Арустамян: «Агенты должны помочь Алексею Миранчуку перебраться в Европу»

Известный комментатор Нобель Арустамян считает, что полузащитник «Локомотива» может перебраться в Европу уже ближайшей зимой.

Невозможно не отметить форму, в которой в начале сезоне находится Алексей Миранчук. Сейчас ему 23 года — хороший возраст для следующего шага в карьере. Тут важно, как поведет себя игрок и его агенты. Алексей прекрасно проявил себя в Суперкубке, оформив победный дубль. В игре с «Рубином» он тоже выделялся. Если агенты займутся его трансфером в Европу, то он возможен уже зимой.

Миранчук растет на глазах, и теперь на первый план в его карьере выходит роль агентов. Если они хотят устроить его в Европу, то действовать нужно уже сейчас. Очень важной в этом плане будет игра в предстоящей Лиге чемпионов этой осенью. В случае хорошего выступления Алексей может оказаться даже в большом европейском клубе.