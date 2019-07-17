Нигерия обыграла Тунис в матче за третье место на КАН

В матче за третье место на КАН сборная Нигерии минимально обыграла команду Туниса.
Египет, стадион Аль-Салам
Тунис - Нигерия 0:1 (0:1)
Гол: Игало 3
Тунис: Бен Черифья, Дрэгер, Хнид (Бедуи 67), Мерия, Хаддади, Шалали, Шкири, Сасси, Бадри (Слити 58), Хенисси (Шауа 44), Хазри
Главный тренер: Канзари Махер.
Нигерия: Узохо, Айна, Троост-Эконг, Омеруо, Коллинз, Этебо, Ндиди, Чуквуэзе (Калу 90), Ивоби, Муса (Саймон 75), Игало (Осимхен 46)
Главный тренер: Рор Гернот.
Предупреждения: Ндиди 18, Шалали 61, Бедуи 90+2
Напомни, что в финальном матче сыграют команды Сенегала и Алжира.
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"Со своими правилами в свой монастырь!"
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"Со своими правилами в свой монастырь!"
И если раскручиваете свою контору, то не надо притягивать, то что не притягивается.. Вы одни из тех кто разогнал "Старый добрый соккер?"
А теперь взялись за старожилов сего заведения? Вам Микки и Джобс доверили вопрос отвечать за количество постов, путем вброса тем "Спартак - ...хрюшки", так делайте это профессионально и интеллигентно - без оскорбления действительно народного клуба - "Спартак".
Мой кусок хлеба не очень зависит от грамотности русского языка, свою работу, по оценке компетентных людей, я выполнял на хорошо и отлично, а Вы свою - сомневаюсь...
Грубо работаете шеф, разогревают темы более аккуратно и личные амбиции. в разрезе злопамятства, здесь неуместны... а если скучно на ветках зайдите лишний раз в "модераторскую"...
Сразу говорю - "Пожизненного бана" не боюсь. Удачи.
(Микки! Надо освежить работу с "молодыми специалистами", грубо работают, злопамятны...
Всем Удачи.
вопрос_модератору
И если раскручиваете свою контору, то не надо притягивать, то что не притягивается.. Вы одни из тех кто разогнал "Старый добрый соккер?"
А теперь взялись за старожилов сего заведения? Вам Микки и Джобс доверили вопрос отвечать за количество постов, путем вброса тем "Спартак - ...хрюшки", так делайте это профессионально и интеллигентно - без оскорбления действительно народного клуба - "Спартак".
Мой кусок хлеба не очень зависит от грамотности русского языка, свою работу, по оценке компетентных людей, я выполнял на хорошо и отлично, а Вы свою - сомневаюсь...
Грубо работаете шеф, разогревают темы более аккуратно и личные амбиции. в разрезе злопамятства, здесь неуместны... а если скучно на ветках зайдите лишний раз в "модераторскую"...
Сразу говорю - "Пожизненного бана" не боюсь. Удачи.
(Микки! Надо освежить работу с "молодыми специалистами", грубо работают, злопамятны...
Всем Удачи.
вопрос_модератору
во-вторых (и это очень смешно): ты видел, сколько в твоём тексте ошибок? "в частности" выделяется запятыми. перед "среди" - запятая. после "именно" - двоеточие, а не тире (дефис). но вишенка на торте: "с прописной буквы пишутЬся". 😂😂😂 вот этот сайт придумали как раз для тебя: http://tsya.ru/ 😅
во-вторых (и это очень смешно): ты видел, сколько в твоём тексте ошибок? "в частности" выделяется запятыми. перед "среди" - запятая. после "именно" - двоеточие, а не тире (дефис). но вишенка на торте: "с прописной буквы пишутЬся". 😂😂😂 вот этот сайт придумали как раз для тебя: http://tsya.ru/ 😅