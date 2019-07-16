Инсинье: «Переход Сарри в „Ювентус“ – это предательство»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье разделяет мнение болельщиков клуба, считающих экс-наставника «адзурри», ныне главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри предателем.
Я уже говорил это и повторю снова. Для нас, неаполитанцев, это было предательство.
Сейчас мы должны сосредоточиться на самих себе и постараться его победить. Скудетто – это мечта для всех нас, и мы ещё раз попробуем его завоевать.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ранее пожелал Сарри «ничего не выиграть с „Ювентусом“».
лОРЕНЦО играть за Юву мечтал всегда,даже в футболке Наполи. Приложу максимум усилий,что бы досрочно завоевать скудетто.
лОРЕНЦО играть за Юву мечтал всегда,даже в футболке Наполи. Приложу максимум усилий,что бы досрочно завоевать скудетто.
вон Конте в Интер перешёл - пусть себе там ворошится, туда ему и дорога.
Юве не взирая на лица пожизненный чемпион и пора уже с этим смириться.
вон Конте в Интер перешёл - пусть себе там ворошится, туда ему и дорога.
Юве не взирая на лица пожизненный чемпион и пора уже с этим смириться.