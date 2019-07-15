Зиньковский: «С ЦСКА было тяжело, но главное, что порадовали болельщиков»

Полузащитник «Крыльев Советов» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 1-го тура чемпионата России.

Главное, что порадовали и вас, и болельщиков. Очень рады, тяжелая была игра. ЦСКА владел мячом, мы играли вторым номером, знали, что нужно делать, на контратаках забили свои моменты и доиграли матч до конца.

Почувствовали, что можно было попрессинговать, но это было эпизодами, не более. Может быть, в первом тайме таких моментов было меньше.

Что касается дуэлей с Фернандесом, тяжело. Он игрок сборной, основной правый защитник. Весь матч играл с ним, не передать никому. Пару моментов я пропустил. Но пришлось так играть. Сыграл так, как нужно было.

Будем стараться выиграть у «Арсенала» во втором туре. Загадывать не будем, посмотрим после игры, будем готовиться. Болельщикам спасибо.