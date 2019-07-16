Мещеряков: «Уход Кварацхелии – уже перевёрнутая для нас история»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) и гол бывшего хавбека «железнодорожников» .

Считаю, «Локомотив» упустил победу, надо было забивать свои моменты. Мы обычно тяжело входим в сезон, но, думаю, тренерский штаб разберётся. Просто нужно реализовывать моменты, может быть, нам сегодня не повезло.

Хвича – игрок чужой команды, он забил, оказался в том месте, где ударился мяч. Его уход – давно перевёрнутая история для нас. Тем интереснее будет дальше за ним наблюдать.