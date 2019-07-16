Коломейцев: «Гол Кварацхелии? Какая разница, кто нам забил?»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев подвёл итоги матча с «Рубином» в 1-м туре РПЛ (1:1) и прокомментировал гол бывшего игрока «железнодорожников» Хвичи Кварацхелии.
То, что не довели матч до победы – это случайность. Была неопасная подача, мяч полетел в штрафную, и мы пропустили. Вроде всё контролировали, не могу сказать, что нас поджимали, или давили.
Ничьей расстроены. Стартовая игра, начало чемпионата... Нам хотелось начать с победы. У игроков была уверенность в своих силах, поэтому мы расстроены.
Вдвойне ли обидно, что забил Кварацхелия? Не важно, кто нам забил. Какая разница?
Что касается позднего начала игр в РПЛ, в Лиге чемпионов и Лиге Европы матчи всегда поздно начинаются. А сегодня понедельник. Я так понимаю, что в другое время болельщикам было бы ещё хуже, с работы не добраться. Восемь часов – это не совсем позднее время. Вот в 21.30 действительно неудобно.