Корниленко рассказал, почему решил завершить карьеру

Тренер «Крыльев Советов» рассказал, почему он решил завершить карьеру футболиста.

36-летний Корниленко перед началом текущего сезона объявил, что повесит бутсы на гвоздь и войдет в тренерский штаб команды.

Решение далось мне на удивление спокойно. Я ещё не понимаю, что произошло. Не зря я два года учился на категорию А. И я знал, к чему иду. Поговорили с Божовичем и руководством клуба и поняли, что это будет для обеих сторон оптимальный вариант. Не хотелось просто занимать место в заявке клуба. Пусть лучше клуб воспитывает местного футболиста, абсолютно здорового, который в данный момент может помочь команде. Пока было не так много поздравлений. Кто-то расстраивался, кто-то радовался.