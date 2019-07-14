ГлавнаяНовости

Дуглас Сантос: «Дзюба пытается говорить со мной, но я не говорю по-русски»

14 июля 2019, 22:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от своего дебютного матча. В 1-м туре РПЛ «сине-бело-голубые» справились с «Тамбовом» (2:1).

У меня прекрасные впечатления от первой игры, это наша первая победа – начало очень хорошее, ведь заработали три очка. Надеемся, что сохраним этот победный дух, чтобы уверенно прийти к чемпионству. Что касается того, что во втором тайме я стал чаще оказываться в центре, то в перерыве меня спросили, могу ли я больше поиграть в центре. Я ответил, что могу, ведь я понимаю, что необходимые для этого качества у меня есть. Я настроен помогать команде любым образом, буду выкладываться на любой позиции. 

От стадиона у меня тоже прекрасные впечатления, болельщики не замолкали все 90 минут – трибуны гнали нас вперёд. Мы забили дважды, но могли забить ещё. Это только первая игра, дальше мы намерены играть лучше.

Что касается общения с Дзюбой, то он пытается со мной поговорить, но я по-русски не говорю, а у него не очень получается с португальским. С остальными я говорю немного на испанском и немецком, но все игроки стараются общаться со мной, пытаются говорить. Больше всего я общаюсь с аргентинцами, Нобоа и Барриосом, но потихоньку мы все будем общаться и станем дружной семьёй.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Новосельцев: «Надеюсь, „Сочи“ не будет бороться за выживание в РПЛ»
Сегодня, 03:32 Комментарии1
Коломейцев: «Гол Кварацхелии? Какая разница, кто нам забил?»
Сегодня, 03:17 Комментарии0
Фролов: «Это я пустил слух, что Облак может уйти в ПСЖ»
Сегодня, 02:26 Комментарии3
Полоз: «В матче с „Зенитом“ будем играть на победу»
Сегодня, 01:58 Комментарии3
Мещеряков: «Уход Кварацхелии – уже перевёрнутая для нас история»
Сегодня, 01:10 Комментарии1
Рыбус: «„Локомотиву“ нужен опорный полузащитник»
Сегодня, 00:53 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 09:24
первым делом научись матюкаться - дзюппа тогда все поймет...
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
вчера в 08:51
придется португальский учить)
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
вчера в 08:07
Пытался с ним говорить
ненормативной лексикой
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 05:22
всё неправда : Дзюба - полиглот, он же в любую лигу готов !
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
вчера в 03:08
Нужно учиться.
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
вчера в 00:09
Артамон предлагает Дугласу вместе дёрнуть в Англию!
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
14 июля в 23:13
мат быстро запомнит всего - то три букФФы
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик 2
   1 / 802
14 июля в 23:05
Я слежу...шутю я...шутю)...
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Footbolista
   78 / 802
14 июля в 23:03
Вираж приучать к черному цвету твоя основная задача...
Если ты не следишь за ЧР, могу сообщить, что в ФК "Зенит" уже год играет не более светлый Барриос, и Вираж вполне к нему привык.
Footbolista
Footbolista
   1 / 802
14 июля в 22:58
Учи русский Санта...дзюба не простит...
FROLL 001
FROLL 001
   71 / 802
14 июля в 22:46
По первому матчу очень не плохо себя показал. Будет точно не хуже Кришито. Удачи в клубе чемпионов. Гыгыгы
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 22:43
бегать пачки билетов бесплатных навязывать, и фэйс в синеголубо какойто там цвет красить лишь бы зулусом не выглядеть и конечно на ЗП сидеть
Footbolista
Footbolista
   1 / 802
14 июля в 22:41
Вираж приучать к черному цвету твоя основная задача...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100