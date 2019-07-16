Нападающий «Айнтрахта» перейдет в «Вест Хэм»

Пресс-служба «Айнтрахта» сообщает, что нападающий Себастьен Аллер перейдет в «Вест Хэм».
Немецкий клуб дал свое согласие на трансфер игрока. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование для «молотобойцев».
Пресс-служба «Айнтрахта» сообщает, что нападающий Себастьен Аллер перейдет в «Вест Хэм».
Немецкий клуб дал свое согласие на трансфер игрока. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование для «молотобойцев».
Пелл знает кого подписывает, я уверен, при нем Алле будет дико прогрессировать.
https://www.youtube.com/watch?v=jrY2UKWl7Zw&t=295s
Пелл знает кого подписывает, я уверен, при нем Алле будет дико прогрессировать.