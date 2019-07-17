Дуглас Сантос: «Начинаю ощущать себя русским»

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос поделился первыми впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.
Я здесь всего неделю, но бросается в глаза, что Петербург отличается от других мест. Думаю, это самый большой город, в котором я когда-либо был. Мне казалось, что Петербург будет похож на немецкий город. В том смысле, что люди тут закрытые. Поэтому приятно удивлён теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским.
Честно говоря, пока не было времени узнать историю города. Даже представить не могу возраст Петербурга. Думаю, лет 200.
Я знал, что в России живёт очень много людей. Кроме того, наслышан о здешних пробках. Ещё, конечно, язык. Он особенный, и выучить его сложно. Мне хотелось бы поближе познакомиться с историей и культурой вашей страны.
Чтобы почувствовать себя русским, надо съесть на завтрак тарелку перловой каши, на обед выхлебать тарелку грибного супа без сметаны, а на ужин съесть вареной картошки с квашеной капустой и постным маслом. Только тогда возникает понимание и осмысление.
Чтобы почувствовать себя русским, надо съесть на завтрак тарелку перловой каши, на обед выхлебать тарелку грибного супа без сметаны, а на ужин съесть вареной картошки с квашеной капустой и постным маслом. Только тогда возникает понимание и осмысление.
И судя по всему ,хороший парень
И судя по всему ,хороший парень