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Семак: «Когда разница в счете несущественная, появляется нервозность»

14 июля 2019, 21:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Рулевой «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Два гола во втором тайме — это результат настроя, перестановок. Очень удачно забили быстрые мячи, но вместо того, чтобы забить третий гол и довести матч до победы, пропустили мяч. Когда разница в счете несущественная, любая ошибка влияет, и появляется нервозность. Но в целом первый тайм провели не так уверенно. Будем прибавлять, давать набирать форму тем игрокам, которые ее еще не набрали. А также сыгрываться и работать, чтобы в следующем матче выглядеть лучше.
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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
вчера в 02:21
Лунёв в последнее время регулярно добавляет нервозности.
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 02:16
самого Тамбова одолели..
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
14 июля в 23:33
Нервозность? А ведь это ещё не ЛЧ, а всего лишь РПЛ.
BDA8181
BDA8181 ответил Miaf
   236 / 802
14 июля в 22:30
Отскочили, стыдно конечно, но что уж тут поделать, стыдно за Зенит. Тамбов молодцы , держались, но могли и лучше.
я всё таки от тебя балдею )) Кто где отскочил, уже сам запутался ))) То ли Спартак с Сочи, то ли Зенит с Тамбовом )))
DEIVID
DEIVID
   92 / 802
14 июля в 22:10
Не, появляется арбитр.
Miaf
Miaf
   9 / 802
14 июля в 21:55
Отскочили, стыдно конечно, но что уж тут поделать, стыдно за Зенит. Тамбов молодцы , держались, но могли и лучше.
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