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Коломейцев: «Гол Кварацхелии? Какая разница, кто нам забил?»

16 июля 2019, 03:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев подвёл итоги матча с «Рубином» в 1-м туре РПЛ (1:1) и прокомментировал гол бывшего игрока «железнодорожников» Хвичи Кварацхелии.

То, что не довели матч до победы – это случайность. Была неопасная подача, мяч полетел в штрафную, и мы пропустили. Вроде всё контролировали, не могу сказать, что нас поджимали, или давили. 

Ничьей расстроены. Стартовая игра, начало чемпионата... Нам хотелось начать с победы. У игроков была уверенность в своих силах, поэтому мы расстроены. 

Вдвойне ли обидно, что забил Кварацхелия? Не важно, кто нам забил. Какая разница? 

Что касается позднего начала игр в РПЛ, в Лиге чемпионов и Лиге Европы матчи всегда поздно начинаются. А сегодня понедельник. Я так понимаю, что в другое время болельщикам было бы ещё хуже, с работы не добраться. Восемь часов – это не совсем позднее время. Вот в 21.30 действительно неудобно.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
   203 / 803
16 июля в 12:31
За минуту до гола Хвичи , этот дуб запорол стопудовый момент . Но нам хорошо )))))))
Байкал-38
Байкал-38
   38 / 803
16 июля в 09:54
Коломойцев дерево! Как можно так работать с мячом, где техника? Два гола обязан был забивать, так какая разница кто забил нам. Нашли у кого спросить.
Морозовский
Морозовский
   3 / 803
16 июля в 08:00
Сильно расстраиваться ничьей не стОит паровозам: судил бы судья по ПРАВИЛАМ, "Локомотив" бы ничего не забил.
cska plus
cska plus
   11 / 803
16 июля в 07:15
Правильно, гол он и в Африке гол.
112910415
112910415
   52 / 803
16 июля в 04:51
обидненько, всё же
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