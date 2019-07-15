Бартомеу ответил на обвинение «Атлетико»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу на презентации нападающего отреагировал на обвинение «Атлетико». Мадридский клуб утверждает, что «сине-гранатовые» должны ему еще 80 млн евро, поскольку подписали соглашение с французом до того, как 1 июля сумма отступных снизилась с 200 млн евро до 120 млн.

Было нелегко подписать Гризманна. Мы очень рады, что он принял решение перейти в «Барселону».

Я общался с представителями «Атлетико». Я понимаю, что они защищают свои интересы, но не думаю, что они добьются положительного для себя результата.

Мы связались с окружением Гризманна в мае. В марте и апреле никаких переговоров не было.