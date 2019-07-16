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Фролов: «Это я пустил слух, что Облак может уйти в ПСЖ»

16 июля 2019, 02:26

Голкипер «Сочи» Евгений Фролов в интервью программе «Футбол России» рассказал, что из-за него появился слух о переходе вратаря «Атлетико» Яна Облака в «Пари Сен-Жермен».

Начинает со мной человек на испанском разговаривать, это было перед чемпионатом мира. Не понимаю. Он говорит: «Вы так на Облака похожи». Ответил: «Говорят, это мой брат, занимаюсь его делами». Спрашивает: «Куда Ян переходит? Только между нами информация». Глазом моргнул: «Да я вот недавно из Парижа прилетел». После этого пошла тема, что Ян может перейти в ПСЖ.

Ранее сообщалось о том, что Облак готов перейти в «Манчестер Юнайтед», который будет рассматривать его кандидатуру в случае ухода Давида Де Хеа.

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spartach091
spartach091
   74 / 803
16 июля в 09:46
Ахахахах

Отличная история, жаль что 3, 14здеж)
chubuka
chubuka
16 июля в 09:12
По испански не понимаю, но разговаривать могу.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Almazny
   134 / 803
16 июля в 09:04
А кто такой Фролов?
Там вроде по-русски написано "голкипер "Сочи"
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   134 / 803
16 июля в 09:02
Классно пошутил!
Almazny
Almazny
   517 / 803
16 июля в 08:55
А кто такой Фролов?
cska plus
cska plus
   11 / 803
16 июля в 07:18
Мы привыкли, что сплетни распускает федуновский шнобель.
Zenit_84
Zenit_84
   108 / 803
16 июля в 02:56
ОБС
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