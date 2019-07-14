Дуглас Сантос: «Дзюба пытается говорить со мной, но я не говорю по-русски»

Новичок «Зенита» поделился впечатлениями от своего дебютного матча. В 1-м туре РПЛ «сине-бело-голубые» справились с «Тамбовом» (2:1).

У меня прекрасные впечатления от первой игры, это наша первая победа – начало очень хорошее, ведь заработали три очка. Надеемся, что сохраним этот победный дух, чтобы уверенно прийти к чемпионству. Что касается того, что во втором тайме я стал чаще оказываться в центре, то в перерыве меня спросили, могу ли я больше поиграть в центре. Я ответил, что могу, ведь я понимаю, что необходимые для этого качества у меня есть. Я настроен помогать команде любым образом, буду выкладываться на любой позиции.

От стадиона у меня тоже прекрасные впечатления, болельщики не замолкали все 90 минут – трибуны гнали нас вперёд. Мы забили дважды, но могли забить ещё. Это только первая игра, дальше мы намерены играть лучше.

Что касается общения с Дзюбой, то он пытается со мной поговорить, но я по-русски не говорю, а у него не очень получается с португальским. С остальными я говорю немного на испанском и немецком, но все игроки стараются общаться со мной, пытаются говорить. Больше всего я общаюсь с аргентинцами, Нобоа и Барриосом, но потихоньку мы все будем общаться и станем дружной семьёй.