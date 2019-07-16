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Полоз: «В матче с „Зенитом“ будем играть на победу»

16 июля 2019, 01:58
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит21.07.2019 в 21:30 Не начался

Нападающий Дмитрий Полоз прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи» и поделился ожиданиями от предстоящего матча с петербургской командой.

— Вы провели первую часть предсезонки в «Ростове», а только потом оказались в «Сочи». Для вас это было тяжело?

— Я не могу сказать, что тяжело. Вообще, мы в «Сочи» провели все вместе всего две-три тренировки и одно тактическое занятие. Можно сказать, что мы чуть ли не в день матча со «Спартаком» изучали тактику. Но, как говорится, все уже умеют в футбол играть. Плюс вся команда показывает большое желание. 

— Удивило, что «Зенит» отозвал вас из «Ростова», и в итоге вы оказались в другом клубе?

— Об этом я не хочу разговаривать, потом как-нибудь расскажу всё. Могу сказать, что сейчас доволен тем, что оказался в «Сочи». Повторюсь, у команды светлое будущее. Возможно, если руководство усилит ещё одну-две позиции, будут все шансы бороться за высокие места. 

— Многие говорят, что у вас собирается та самая банда, которая несколько лет назад, выступая за «Ростов», заняла второе место в РПЛ и играла потом в Лиге чемпионов…

— Кристиана Нобоа давайте нам в команду (смеётся). На самом деле пока мы об этом не говорим. 

— У «Сочи» непростой календарь. Впереди матч с «Зенитом». Шансы есть?

— Будем играть на победу. 

— Для вас эта игра будет особенной или не успели ещё прикипеть к «Зениту»?

— Не успел. Для меня это будет обычный матч. Такой же важный, как и все остальные.

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Все комментарии
kastites
kastites ответил Jeck Denielse
   97 / 803
16 июля в 19:06
Зарплата кончилась ....Он же не в аренде...
Я же в шутку писал ))))))))
Miaf
Miaf
   8 / 803
16 июля в 14:42
Да ну прекращайте, там уже все заранее обговорено, слив матча за финансирование клуба. Хватит ломать комедию
oFANATo
oFANATo
   41 / 803
16 июля в 12:07
Главное что бы не пришлось играть против 12 игроков во главе с судьей, как в матче прошлого тура где судил Москалев.
galem72
galem72
   178 / 803
16 июля в 10:38
"...будем играть на победу..."

Будут создавать вид, что играют на победу.
Zenit_84
Zenit_84
   108 / 803
16 июля в 10:24
Прекращайте ерундой заниматься
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 803
16 июля в 09:29
Все команды настраиваются на Зенит как на последний бой. Удачи вам, а победа всё равно будет за Зенитом. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил kastites
   15 / 803
16 июля в 09:00
Зарплата кончилась ....Он же не в аренде...
Морозовский
Морозовский
   3 / 803
16 июля в 08:14
Как вам хозява лазурные повелят, так и будет! Луня точно повелят пощадить и продуть на ноль!
CSKA2012
CSKA2012
   242 / 803
16 июля в 08:00
Если вас с мясом засудили , то с бомжами так вообще можно не выходить на поле ))
cska plus
cska plus
   11 / 803
16 июля в 07:16
Всё может быть, здесь то игра честная будет а не с москалёвым.
ЮЗИК
ЮЗИК
   169 / 803
16 июля в 07:05
Удачи Сочам!!
kastites
kastites
   97 / 803
16 июля в 06:48
Без зарплаты тогда оставим )))))))))
ekliziast
ekliziast
   162 / 803
16 июля в 06:42
Будете играть так, как Газпром прикакжет. Не для того вас собирали , что бы вы выкаблучивались и очки отбирали у Зеньки.Вы должны костьми ложиться с прямыми конкурентами Зинки и легко отдаваться своим хозяевам.
ДАША Д
ДАША Д
   206 / 803
16 июля в 05:28
Языком болтать он почти мастер.
112910415
112910415
   52 / 803
16 июля в 05:12
в клубе не поймут
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 803
16 июля в 04:27
С Зенитом по другому не играют, это не ростов со спартаком.
mihaluch
mihaluch
   116 / 803
16 июля в 03:56
С "Зенитом" судейского произвола не должно быть.
Аксинья
Аксинья
   19 / 803
16 июля в 03:25
Запомни Дима, место фарм-клуба топтаться чуть ниже середины таблицы не высовываясь на верх и исправно поставлять шесть очков в головную контору...По тихому сольете игру с разницей в один-два мяча и будете готовиться к следующему поединку...Вот это Димон ближе к истине...
морозз
морозз
   25 / 803
16 июля в 02:47
И тут Остапа понесло...
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