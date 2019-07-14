Иванович: «Появился страх, что пропустим еще один гол от „Тамбова“»

Защитник «Зенита» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

Всегда тяжело начинать, хорошо, что мы взяли три очка. Конечно, ни одна команда в мире не бывает готова в начале сезона на сто процентов, мы можем добавить, видно, что нужны эмоции. Для начала это хорошая игра, дальше продолжим.

Что происходило в перерыве – секрет, есть много вещей: мы поменяли несколько позиций, но изменился подход: нам было тяжело, когда команда сидит сзади, когда быстро выбегает в контратаки. В первом тайме мы не знали, как это. Никогда не бывает легко, поэтому мы очень довольны победой. То, что поменяли схему, дало результат.

Появилась ли нервозность, когда забил «Тамбов»? Появился страх, что пропустим еще один такой гол, а потом забить будет тяжело. Немного паники было, но мы контролировали ход матча до самого конца.