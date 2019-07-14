Сутормин: «Мое дело - играть, приносить пользу, что и буду пытаться делать»

В первом тайме, может быть, до конца не вошли в игру. Во втором - вышли на поле и быстро забили два мяча. Хорошо сыграли, довели дело до победы. Будем двигаться дальше.

Впечатления от дебютного матча только положительные. Хороший стадион, хорошая поддержка, хорошая команда. Можно сказать только положительные слова. Мое дело - играть, стараться, приносить пользу, что я и буду пытаться делать. Мы выиграли. Теперь оставим эту игру позади и пойдем дальше.

Какую задачу дал Семак? Организованно сыграть сзади и по возможности навязывать борьбу впереди.