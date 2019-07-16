ГлавнаяНовости

Арустамян: «Агенты должны помочь Алексею Миранчуку перебраться в Европу»

вчера, 23:15

Известный комментатор Нобель Арустамян считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перебраться в Европу уже ближайшей зимой.

Невозможно не отметить форму, в которой в начале сезоне находится Алексей Миранчук. Сейчас ему 23 года — хороший возраст для следующего шага в карьере. Тут важно, как поведет себя игрок и его агенты. Алексей прекрасно проявил себя в Суперкубке, оформив победный дубль. В игре с «Рубином» он тоже выделялся. Если агенты займутся его трансфером в Европу, то он возможен уже зимой.

Миранчук растет на глазах, и теперь на первый план в его карьере выходит роль агентов. Если они хотят устроить его в Европу, то действовать нужно уже сейчас. Очень важной в этом плане будет игра в предстоящей Лиге чемпионов этой осенью. В случае хорошего выступления Алексей может оказаться даже в большом европейском клубе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Силкин: «Лунёв? Все вратари иногда пускают пенки»
Сегодня, 02:55 Комментарии3
Дюпин: «Выездную ничью с „Локо“ я бы отнёс к положительным результатам»
Сегодня, 02:35 Комментарии2
Червиченко: «Кононов обещал бесковский футбол, а получился колхозный»
Сегодня, 02:00 Комментарии12
Арустамян: «В Казани Кварацхелию не завалили деньгами»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Антон Миранчук: «Я бы хотел перейти в „Барселону“»
Вчера, 22:03 Комментарии22
Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»
Вчера, 20:39 Комментарии54
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
   55 / 794
сегодня в 02:09
Миранчук конечно здорово прибавил, вопрос сможет ли он хорошо так играть в Европе, хотя конечно можно попробовать, вернуться никогда не поздно
mihaluch
mihaluch
   117 / 794
сегодня в 01:54
Армянский Нобель опять не туда засунул свой шнобель.
Павел Амурский
Павел Амурский
   39 / 794
сегодня в 01:23
Пусть сначала в России научится у пердивных команд выигрывать.
Bavaria_M
Bavaria_M
   116 / 794
сегодня в 01:03
Мячики если ток подавать, и в роли манекена на треньке, и не более, вон пусть с хохлов берут пример, и рвутся не в топ клубы, а в средние и слабые, ибо кому эти бревна нужны
Columb
Columb
   548 / 794
сегодня в 00:19
В Монако сменить Головина.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 794
вчера в 23:49
Чего гадать то??? Зима как всегда нагрянет неожиданно, там и посмотрим кто и куда???
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 794
вчера в 23:40
Удачи пацану, прибавил, согласен
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 23:22
Бакланы нашли способ ослабить "Локомотив": позволили ему забить два гола и тот сразу захотел покинуть клуб, давший ему всё!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100