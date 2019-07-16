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«Аталанта» подписала игрока сборной Украины

вчера, 17:34

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский продолжит свою карьеру в Италии.

26-летний полузащитник стал футболистом «Аталанты». Подробности сделки не сообщаются.

«Аталанта» подписала игрока сборной Украины

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Все комментарии
Древний Хрюкр
Древний Хрюкр
   352 / 794
вчера в 20:37
Скоро вся европа будет у наших ног.
Теперь Аталанта поборется за скудету, шаман нашево племени нагадал, што Малиновский это второй Шувченко.
foxcon
foxcon
   552 / 794
вчера в 19:12
А наши в параше своей годами...
VV V
VV V
   279 / 794
вчера в 19:06
Хлопчик будет по-прежнему будет кушать сало, но в европейской стране, а то на Украине его (сала) уже давно нет.
Bavaria_M
Bavaria_M
   116 / 794
вчера в 18:49
Молодцы хохлы, как появится возможность сразу уходят в европу, даже в средние клубы, а потом играют в топ клубах, а не как русские сидят тухнут парятся ради перехода в зеньку, виделите суонси аталанта и тд слишком слабы, им подавай сити юве барсы, хотя и на 3 лигу не тянут
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 18:34
Хохлы рвутся в Европу.
Mаэстро
Mаэстро
   503 / 794
вчера в 18:20
ну а русачи и дальше будут гнить в рфпл))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   179 / 794
вчера в 18:14
Малина думал в Интер попал,а вышло совсем не туда,но зато модели кривоногие будут развлекать.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   179 / 794
вчера в 18:12
с подробностями сделки итак всё ясно,после того,как он увидел презентацию формы,решил играть бесплатно.
VIPded
VIPded
   48 / 794
вчера в 18:00
Удачи Малине! Севастополь помнит паренька!
Juventus_Z
Juventus_Z
   60 / 794
вчера в 17:46
хохла ждет провал по всем фронтам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Left Boy
Left Boy
   327 / 794
вчера в 17:43
Найс хейтеры уже подгорели, ахах

А Русе удачи! Уверен, покажет класс
dimagas1
dimagas1
   170 / 794
вчера в 17:43
Удачи Руслану,радует что не стал прыгать выше головы и не перешел в команду где будет сидеть на банке.
КЭТиК
КЭТиК
   209 / 794
вчера в 17:39
Избалованный уже деньгами футболист.
Alpribas
Alpribas
   110 / 794
вчера в 17:37
Для посмеяться что ли взяли? Его только в спартак для выпрашивания штрафных у москалева.
ARMENIAN
ARMENIAN
   316 / 794
вчера в 17:37
удачи
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