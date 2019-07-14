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Иванович: «Появился страх, что пропустим еще один гол от „Тамбова“»

14 июля 2019, 22:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

Всегда тяжело начинать, хорошо, что мы взяли три очка. Конечно, ни одна команда в мире не бывает готова в начале сезона на сто процентов, мы можем добавить, видно, что нужны эмоции. Для начала это хорошая игра, дальше продолжим. 

Что происходило в перерыве – секрет, есть много вещей: мы поменяли несколько позиций, но изменился подход: нам было тяжело, когда команда сидит сзади, когда быстро выбегает в контратаки. В первом тайме мы не знали, как это. Никогда не бывает легко, поэтому мы очень довольны победой. То, что поменяли схему, дало результат.

Появилась ли нервозность, когда забил «Тамбов»? Появился страх, что пропустим еще один такой гол, а потом забить будет тяжело. Немного паники было, но мы контролировали ход матча до самого конца.

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Все комментарии
yk2ru
yk2ru
   420 / 802
вчера в 11:34
Появился страх после гола : А вдруг судья не проплаченный?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
вчера в 11:18
Надо что-то делать с вратарём иначе такой страх скоро будет начинаться с первых минут.
Николай 86
Николай 86
   97 / 802
вчера в 10:29
У "лучшего клуба восточной Европы" появился страх пропустить от Тамбова)))))
Позорники
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 05:09
Пока не чемпионская игра.
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 02:19
паника у соперников Тамбова - дело естественное
Fleischjager
Fleischjager ответил FROLL 001
   436 / 802
вчера в 00:31
Потому что у игроков зенита, в отличии от свиней есть совесть. Гыгыгы
прав на все сто
Морозовский
Морозовский ответил oFANATo
   3 / 802
14 июля в 23:52
Если у вас появился страх от дебютанта РПЛ Тамбова, то как же вы будете играть в ЛЧ, если попадете на Реал?
В ПАМПЕРСАХ!!!
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
14 июля в 23:31
Если у вас появился страх от дебютанта РПЛ Тамбова, то как же вы будете играть в ЛЧ, если попадете на Реал?
FROLL 001
FROLL 001 ответил Питер Ман
   71 / 802
14 июля в 22:37
Это очень хорошо, игроки переживают за результат
Потому что у игроков зенита, в отличии от свиней есть совесть. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001 ответил Морозовский
   71 / 802
14 июля в 22:36
В ЛЧ в памперсах играть будете! Семиведёрных!
С цифрой семь обращайся к своим спартачам. Это вам близко и роднее. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001
   71 / 802
14 июля в 22:34
Хоть 3 забил бы Тамбов. Зенит положил бы 4 или 5. Главное игра получилась не как вчера, не по свински. Гыгыгы
МКС
МКС
   51 / 802
14 июля в 22:20
Секрет в перерыве..........

Бронислав не смеши людей

Все видели довольные рожи Еськова с Миллером после перерыва)))

ПОЗОР зениту
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 22:13
В ЛЧ в памперсах играть будете! Семиведёрных!
Питер Ман
Питер Ман
   18 / 802
14 июля в 22:12
Это очень хорошо, игроки переживают за результат
post-navigator
post-navigator
   30 / 802
14 июля в 22:09
Это только спартак бессовестный страх потерял. Стыдно за тех, кого тянут за пятак!
ЧиП
ЧиП
   221 / 802
14 июля в 22:08
А ты не бойся, пропускай )
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 802
14 июля в 22:05
Страх, туалет, еськов - слова-синонимы)
Miaf
Miaf
   9 / 802
14 июля в 22:01
Понабрали зулусов, а теперь еще и боятся пропустить, такие вот они бомжи.
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