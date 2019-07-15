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Бартомеу ответил на обвинение «Атлетико»

вчера, 00:27

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу на презентации нападающего Антуана Гризманна отреагировал на обвинение «Атлетико». Мадридский клуб утверждает, что «сине-гранатовые» должны ему еще 80 млн евро, поскольку подписали соглашение с французом до того, как 1 июля сумма отступных снизилась с 200 млн евро до 120 млн.

Было нелегко подписать Гризманна. Мы очень рады, что он принял решение перейти в «Барселону».

Я общался с представителями «Атлетико». Я понимаю, что они защищают свои интересы, но не думаю, что они добьются положительного для себя результата.

Мы связались с окружением Гризманна в мае. В марте и апреле никаких переговоров не было.

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MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил League1
   638 / 802
вчера в 19:33
Но май тоже ещё совсем не июль. Странная отговорка.
Скорее тебя молния трижды прикончит, или схавает соседский пес, чем они чего то добьются..
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Artuom
   638 / 802
вчера в 19:25
Ой дурак... лучше бы молчал... 120 лямов только с июля) палится на ровном месте... Как такой идйот может быть президентом...
    Artuom
    Artuom
       143 / 802
    вчера в 07:52
    Ой дурак... лучше бы молчал... 120 лямов только с июля) палится на ровном месте... Как такой идйот может быть президентом...
    League1
    League1
       75 / 802
    вчера в 07:21
    Но май тоже ещё совсем не июль. Странная отговорка.
    КЭТиК
    КЭТиК
       199 / 802
    вчера в 06:38
    Если бумажки не подписывали, то обвинения - это просто слова.
    112910415
    112910415
       89 / 802
    вчера в 01:59
    отобьются
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций
       581 / 802
    вчера в 01:22
    бармалей культурно послал их и правильно сделал с обоими этими балетами из мадрида так и надо поступать
    NGYRZ
    NGYRZ
       28 / 802
    вчера в 00:53
    Эти два клуба стоят друг друга, оба кон....!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 802
    вчера в 00:47
    Потреплют друг другу нервишки и успокоятся!!!
    рус фан
    рус фан
       207 / 802
    вчера в 00:32
    Марте, апреле прошлого года еще были переговоры.
    Juventus_Z
    Juventus_Z
       96 / 802
    вчера в 00:28
    спор бесполезных мешков
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