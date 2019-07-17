Силкин: «Лунёв? Все вратари иногда пускают пенки»

Экс-наставник «Динамо» поделился мнением об игре голкипера «Зенита» , подвергшегося серьёзной критике за пропущенные мячи в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:3) и игру первого тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

Никто не застрахован от ошибок, все голкиперы иногда пускают пенки. Скорее всего, это вопрос психологии. Возможно, где-то Лунёв себя переоценил. Но, с другой стороны, Андрей часто выручает свой клуб, и об этом говорят мало, а после нескольких неудач на него сразу все накинулись. Надо смотреть, что будет дальше. Если ошибки продолжатся, то Лунёв рискует уступить место в основе одному из своих конкурентов.