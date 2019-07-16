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Новосельцев: «Надеюсь, „Сочи“ не будет бороться за выживание в РПЛ»

16 июля 2019, 03:32

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, как готовился к сезону, и поделился мнением о перспективах своей новой команды в дебютном сезоне в РПЛ. В матче первого тура «Сочи» с минимальным счётом уступил «Спартаку».

Так получилось, что практически целый месяц тренировался по индивидуальной программе. Сначала «Ростов» прислал, потом ещё присылали, и сам. В итоге получилось так, что я оказался без сборов. Это не очень хорошо, сейчас буду добирать дополнительными тренировками какими-то, чтобы быстрее привести себя в форму. 

Сейчас коллектив собирается, приезжают новые игроки, знаю, что ещё приедут, поэтому, думаю, команда будет боеспособная. Надеюсь, что не будем бороться за выживание, по крайней мере покажем какой-то положительный результат для дебютанта Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответил mihaluch
   201 / 803
16 июля в 23:02
На судей всю сумму точно жидяра не выделит. Если он на трансферы особо новых вливаний не делает, то на судей сущие копейки и в рублях. Так что скоро закончатся.
Физручини
Физручини
   652 / 803
16 июля в 13:27
Психология победителя
mihaluch
mihaluch ответил Doping87
   116 / 803
16 июля в 12:38
Когда у Федуна закончатся бабки для судейского комитета, Спартак начнёт вести ожестаченную борьбу за ФНЛ.
А как ты думаешь, когда могут закончиться почти 9 млрд.$?
galem72
galem72
   178 / 803
16 июля в 10:37
А надо бы!
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 803
16 июля в 09:12
Обязательно будет!
2008 год
2008 год
   247 / 803
16 июля в 09:06
Ваня это знает лучше всех, много работает на лавке.
Doping87
Doping87
   201 / 803
16 июля в 08:59
Когда у Федуна закончатся бабки для судейского комитета, Спартак начнёт вести ожестаченную борьбу за ФНЛ.
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 803
16 июля в 08:32
Удачи Сочи!
beefs
beefs
   136 / 803
16 июля в 08:31
Заяц трепаться не любит...
Морозовский
Морозовский
   3 / 803
16 июля в 08:06
Ваня засверкает в "СочАх" и с триумфом вернётся в "Зенит" пешком гулять по полю вместе с командой!
ДСА
ДСА
   133 / 803
16 июля в 07:44
Игроков понабрали приличных.
cska plus
cska plus
   11 / 803
16 июля в 07:14
Судя по первой игре за выживание будут бороться их первые соперники.
EAGinLE
EAGinLE
   37 / 803
16 июля в 07:04
Сезон покажет .
kastites
kastites
   97 / 803
16 июля в 06:50
Сочи и Тамбо в ФНЛ отправят мясных.
Хотя и засылает в судейскую Федун в каждом туре
112910415
112910415
   52 / 803
16 июля в 06:47
не надо отчаиваться, надо бороться !
LOpp
LOpp
   7 / 803
16 июля в 06:22
Всё-таки лучше бороться.
Ладожский
Ладожский
   34 / 803
16 июля в 03:33
С Новосельцевым будет.
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