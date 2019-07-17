Червиченко: «Кононов обещал бесковский футбол, а получился колхозный»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе действующего главного тренера команды Олега Кононова после матча первого тура РПЛ, в котором «красно-белые» в концовке вырвали победу у «Сочи» (1:0).
Работа главного тренера «Спартака» Олега Кононова не внушает оптимизма. Он молодец только на словах, а не на деле. Обещал поставить бесковский и романцевский футбол, а получился колхозный. Особенно в первом тайме матча с «Сочи». Единственное, что пока показали «красно-белые», – грамотную работу с судьями.
и так смешишь весь соккер!
и так смешишь весь соккер!
Ну Бесковский футбол я помню, впечатлял! А что такое романцовский?
Ну Бесковский футбол я помню, впечатлял! А что такое романцовский?
Говорили же Кононову не ходи ты в этот цирк.
Говорили же Кононову не ходи ты в этот цирк.
Мужик святую миссию выполняет )))
Розетконосые моли - кыш от геройского пиджака!
Мужик святую миссию выполняет )))
Розетконосые моли - кыш от геройского пиджака!
Расскажи лучше за пердивный зенит времен СССР.
Или нынешний бей-беги (на Дзюбу)
Расскажи лучше за пердивный зенит времен СССР.
Или нынешний бей-беги (на Дзюбу)
или только умеешь по картинкам …………?
или только умеешь по картинкам …………?
Главный агроном колхоза уже не внушает доверия...
Главный агроном колхоза уже не внушает доверия...
Кононов всё делает правильно!!!
Кононов всё делает правильно!!!