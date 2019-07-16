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Мещеряков: «Уход Кварацхелии – уже перевёрнутая для нас история»

сегодня, 01:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) и гол бывшего хавбека «железнодорожников» Хвичи Кварацхелии.

Считаю, «Локомотив» упустил победу, надо было забивать свои моменты. Мы обычно тяжело входим в сезон, но, думаю, тренерский штаб разберётся. Просто нужно реализовывать моменты, может быть, нам сегодня не повезло. 

Хвича – игрок чужой команды, он забил, оказался в том месте, где ударился мяч. Его уход – давно перевёрнутая история для нас. Тем интереснее будет дальше за ним наблюдать.

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Zenit_84
Zenit_84
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сегодня в 01:19
А у него тоже
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