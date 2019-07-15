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Зиньковский: «С ЦСКА было тяжело, но главное, что порадовали болельщиков»

вчера, 10:04
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 1-го тура чемпионата России.

Главное, что порадовали и вас, и болельщиков. Очень рады, тяжелая была игра. ЦСКА владел мячом, мы играли вторым номером, знали, что нужно делать, на контратаках забили свои моменты и доиграли матч до конца.

Почувствовали, что можно было попрессинговать, но это было эпизодами, не более. Может быть, в первом тайме таких моментов было меньше.

Что касается дуэлей с Фернандесом, тяжело. Он игрок сборной, основной правый защитник. Весь матч играл с ним, не передать никому. Пару моментов я пропустил. Но пришлось так играть. Сыграл так, как нужно было.

Будем стараться выиграть у «Арсенала» во втором туре. Загадывать не будем, посмотрим после игры, будем готовиться. Болельщикам спасибо.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 16:09
Молодцы, никто не спорит особенно во втором тайме.
За адекватность
За адекватность
   40 / 802
вчера в 14:46
Божович умеет складывать команду. Пусть не топ (да и где эти топ, явно не у нас в РФПЛ ) но тренер вполне себе толковый. Клуб с таким стадионом, на который ходят болельщики и так поддерживают должен играть в РФПЛ как минимум, все только начинается. ИМХО.
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
вчера в 12:05
Вовремя ЦСКА под руку попался.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   258 / 802
вчера в 11:46
обыграть мертвый клуб дело не хитрое
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
вчера в 11:45
Молодцы .
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
вчера в 11:31
И не только своих порадовали)
Beekeeper
Beekeeper
   646 / 802
вчера в 11:19
Молодцы Крылья, я в принципе так и думал что проиграют, так как в прошлый раз выиграли мы у них 6-0 вот ребятки и играли в пол ноги, за что и поплатились, в атаке не сделали вообще ни чего, полный 0.
Морозовский
Морозовский ответил mihaluch
   3 / 802
вчера в 11:14
ЦСКА подвела самоуверенность.
Я не заметил в каком месте у коней была самоуверенность в этом матче.
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
вчера в 11:12
Порадовали! Болелы местные небось довольны были! Все радовались: от бакланов до поросят!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   393 / 802
вчера в 10:42
...начало чемпа удивило...
...игры у лидеров нет ...
...только Ростов показал более-менее зрелую игру...
...похоже настоящий тренер только Валерий Георгиевич Карпин , остальные - физруки...
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 10:33
ЦСКА подвела самоуверенность.
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
вчера в 10:28
Победа заслуженная ...
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
вчера в 10:13
Молодцы Крылья !
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