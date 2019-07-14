Григорян: «У „Тамбова“ нет задачи показать зубы. Нужно показывать характер»

14 июля 2019, 22:13

Главный тренер «Тамбова» на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:2) ответил на вопрос журналиста о характере его команды.

Вчера себя хорошо показал «Сочи», сегодня вы показали зубы. Можно ли сказать, что Премьер-Лига получила достойное пополнение?