Полоз: «Мне приятен Точилин»

Нападающий «Сочи» поделился мнением о главном тренере клуба .

Он мне приятен. Достаточно молодой, относительно недавно сам закончил играть в футбол. С такими тренерами как-то проще общаться, с ними можно поговорить по душам. С более именитыми в этом плане сложнее. Точилин понимает всю кухню и знает, что в какие-то моменты тебе нужно дать побольше времени на восстановление. Часто сам интересуется, как ты видишь ту или иную ситуацию. Мне это импонирует. Он достаточно хорош как специалист. Думаю, у нас всё получится.