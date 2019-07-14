Семак: «Когда разница в счете несущественная, появляется нервозность»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.
Два гола во втором тайме — это результат настроя, перестановок. Очень удачно забили быстрые мячи, но вместо того, чтобы забить третий гол и довести матч до победы, пропустили мяч. Когда разница в счете несущественная, любая ошибка влияет, и появляется нервозность. Но в целом первый тайм провели не так уверенно. Будем прибавлять, давать набирать форму тем игрокам, которые ее еще не набрали. А также сыгрываться и работать, чтобы в следующем матче выглядеть лучше.