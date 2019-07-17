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Дуглас Сантос: «Начинаю ощущать себя русским»

сегодня, 10:37

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос поделился первыми впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.

Я здесь всего неделю, но бросается в глаза, что Петербург отличается от других мест. Думаю, это самый большой город, в котором я когда-либо был. Мне казалось, что Петербург будет похож на немецкий город. В том смысле, что люди тут закрытые. Поэтому приятно удивлён теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским. 

Честно говоря, пока не было времени узнать историю города. Даже представить не могу возраст Петербурга. Думаю, лет 200. 

Я знал, что в России живёт очень много людей. Кроме того, наслышан о здешних пробках. Ещё, конечно, язык. Он особенный, и выучить его сложно. Мне хотелось бы поближе познакомиться с историей и культурой вашей страны.

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Гавроша
Гавроша ответил Vave666
   45 / 809
сегодня в 14:53
пельмени - блюдо китайской кухни! А борщ -украинской. если что
Тут футбольный ресурс, а не фашитский.
clop
clop ответил Vave666
   193 / 809
сегодня в 14:09
пельмени - блюдо китайской кухни! А борщ -украинской. если что
И то верно. А то как мясного борща съедят, так все сразу русскими себя чувствуют. Эту фигню с борщами и пельменями придумали кулинары и рестораторы, чтобы заработать денег на иностранцах.

Чтобы почувствовать себя русским, надо съесть на завтрак тарелку перловой каши, на обед выхлебать тарелку грибного супа без сметаны, а на ужин съесть вареной картошки с квашеной капустой и постным маслом. Только тогда возникает понимание и осмысление.
FROLL 001
FROLL 001
   39 / 809
сегодня в 13:38
Будет своим в доску, если заигрет хотя бы как Кришито. Гыгыгы
Vave666
Vave666 ответил Almazny
   265 / 809
сегодня в 13:09
Никак пельменями угостили?
пельмени - блюдо китайской кухни! А борщ -украинской. если что
Glodor
Glodor
   80 / 809
сегодня в 12:38
В спартаке все зулусы давно русские, после бани сразу.
порт
порт
   509 / 809
сегодня в 12:23
Хряпнул что ли?
Almazny
Almazny
   493 / 809
сегодня в 11:47
Никак пельменями угостили?
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 11:44
Ахахах! Завтра и зе луиш такое скажет, ой не могу.
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 11:39
головокружение началось
kastites
kastites
   95 / 809
сегодня в 11:38
Качественный игрок
И судя по всему ,хороший парень
FROLL 001
FROLL 001
   39 / 809
сегодня в 11:32
По первой игре о себе оставил отличные отзывы.
mihaluch
mihaluch
   123 / 809
сегодня в 11:16
Главное материться научиться по-русски,и тогда своим будешь везде.
memphis
memphis
   263 / 809
сегодня в 10:56
В сборную уже напрашивается. Тут люди с березами и национальных костюмах фоткаются ради паспорта...
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 10:46
Это он ещё со Стёпкой в парадной бояру не жрал, после этого вообще паспорт получит )))
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