Сёмин: «У Фарфана сезон пропал, по всей видимости»

Наставник «Локомотива» после матча с «Рубином» (1:1) оценил выступление полузащитника , вышедшего на поле в концовке встречи, а также оценил сроки восстановления нападающего .

Рыбчинский – достаточно быстрый футболист, который мог обыграть Денисова на фланге. Виталий – левша, а Рыбчинский обыгрывает в середину. Не получилось, он не держал ширину. Других вариантов у нас особо и не было. Все сильнейшие вышли на поле.

Доволен ли игрой новичков? Я всеми сегодня недоволен, потому что мы не победили.

Большая группа футболистов не вылечилась еще с прошлого сезона. У Фарфана сезон пропал, по всей видимости. Кто есть, тем играем.