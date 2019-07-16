Фролов: «Это я пустил слух, что Облак может уйти в ПСЖ»

Голкипер «Сочи» в интервью программе «Футбол России» рассказал, что из-за него появился слух о переходе вратаря «Атлетико» в «Пари Сен-Жермен».

Начинает со мной человек на испанском разговаривать, это было перед чемпионатом мира. Не понимаю. Он говорит: «Вы так на Облака похожи». Ответил: «Говорят, это мой брат, занимаюсь его делами». Спрашивает: «Куда Ян переходит? Только между нами информация». Глазом моргнул: «Да я вот недавно из Парижа прилетел». После этого пошла тема, что Ян может перейти в ПСЖ .