неделя на соккере. позор.
mat73
mat73
   798 / 802
14 июля в 23:05
Это было обговорено заранее! В туалете под унитазом в крайней кабинке был пакет заготовленный! )))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил FROLL 001
   27 / 802
14 июля в 23:03
И на счёт бана. Даю бесплатный совет: - Будешь тише, дольше будешь! Гыгыгы
ааа тише быть, это типа тише едешь толще морда? нутогда конееечно, а я то дурак и не допер сразу, ну ты разумист ну просвятил))) спасибо тебе, пойду в религию ударюсь
drug01
drug01
   198 / 802
14 июля в 23:03
так нельзя-надо было терпеть!!!!!
ALIEV AA
ALIEV AA
   493 / 802
14 июля в 22:55
Вначале 2 тайма тренер 79а..ся, а с ним вся команда 😅
FROLL 001
FROLL 001 ответил Мишаня Дмитриев
   71 / 802
14 июля в 22:54
ты клонов своих бы Литейный проще бы тихарил))) палишься просто - дада ты вип и мне щас бан кинут стыдно за Зенит и...
И на счёт бана. Даю бесплатный совет:
- Будешь тише, дольше будешь! Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001 ответил Мишаня Дмитриев
   71 / 802
14 июля в 22:52
ты клонов своих бы Литейный проще бы тихарил))) палишься просто - дада ты вип и мне щас бан кинут стыдно за Зенит и...
Я и не прячу. Это мой запасной акк. Пока есть клоны спартачей на них всегда найдётся Литейный. Гыгыгы
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил FROLL 001
   27 / 802
14 июля в 22:38
Такой Тамбов свиней на колени поставит. Хотя этого аутсайдера любой поставит. Только судьи поднимаю их с колен чуть ли не в каждом матче. Гыгыгы
ты клонов своих бы Литейный проще бы тихарил))) палишься просто - дада ты вип и мне щас бан кинут стыдно за Зенит и...
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 22:36
Достойно проиграли, ну как сборная...
FROLL 001
FROLL 001 ответил Miaf
   71 / 802
14 июля в 22:31
Так то все правильно, как еще называют Баклан-арену? Больший туалет, так что забили из за похода в туалет, все логично.
    FROLL 001
    FROLL 001
       71 / 802
    14 июля в 22:27
    Такой Тамбов свиней на колени поставит. Хотя этого аутсайдера любой поставит. Только судьи поднимаю их с колен чуть ли не в каждом матче. Гыгыгы
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       27 / 802
    14 июля в 22:23
    Теперь по делу, наставник Тамбова четко прояснил что он будет по клозетам ходить чем заниматься игрой команды, +1 фарм клуб (простите за слово клуб) проекту, а вы все сочи сочи
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил parallels
       27 / 802
    14 июля в 22:21
    не picerman - а piercman.
    рост клонов теперь понятен, впрочем всегда понятно было от кого
    Shamil79
    Shamil79
    14 июля в 22:21
    кажется обос...лся. ...уже было
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал ответил OLESOCC
       414 / 802
    14 июля в 22:18
    Автору заглавия этой статьи позор!!! Чтоб он сам не добежал до wc.
    Wc - это World Cup, т.е кубок мира? Или как расшифровывается ты это?
    Живанильда
    Живанильда
       308 / 802
    14 июля в 22:11
    григорян попукал вдосталь.
    parallels
    parallels ответил Miaf
       5 / 802
    14 июля в 22:03
    Кстати за ник ..писерман теперь банят, хотя по сути это же пользователь с ником picerman, вот такие вот пироги..
    не picerman - а piercman.
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
       637 / 802
    14 июля в 22:01
    Поход в туалет, надо признать, гораздо зрелищнее, нежели голы зинки
    OLESOCC
    OLESOCC
       206 / 802
    14 июля в 21:57
    Автору заглавия этой статьи позор!!! Чтоб он сам не добежал до wc.
    Miaf
    Miaf ответил minai
       9 / 802
    14 июля в 21:53
    Это "гол в туалет". До этого были "голы в раздевалку".
    Так то все правильно, как еще называют Баклан-арену? Больший туалет, так что забили из за похода в туалет, все логично.
    Miaf
    Miaf
       9 / 802
    14 июля в 21:50
    Кстати за ник ..писерман теперь банят, хотя по сути это же пользователь с ником picerman, вот такие вот пироги..
    minai
    minai
       348 / 802
    14 июля в 21:49
    Это "гол в туалет". До этого были "голы в раздевалку".
    Miaf
    Miaf
       9 / 802
    14 июля в 21:49
    гыгы
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