Коломейцев: «Гол Кварацхелии? Какая разница, кто нам забил?»

Полузащитник «Локомотива» подвёл итоги матча с «Рубином» в 1-м туре РПЛ (1:1) и прокомментировал гол бывшего игрока «железнодорожников» .

То, что не довели матч до победы – это случайность. Была неопасная подача, мяч полетел в штрафную, и мы пропустили. Вроде всё контролировали, не могу сказать, что нас поджимали, или давили.

Ничьей расстроены. Стартовая игра, начало чемпионата... Нам хотелось начать с победы. У игроков была уверенность в своих силах, поэтому мы расстроены.

Вдвойне ли обидно, что забил Кварацхелия? Не важно, кто нам забил. Какая разница?