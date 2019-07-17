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Нигерия обыграла Тунис в матче за третье место на КАН

вчера, 23:59
ТунисЛоготип футбольный клуб Тунис0 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

В матче за третье место на КАН сборная Нигерии минимально обыграла команду Туниса.

Египет, стадион Аль-Салам

Тунис - Нигерия 0:1 (0:1)
Гол: Игало 3

Тунис: Бен Черифья, Дрэгер, Хнид (Бедуи 67), Мерия, Хаддади, Шалали, Шкири, Сасси, Бадри (Слити 58), Хенисси (Шауа 44), Хазри
Главный тренер: Канзари Махер.

Нигерия: Узохо, Айна, Троост-Эконг, Омеруо, Коллинз, Этебо, Ндиди, Чуквуэзе (Калу 90), Ивоби, Муса (Саймон 75), Игало (Осимхен 46)
Главный тренер: Рор Гернот.

Предупреждения: Ндиди 18, Шалали 61, Бедуи 90+2

Напомни, что в финальном матче сыграют команды Сенегала и Алжира.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   275 / 808
сегодня в 13:58
даже в теме КАН упоротые хэетеры обсуждают КБ и лазурных.....вы неисправимы!
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил Шуnя771
   370 / 808
сегодня в 13:28
Мой чернокожий брат, должен тебе заметить об особенностях великого и могучего (как Спартак) русского языка и в частности одного из его разделов - орфографии... Какие слова пишутся с заглавной (прописной) буквы? Сие правило подразумевает много определений среди которых нетрудно найти и применимое к нашей теме, а именно - "С прописной буквы пишуться: названия материков (например Африка) или имена собственные, в которых ставятся кавычки, например - кинотеатр "Дружба", футбольный клуб "Спартак" и т.д."
    Шуnя771
    Шуnя771
       15 / 808
    сегодня в 12:11
    parallels: "...во-первых, мне уже порядком надоело годами каждому здесь объяснять, что я не пишу с Заглавных букв на соккере.."
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    "Со своими правилами в свой монастырь!"
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил parallels
       15 / 808
    сегодня в 11:56
    во-первых, мне уже порядком надоело годами каждому здесь объяснять, что я не пишу с Заглавных букв на соккере. это не документ, а всего-лишь комментарии. поэтому, что спартак, что цска, что зенит - не принципиально. во-вторых (и это очень смешно): ты видел, сколько в твоём тексте ошибок? "в частности" выделяется запятыми. перед "среди" - запятая. после "именно" - двоеточие, а не тире (дефис). но вишенка на торте: "с прописной буквы пишутЬся". 😂😂😂 вот этот сайт придумали как раз для тебя: http://tsya.ru/ 😅
    Речь идет о Спартаке, а не о правописании глаголов к которым можно поставить вопрос "...тся", "ться".....
    И если раскручиваете свою контору, то не надо притягивать, то что не притягивается.. Вы одни из тех кто разогнал "Старый добрый соккер?"
    А теперь взялись за старожилов сего заведения? Вам Микки и Джобс доверили вопрос отвечать за количество постов, путем вброса тем "Спартак - ...хрюшки", так делайте это профессионально и интеллигентно - без оскорбления действительно народного клуба - "Спартак".
    Мой кусок хлеба не очень зависит от грамотности русского языка, свою работу, по оценке компетентных людей, я выполнял на хорошо и отлично, а Вы свою - сомневаюсь...
    Грубо работаете шеф, разогревают темы более аккуратно и личные амбиции. в разрезе злопамятства, здесь неуместны... а если скучно на ветках зайдите лишний раз в "модераторскую"...
    Сразу говорю - "Пожизненного бана" не боюсь. Удачи.
    (Микки! Надо освежить работу с "молодыми специалистами", грубо работают, злопамятны...
    Всем Удачи.

    вопрос_модератору
    parallels
    parallels ответил Шуnя771
       4 / 808
    сегодня в 11:28
    Мой чернокожий брат, должен тебе заметить об особенностях великого и могучего (как Спартак) русского языка и в частности одного из его разделов - орфографии... Какие слова пишутся с заглавной (прописной) буквы? Сие правило подразумевает много определений среди которых нетрудно найти и применимое к нашей теме, а именно - "С прописной буквы пишуться: названия материков (например Африка) или имена собственные, в которых ставятся кавычки, например - кинотеатр "Дружба", футбольный клуб "Спартак" и т.д."
    во-первых, мне уже порядком надоело годами каждому здесь объяснять, что я не пишу с Заглавных букв на соккере. это не документ, а всего-лишь комментарии. поэтому, что спартак, что цска, что зенит - не принципиально.
    во-вторых (и это очень смешно): ты видел, сколько в твоём тексте ошибок? "в частности" выделяется запятыми. перед "среди" - запятая. после "именно" - двоеточие, а не тире (дефис). но вишенка на торте: "с прописной буквы пишутЬся". 😂😂😂 вот этот сайт придумали как раз для тебя: http://tsya.ru/ 😅
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил African spartak
       15 / 808
    сегодня в 11:07
    Вроде правильно у него написано, но ты все равно недоволен.
    Мой чернокожий брат, должен тебе заметить об особенностях великого и могучего (как Спартак) русского языка и в частности одного из его разделов - орфографии... Какие слова пишутся с заглавной (прописной) буквы? Сие правило подразумевает много определений среди которых нетрудно найти и применимое к нашей теме, а именно - "С прописной буквы пишуться: названия материков (например Африка) или имена собственные, в которых ставятся кавычки, например - кинотеатр "Дружба", футбольный клуб "Спартак" и т.д."
    Swinsi
    Swinsi
       224 / 808
    сегодня в 09:46
    Нигерию с бронзовой медалью!
    ДАША Д
    ДАША Д
       177 / 808
    сегодня в 09:39
    Негры чуть посильнее арабов.
    sir_Alex
    sir_Alex ответил CАRLOS
       21 / 808
    сегодня в 09:25
    Поздравляю Ахмеда Мусу с бронзой КАН.
    Муса уже не торт!
    African spartak
    African spartak ответил Шуnя771
       32 / 808
    сегодня в 07:58
    Работа не пыльная... Но Спартак можно и правильно писать.
    Вроде правильно у него написано, но ты все равно недоволен.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил parallels
       15 / 808
    сегодня в 07:42
    позор спартаку!
    Работа не пыльная... Но Спартак можно и правильно писать.
    Mangur
    Mangur
       446 / 808
    сегодня в 06:29
    Уверенно.молодцы
    CАRLOS
    CАRLOS
       621 / 808
    сегодня в 05:50
    Поздравляю Ахмеда Мусу с бронзой КАН.
    Байкал-38
    Байкал-38
       40 / 808
    сегодня в 04:57
    Молодцы
    Caniggia
    Caniggia
       62 / 808
    сегодня в 04:23
    Слабое утешение для Нигерии после обиднейшего поражения в 1/2 от Алжира на 94-й минуте.
    cska plus
    cska plus
       10 / 808
    сегодня в 04:21
    Негры были лучше.
    Шишанутый
    Шишанутый
       82 / 808
    сегодня в 03:44
    На класе выйграли. Поздравляю Нигерию с бронзой!
    Ладожский
    Ладожский
       34 / 808
    сегодня в 03:34
    Спартак Сочи честно обыграть не может.
    Jake Sully
    Jake Sully ответил parallels
       452 / 808
    сегодня в 03:26
    позор спартаку!
    позор позором, но все же спартак обыграл Тунис.
    ОПС
    ОПС
       257 / 808
    сегодня в 02:54
    С победой, Нигерия!
    Ладожский
    Ладожский
       34 / 808
    сегодня в 01:31
    Нигерию с победой!
    EAGinLE
    EAGinLE
       38 / 808
    сегодня в 00:41
    С победой .
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил VIPded
       12 / 808
    сегодня в 00:29
    Ожидаемо. Жаль, Муса не отличился.
    К сожалению это уже не тот Муса, сдал парень значительно.
    Colchoneros
    Colchoneros
       163 / 808
    сегодня в 00:26
    Браво Нигерия!
    VIPded
    VIPded
       54 / 808
    сегодня в 00:14
    Ожидаемо. Жаль, Муса не отличился.
    beefs
    beefs
       126 / 808
    сегодня в 00:06
    отлично, я так и предсказывал....
    Zenit_84
    Zenit_84
       103 / 808
    сегодня в 00:06
    На 3-й минуте решили судьбу медалей
    beefs
    beefs
       126 / 808
    сегодня в 00:05
    отлично, я так и предсказывал....
    drug01
    drug01
       200 / 808
    сегодня в 00:03
    Молодцы!!!
    parallels
    parallels
       4 / 808
    сегодня в 00:00
    позор спартаку!
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