Григорян: «У „Тамбова“ нет задачи показать зубы. Нужно показывать характер»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:2) ответил на вопрос журналиста о характере его команды.
Вчера себя хорошо показал «Сочи», сегодня вы показали зубы. Можно ли сказать, что Премьер-Лига получила достойное пополнение?
Мне неинтересно, кто и что показал у других команд. У нас нет задачи показать зубы, это не дает набирать очки. У нас самая многонациональная команда в РПЛ, собраны сильные мужчины. Нужно не зубы показывать, а характер. А зубы показывают у дантиста.