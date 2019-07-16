Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский продолжит свою карьеру в Италии.
26-летний полузащитник стал футболистом «Аталанты». Подробности сделки не сообщаются.
Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский продолжит свою карьеру в Италии.
26-летний полузащитник стал футболистом «Аталанты». Подробности сделки не сообщаются.
Теперь Аталанта поборется за скудету, шаман нашево племени нагадал, што Малиновский это второй Шувченко.
Теперь Аталанта поборется за скудету, шаман нашево племени нагадал, што Малиновский это второй Шувченко.
А Русе удачи! Уверен, покажет класс
А Русе удачи! Уверен, покажет класс