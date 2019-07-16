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Нападающий «Айнтрахта» перейдет в «Вест Хэм»

вчера, 11:49

Пресс-служба «Айнтрахта» сообщает, что нападающий Себастьен Аллер перейдет в «Вест Хэм».

Немецкий клуб дал свое согласие на трансфер игрока. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование для «молотобойцев».

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Все комментарии
WEST HAM
WEST HAM
сегодня в 02:23
Не плохая покупка!
Karkaz
Karkaz
   371 / 794
вчера в 19:21
А почему не пишем об ослаблении бундеслиги? Айнтрахт! Прямого конкурента Баварии ослабили! Как вам и писали не раз, если не Бавария, лучших игроков разберут другие клубы, поэтому БЛ в любом случае будет терять в качестве.
Bastardo
Bastardo
   250 / 794
вчера в 18:29
Йович ушёл, Аллер ушёл, единства нет
Bavaria_M
Bavaria_M
   116 / 794
вчера в 16:29
И зачем? Тем более на понижение мде, орлы что творите? Нафига команду распродаете?
allemz
allemz
   109 / 794
вчера в 16:05
Алле недооценивают. Это он тащер Айнтрахта, а не Йович. Гляньте стату Айнтрахта без него в составе и с ним, тогда поймете. Речь идет о влиянии игрока на игру всей команды. Да и стата Йовича хорошо набивалась благодаря игре Алле. Не удивлюсь, если переоцененный серб провалится, а француз заиграет.
Пелл знает кого подписывает, я уверен, при нем Алле будет дико прогрессировать.
barcamilan
barcamilan
   787 / 794
вчера в 14:18
щас и ребича продадут
Left Boy
Left Boy
   327 / 794
вчера в 13:26
Трудно ему будет вытеснить Смолова
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   106 / 794
вчера в 12:28
Самобытные, атакующие, но небогатые команды в современных реалиях как правило однодневки. У Айнтрахта не было шансов сохранить лидеров.
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 794
вчера в 12:28
Удачи .
ДСА
ДСА
   139 / 794
вчера в 12:07
Вот прошлогодняя сказка Айнтрахта и заканчивается - лучшие уходят.
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