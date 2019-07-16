Инсинье: «Переход Сарри в „Ювентус“ – это предательство»

Нападающий «Наполи» разделяет мнение болельщиков клуба, считающих экс-наставника «адзурри», ныне главного тренера «Ювентуса» предателем.

Я уже говорил это и повторю снова. Для нас, неаполитанцев, это было предательство.

Сейчас мы должны сосредоточиться на самих себе и постараться его победить. Скудетто – это мечта для всех нас, и мы ещё раз попробуем его завоевать.