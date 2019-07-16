Докампо: «Игроки „Локомотива“ не соблюли новое правило»

Тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ .

Поначалу «Локомотив» владел инициативой, у нас были определенные проблемы с атакующей группой игроков соперника. Но потом мы сумели решить эти проблемы. Они не забили пенальти, забили со стандарта, но мы сумели отыграться и увозим ничью.

Гол Алексея Миранчука? По новым правилам действительно игроки атакующей команды должны находиться как минимум на расстоянии метра от стенки. Это правило не было соблюдено.

Почему Кварацхелия не вышел с первых минут? Он просто еще не готов играть все 90 минут.

У соперника очень хорошие игроки атаки, братья Миранчуки и другие. Мы много времени бегали за ними. После нашего гола, может быть, и сказался психологический момент. Когда добываешь результат, есть определенная психологическая проблема. Мы хотим это исправить. Вместо того, чтобы делать шаг назад, нужно делать шаг вперед.