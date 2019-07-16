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Инсинье: «Переход Сарри в „Ювентус“ – это предательство»

16 июля 2019, 03:56

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье разделяет мнение болельщиков клуба, считающих экс-наставника «адзурри», ныне главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри предателем.

Я уже говорил это и повторю снова. Для нас, неаполитанцев, это было предательство.

Сейчас мы должны сосредоточиться на самих себе и постараться его победить. Скудетто – это мечта для всех нас, и мы ещё раз попробуем его завоевать.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ранее пожелал Сарри «ничего не выиграть с „Ювентусом“».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   180 / 803
16 июля в 19:17
Сарри попросил купить Инсинье,рассказал что парень очень перспективный.
лОРЕНЦО играть за Юву мечтал всегда,даже в футболке Наполи. Приложу максимум усилий,что бы досрочно завоевать скудетто.
Raamtvall
Raamtvall
   629 / 803
16 июля в 17:13
Предательство, конечно, но, к сожалению, этими категориями сейчас мыслит только Наполи. В туринском мешке во главе - деньги, и ими они могут переманить кого угодно и откуда угодно.
Bavaria_M
Bavaria_M
   104 / 803
16 июля в 16:44
Сам скоро в интере окажется, еще чот говорит лол
la-respect0
la-respect0 ответил DXTK
16 июля в 15:00
Для своего первого сезона в АПЛ 3 место и ЛЕ вполне неплохо.
DXTK
DXTK
   170 / 803
16 июля в 14:05
физрук просто решил выиграть несколько кабинетных трофеев в сериале, так как с обычным клубом он это сделать не смог........... ЛЕ? за счет Азара взял........ сегодня за счет Роналду будет пиарится.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил ZaZizu
   180 / 803
16 июля в 11:52
Инсинье стоило бы помолчать,потому что через год ему напомнят про эти слова!
нам хватило его друга Игуаина. Получили урок надолго. я то и от транзитного тренера не в восторге, обещал выполнить программу минимум и завоевать ЛЕ.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Так Себе Аналитик
   180 / 803
16 июля в 11:49
Громко говорит о предательстве, а в плей-офф ЛЕ с "Арсеналом" был тихий-тихий, как мышка, никто его и на поле не заметил))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       9 / 803
    16 июля в 10:44
    Громко говорит о предательстве, а в плей-офф ЛЕ с "Арсеналом" был тихий-тихий, как мышка, никто его и на поле не заметил))
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       180 / 803
    16 июля в 09:22
    предать Наполи или Интер - Святое дело. так что индульгенция подготовлена этому дымоходу.
    вон Конте в Интер перешёл - пусть себе там ворошится, туда ему и дорога.
    Юве не взирая на лица пожизненный чемпион и пора уже с этим смириться.
    Не спартак
    Не спартак
       98 / 803
    16 июля в 09:01
    Тогда почти все тренеры предатели.
    Glodor
    Glodor
       70 / 803
    16 июля в 08:34
    Какая чушь.
    Caniggia
    Caniggia
       53 / 803
    16 июля в 08:20
    Откуда столько злости и желчи? Будьте добрее и мудрее, неаполитанцы и к вам потянутся!
    ZaZizu
    ZaZizu
       273 / 803
    16 июля в 08:14
    Инсинье стоило бы помолчать,потому что через год ему напомнят про эти слова!
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       342 / 803
    16 июля в 07:10
    Это да.
    ДСА
    ДСА
       133 / 803
    16 июля в 06:37
    Таких переходов сотни.
    sir_Alex
    sir_Alex
       22 / 803
    16 июля в 06:00
    Сарри по-барабану эти высказывания, думается мне)))
    Байкал-38
    Байкал-38
       38 / 803
    16 июля в 05:21
    А посещение яхты это .....
    112910415
    112910415
       52 / 803
    16 июля в 05:10
    живут на свете разные точки зрения - в том числе и крайние
    mihaluch
    mihaluch
       116 / 803
    16 июля в 04:57
    "Ювентусу" надо выигрывать Лигу и ради этого он приложит сверх усилия.
    Juventus_Z
    Juventus_Z
       54 / 803
    16 июля в 04:39
    какое предательство. этот бомжеклуп никто не уважает. не зря же мусорщиками кличут
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