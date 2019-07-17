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Червиченко: «Кононов обещал бесковский футбол, а получился колхозный»

17 июля 2019, 02:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе действующего главного тренера команды Олега Кононова после матча первого тура РПЛ, в котором «красно-белые» в концовке вырвали победу у «Сочи» (1:0).

Работа главного тренера «Спартака» Олега Кононова не внушает оптимизма. Он молодец только на словах, а не на деле. Обещал поставить бесковский и романцевский футбол, а получился колхозный. Особенно в первом тайме матча с «Сочи». Единственное, что пока показали «красно-белые», – грамотную работу с судьями.

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Все комментарии
Cremen
Cremen
   212 / 811
17 июля в 12:54
Романцевский футбол без бромантана просматривается, но пока видно только одного судью.
Не спартак
Не спартак
   101 / 811
17 июля в 12:42
Стыдно за свиней и их футбол.
Юрниекс
Юрниекс
   109 / 811
17 июля в 12:41
Ну да колхоз..колхоз и есть. Романцевский колхоз вылезал за счет бромонтана, нынешний- за счет судей.
амурец
амурец
   79 / 811
17 июля в 11:56
Червиченко всё не успокоится, уже учёкал Спартак своими высказываниями
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 811
17 июля в 11:04
Вот ведь неугомонный червяк! 😁😁😁
MAUS
MAUS ответил parallels
   175 / 811
17 июля в 10:51
бей-беги на дзюбу? ахаха! ты на досуге поинтересуйся, у кого в чемпе больше всех голевых передач 😆
аха—ха ,
и так смешишь весь соккер!
tssns
tssns
17 июля в 10:31
А что такое колхозный футбол? Все кто к нам в колхоз приезжают играть, уезжают сильно уставшими и частенько проигравшими. Но постоянно так играть нет возможности, ведь за свой счет...да и на работу надо... а после работы накатить слегка...Приехал бы товарищ, да посмотрел, что такое колхозный футбол.... удивился бы.
Ну Бесковский футбол я помню, впечатлял! А что такое романцовский?
oFANATo
oFANATo
   46 / 811
17 июля в 09:55
Пиджак, колхозный футбол, работа с судьями.

Говорили же Кононову не ходи ты в этот цирк.
Omaxa
Omaxa
   118 / 811
17 июля в 09:21
Футбол в спартаке теперь только арбитражный.
parallels
parallels ответил MAUS
   4 / 811
17 июля в 09:01
аха-ха, ха Расскажи лучше за пердивный зенит времен СССР. Или нынешний бей-беги (на Дзюбу)
бей-беги на дзюбу? ахаха! ты на досуге поинтересуйся, у кого в чемпе больше всех голевых передач 😆
parallels
parallels
   4 / 811
17 июля в 09:00
дезеувы!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   484 / 811
17 июля в 08:52
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       12 / 811
    17 июля в 08:49
    Если "грамотная работа с судьями" (по утверждению Рейнгольда) ведёт к результату, то смысл там ставить какой то ретро-стиль былых времён....
    abramjan
    abramjan
       178 / 811
    17 июля в 08:35
    ну не шмогла я..не шмогла
    MAUS
    MAUS ответил ziborock
       175 / 811
    17 июля в 08:17
    Когда Червяка колбасит - мне приятно, особенно вспоминая годы его правления в Спартаке!)
    Об этом вообще не стоит вспоминать, это самое черное пятно в истории Спартака М.
    Faustello
    Faustello ответил Байкал-38
       15 / 811
    17 июля в 08:17
    А я выражаю поддержку Кононову, наряду с ветеранами, легендами и советом директоров Спартака. Кононов всё делает правильно!!!
      MAUS
      MAUS ответил Ладожский
         175 / 811
      17 июля в 08:16
      У свиней никогда не было футбола, никакого.
      аха-ха, ха
      Расскажи лучше за пердивный зенит времен СССР.
      Или нынешний бей-беги (на Дзюбу)
      MAUS
      MAUS ответил 11-и метровый
         175 / 811
      17 июля в 08:13
      Он и был колхозный, только выдавали за бесковский.
      а ты его видел?
      или только умеешь по картинкам …………?
      MAUS
      MAUS ответил ziborock
         175 / 811
      17 июля в 08:12
      На ферме свиньи, в колхозе кони!)))
      кони в загоне)))))
      Aчиститель
      Aчиститель
         78 / 811
      17 июля в 08:10
      Кононов ничего не обещал, но делает свое дело правильно.
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
         31 / 811
      17 июля в 08:02
      Думал что впервые в жизни соглашусь с червяком - колхоз это стиль кононова, но как только услышал про судей - на соккере смотрю полно фанатов червяка - сразу ударил себя по лицу чтоб очнутся. червяк такой червяк
      memphis
      memphis
         262 / 811
      17 июля в 07:55
      Шикарный панч))
      VIPded
      VIPded
         55 / 811
      17 июля в 07:46
      Георгич ещё много сделает для развала Пищевика... Так держать! )))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         7 / 811
      17 июля в 07:32
      Уровень литманена
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         129 / 811
      17 июля в 05:34
      Червиченко жжет.
      Главный агроном колхоза уже не внушает доверия...
      Aris
      Aris
         430 / 811
      17 июля в 05:28
      Уважаемый, в приличном колхозе всегда порядок, а с твоим приходом СМ превратился в бардак, так им и остается!
      Байкал-38
      Байкал-38
         39 / 811
      17 июля в 04:48
      А я выражаю поддержку Кононову, наряду с ветеранами, легендами и советом директоров Спартака.
      Кононов всё делает правильно!!!
      ДСА
      ДСА
         127 / 811
      17 июля в 04:37
      Ну не получилось - бывает.
      cska plus
      cska plus
         9 / 811
      17 июля в 04:25
      Кононов не виноват клуб такой.
      Гоша Тамбовский
      Гоша Тамбовский
         45 / 811
      17 июля в 03:22
      Кононов скоро в пердив свиней отведет.
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