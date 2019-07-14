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Сутормин: «Мое дело - играть, приносить пользу, что и буду пытаться делать»

14 июля 2019, 22:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Новичок «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.

В первом тайме, может быть, до конца не вошли в игру. Во втором - вышли на поле и быстро забили два мяча. Хорошо сыграли, довели дело до победы. Будем двигаться дальше. 

Впечатления от дебютного матча только положительные. Хороший стадион, хорошая поддержка, хорошая команда. Можно сказать только положительные слова. Мое дело - играть, стараться, приносить пользу, что я и буду пытаться делать. Мы выиграли. Теперь оставим эту игру позади и пойдем дальше.

Какую задачу дал Семак? Организованно сыграть сзади и по возможности навязывать борьбу впереди.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   138 / 802
вчера в 06:16
Пока не заметно.
wingback
wingback
   163 / 802
14 июля в 23:16
Абсолютно никакой...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 23:12
лавка зп потом аренда за зп расслабься чувак
Footbolista
Footbolista
   1 / 802
14 июля в 22:29
Твое дело лавку полировать...не отвлекайся...
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