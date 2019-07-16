Рыбус: «„Локомотиву“ нужен опорный полузащитник»

Защитник «Локомотива» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

В первом тайме мы не забили пенальти, и у нас, и у «Рубина» были моменты, но не сказал бы, что их было много. Мы все расстроены, не хотели терять очки в начале сезона, но надо отдать должное «Рубину». Надеюсь, в следующей игре возьмем очки.

На гол Кварацхелии не обиделись, желаем ему удачи. Он молодой игрок, у нас играл немного, поэтому желаю ему больше играть.

Нам играть в трех турнирах, нужно больше игроков, но все стараются, никого не хочу обижать. Считаю, что нужен опорный полузащитник, но я не занимаюсь трансферами, это вопрос к руководству.