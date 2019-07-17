Червиченко: «Кононов обещал бесковский футбол, а получился колхозный»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе действующего главного тренера команды после матча первого тура РПЛ , в котором «красно-белые» в концовке вырвали победу у «Сочи» (1:0).

Работа главного тренера «Спартака» Олега Кононова не внушает оптимизма. Он молодец только на словах, а не на деле. Обещал поставить бесковский и романцевский футбол, а получился колхозный. Особенно в первом тайме матча с «Сочи». Единственное, что пока показали «красно-белые», – грамотную работу с судьями.