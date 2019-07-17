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Силкин: «Лунёв? Все вратари иногда пускают пенки»

17 июля 2019, 02:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре голкипера «Зенита» Андрея Лунёва, подвергшегося серьёзной критике за пропущенные мячи в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:3) и игру первого тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

Никто не застрахован от ошибок, все голкиперы иногда пускают пенки. Скорее всего, это вопрос психологии. Возможно, где-то Лунёв себя переоценил. Но, с другой стороны, Андрей часто выручает свой клуб, и об этом говорят мало, а после нескольких неудач на него сразу все накинулись. Надо смотреть, что будет дальше. Если ошибки продолжатся, то Лунёв рискует уступить место в основе одному из своих конкурентов.

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Все комментарии
sn_spb
sn_spb
   343 / 811
17 июля в 11:21
Что то дохрена пенок.
За 2 матча 3 гола привез.
Almazny
Almazny
   533 / 811
17 июля в 10:34
Не ошибаются только свиньи 7-0.
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 811
17 июля в 10:12
Лунёв-Пенкин)))
FROLL 001
FROLL 001
   19 / 811
17 июля в 09:55
Есть вратари пропускающие редкие пенки, а есть днища пропускающие Пятёрочки от Зенита и семёрочки от Ливерпуля. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
   46 / 811
17 июля в 09:50
А ведь это ещё ЛЧ не началась. А там могут попасться Салахи, Гризманы, а не Миранчуки.
тумба-юмба
тумба-юмба
   311 / 811
17 июля в 09:40
Хотелось бы что бы лунёв пенки пускал почаще.
Bладимиp
Bладимиp
   50 / 811
17 июля в 09:14
Силкин почему сейчас не тренерует?
Морозовский
Морозовский
   2 / 811
17 июля в 09:09
Силкин прав; Лунёв очень силён на своей позиции! Защита у "зени" отсутствует и поэтому Андрюша иногда пенится, да и команда играет стоя, а всех собак вешают на несчастного вратаришку. Семак вообще самоустранился от работы: устроил подиум из бровки и дефилирует весь матч с бутылочкой воды.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 811
17 июля в 08:02
А иногда все пять вратарей так делают в команде, а она (команда) ищет еще трех.
Gunslinger
Gunslinger ответил Eddja
   184 / 811
17 июля в 07:26
Лунев зажрался.
Ну очень похоже! :)
112910415
112910415
   43 / 811
17 июля в 05:41
одни - иногда
другие - не иногда...
Leningrad 84
Leningrad 84
   129 / 811
17 июля в 05:36
Иногда - это раз в сезон.
Но не в двух же матчах подряд...
ermak6848
ermak6848
   152 / 811
17 июля в 04:19
И не только вратари пускают " пенки ". Вонючие " пенки " подчас пускаютсами журналисты...
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 811
17 июля в 03:55
Но не так часто
mihaluch
mihaluch
   110 / 811
17 июля в 03:54
Почему-то журналюги и комментаторы накидываются на Лунёва, на Максименко выставляя на показ пропущенные мячи, которые они могли взять, а Акинфеев оставался и остаётся вне критики, хотя из-за его ляпов наша сборная не прошла дальше на ЧМ 2114.
Eddja
Eddja
   610 / 811
17 июля в 03:05
Лунев зажрался.
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