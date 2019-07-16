Полоз: «В матче с „Зенитом“ будем играть на победу»

Нападающий прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи» и поделился ожиданиями от предстоящего матча с петербургской командой.

— Вы провели первую часть предсезонки в «Ростове», а только потом оказались в «Сочи». Для вас это было тяжело?

— Я не могу сказать, что тяжело. Вообще, мы в «Сочи» провели все вместе всего две-три тренировки и одно тактическое занятие. Можно сказать, что мы чуть ли не в день матча со «Спартаком» изучали тактику. Но, как говорится, все уже умеют в футбол играть. Плюс вся команда показывает большое желание.

— Удивило, что «Зенит» отозвал вас из «Ростова», и в итоге вы оказались в другом клубе?

— Об этом я не хочу разговаривать, потом как-нибудь расскажу всё. Могу сказать, что сейчас доволен тем, что оказался в «Сочи». Повторюсь, у команды светлое будущее. Возможно, если руководство усилит ещё одну-две позиции, будут все шансы бороться за высокие места.

— Многие говорят, что у вас собирается та самая банда, которая несколько лет назад, выступая за «Ростов», заняла второе место в РПЛ и играла потом в Лиге чемпионов…

— Кристиана Нобоа давайте нам в команду (смеётся). На самом деле пока мы об этом не говорим.

— У «Сочи» непростой календарь. Впереди матч с «Зенитом». Шансы есть?

— Будем играть на победу.

— Для вас эта игра будет особенной или не успели ещё прикипеть к «Зениту»?

— Не успел. Для меня это будет обычный матч. Такой же важный, как и все остальные.