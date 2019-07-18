Баста хочет возродить ростовский СКА

Известный рэп-исполнитель Баста стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, он уже привлек к реализации этой задачи несколько серьезных инвесторов.
Но сам Баста пока не оказывал конкретной помощи клубу ПФЛ зоны «Юг» «СКА Ростов-на-Дону». Об этом сообщили в пресс-службе артиста.
Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и в их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно.
СКА был основан в 1937 году. В советский период истории клуба лучшими результатами команды являются второе место в чемпионате СССР 1966 года и победа в Кубке СССР 1981 года.
- А нужен ли в Ростове СКА ???
- А нужен ли в Ростове СКА ???
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1127887/ska
Какие люди играли в СКА... Заваров, Андреев....
Они и сотворили голешник Спартаку в 1981 году... Как щас помню - Заваров исполнил ранее неизвестный финт (2 или 3 спартаковца только взглядом провожали) пас Андрееву и... левый, нижний - вынимай...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1127887/ska
Какие люди играли в СКА... Заваров, Андреев....
Они и сотворили голешник Спартаку в 1981 году... Как щас помню - Заваров исполнил ранее неизвестный финт (2 или 3 спартаковца только взглядом провожали) пас Андрееву и... левый, нижний - вынимай...