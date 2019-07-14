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Григорян: «У „Тамбова“ нет задачи показать зубы. Нужно показывать характер»

14 июля 2019, 22:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:2) ответил на вопрос журналиста о характере его команды.

Вчера себя хорошо показал «Сочи», сегодня вы показали зубы. Можно ли сказать, что Премьер-Лига получила достойное пополнение?

Мне неинтересно, кто и что показал у других команд. У нас нет задачи показать зубы, это не дает набирать очки. У нас самая многонациональная команда в РПЛ, собраны сильные мужчины. Нужно не зубы показывать, а характер. А зубы показывают у дантиста.

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
   71 / 802
14 июля в 22:38
Схаваете Спартак. Эти вам на один зубок. Гыгыгы
Брулин
Брулин
   45 / 802
14 июля в 22:31
Жду пресс-конференцию Карпин-Григорян, там ответы за 1000 будут точно
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