Новосельцев: «Надеюсь, „Сочи“ не будет бороться за выживание в РПЛ»

Защитник «Сочи» в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, как готовился к сезону, и поделился мнением о перспективах своей новой команды в дебютном сезоне в РПЛ . В матче первого тура «Сочи» с минимальным счётом уступил «Спартаку».

Так получилось, что практически целый месяц тренировался по индивидуальной программе. Сначала «Ростов» прислал, потом ещё присылали, и сам. В итоге получилось так, что я оказался без сборов. Это не очень хорошо, сейчас буду добирать дополнительными тренировками какими-то, чтобы быстрее привести себя в форму.

Сейчас коллектив собирается, приезжают новые игроки, знаю, что ещё приедут, поэтому, думаю, команда будет боеспособная. Надеюсь, что не будем бороться за выживание, по крайней мере покажем какой-то положительный результат для дебютанта Премьер-Лиги.