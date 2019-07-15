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Сёмин: «У Фарфана сезон пропал, по всей видимости»

вчера, 23:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин после матча с «Рубином» (1:1) оценил выступление полузащитника Дмитрия Рыбчинского, вышедшего на поле в концовке встречи, а также оценил сроки восстановления нападающего Джефферсона Фарфана.

Рыбчинский – достаточно быстрый футболист, который мог обыграть Денисова на фланге. Виталий – левша, а Рыбчинский обыгрывает в середину. Не получилось, он не держал ширину. Других вариантов у нас особо и не было. Все сильнейшие вышли на поле.

Доволен ли игрой новичков? Я всеми сегодня недоволен, потому что мы не победили.

Большая группа футболистов не вылечилась еще с прошлого сезона. У Фарфана сезон пропал, по всей видимости. Кто есть, тем играем.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
сегодня в 00:12
Верхняя часть таблицы прошлогодняя показала в первом туре единодушную беспомощность.
minai
minai
   348 / 802
сегодня в 00:05
Это у паровоза пропал сезон в отсутствие Фарфана.
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