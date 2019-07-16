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Полоз: «Мне приятен Точилин»

вчера, 04:58

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз поделился мнением о главном тренере клуба Александре Точилине.

Он мне приятен. Достаточно молодой, относительно недавно сам закончил играть в футбол. С такими тренерами как-то проще общаться, с ними можно поговорить по душам. С более именитыми в этом плане сложнее. Точилин понимает всю кухню и знает, что в какие-то моменты тебе нужно дать побольше времени на восстановление. Часто сам интересуется, как ты видишь ту или иную ситуацию. Мне это импонирует. Он достаточно хорош как специалист. Думаю, у нас всё получится.

Также Полоз высказался о судействе в матче первого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

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Все комментарии
борька
борька
   87 / 794
вчера в 09:32
Сочи, это ручной клуб путинских чиновников, скажут бегать, будут бегать, скажут слить, сольют, БыдлоКлуб!
Caniggia
Caniggia
   52 / 794
вчера в 09:26
То что Точилин вывел Сочи в РПЛ уже о многом говорит в его пользу.
jilbar
jilbar
   30 / 794
вчера в 08:53
Удачи Сочи, засуженному в матче со свиньями!
starche
starche
   102 / 794
вчера в 08:25
Поведение его импонирует.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   188 / 794
вчера в 08:08
ждем новые кроссовки ))
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 07:51
После физрука Семака,прививающего пешеходный футбол "Зениту", любой тренер покажется грамотным и одарённым!
drug01
drug01
   220 / 794
вчера в 07:41
Мудрый тренер!
beefs
beefs
   126 / 794
вчера в 07:30
Удачи в сезоне...
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 06:15
Он впечатлил.
Ладожский
Ладожский
   40 / 794
вчера в 05:36
Значит, получится.
STVA 1
STVA 1
   62 / 794
вчера в 05:23
А если бы нет ? 😂
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