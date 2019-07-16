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Докампо: «Игроки „Локомотива“ не соблюли новое правило»

сегодня, 00:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Поначалу «Локомотив» владел инициативой, у нас были определенные проблемы с атакующей группой игроков соперника. Но потом мы сумели решить эти проблемы. Они не забили пенальти, забили со стандарта, но мы сумели отыграться и увозим ничью.

Гол Алексея Миранчука? По новым правилам действительно игроки атакующей команды должны находиться как минимум на расстоянии метра от стенки. Это правило не было соблюдено.

Почему Кварацхелия не вышел с первых минут? Он просто еще не готов играть все 90 минут.

У соперника очень хорошие игроки атаки, братья Миранчуки и другие. Мы много времени бегали за ними. После нашего гола, может быть, и сказался психологический момент. Когда добываешь результат, есть определенная психологическая проблема. Мы хотим это исправить. Вместо того, чтобы делать шаг назад, нужно делать шаг вперед.

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Все комментарии
minai
minai
   349 / 802
сегодня в 00:12
Поражение им нахрен !!
cevin цigan
cevin цigan
   616 / 802
сегодня в 00:08
эдик не бузи матч уже сыгран)
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