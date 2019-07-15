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Корниленко рассказал, почему решил завершить карьеру

вчера, 10:48

Тренер «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему он решил завершить карьеру футболиста.

36-летний Корниленко перед началом текущего сезона объявил, что повесит бутсы на гвоздь и войдет в тренерский штаб команды.

Решение далось мне на удивление спокойно. Я ещё не понимаю, что произошло. Не зря я два года учился на категорию А. И я знал, к чему иду. Поговорили с Божовичем и руководством клуба и поняли, что это будет для обеих сторон оптимальный вариант. Не хотелось просто занимать место в заявке клуба. Пусть лучше клуб воспитывает местного футболиста, абсолютно здорового, который в данный момент может помочь команде. Пока было не так много поздравлений. Кто-то расстраивался, кто-то радовался.

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Все комментарии
minai
minai
   348 / 802
вчера в 16:39
Потому, что - дорогу молодым, таким как Анюков, епта.
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 16:35
Давно пора.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
вчера в 12:21
Видимо Соболев и Радоньич сейчас намного сильнее, а сидеть на банке ветерану не имеет смысла, тем более что предложили работу в клубе.
морозз
морозз
   24 / 802
вчера в 11:39
Хороший футболист, хорошая долгая карьера и достойное её завершение! Теперь по традиции тренерство и как ляжет карта!
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 11:33
Когда-то всё равно надо куда-то уходить.
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
вчера в 11:24
Старость не радость - вот главная причина.
drug01
drug01
   198 / 802
вчера в 11:13
Спасибо за игру
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
вчера в 11:09
Да, помнится, был такой футболист, Корниленко - легенда в пределах Самары! Удачи ему в дальнейшем!
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