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Баста хочет возродить ростовский СКА

сегодня, 13:13

Известный рэп-исполнитель Баста стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, он уже привлек к реализации этой задачи несколько серьезных инвесторов. ​

Но сам Баста пока не оказывал конкретной помощи клубу ПФЛ зоны «Юг» «СКА Ростов-на-Дону». Об этом сообщили в пресс-службе артиста.

Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и в их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно.

СКА был основан в 1937 году. В советский период истории клуба лучшими результатами команды являются второе место в чемпионате СССР 1966 года и победа в Кубке СССР 1981 года.  

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 15:06
Лучше помочь волерику.
beefs
beefs
   126 / 808
сегодня в 15:03
А В.Понедельник в какой команде играл?
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   25 / 808
сегодня в 14:45
ты же плясал с шарфиком сельмаша а тут ска возрождать будешь?а помнишь как тебя московские кони с фанатки с позором погнали?пой свой поганый реп и толстой ряхой отсвечивай.а в футбол не лезь.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Шуnя771
   743 / 808
сегодня в 14:42
Я бы ответил более жестко, но боюсь в очередной бан попасть.
За адекватность
За адекватность
   30 / 808
сегодня в 14:15
"но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно." Когда-то предмет был, ППР ( партийно политическая работа), даже имел честь изучать и зачет сдавать, но по другому, ППР- просидели, попи....ли, разошлись, как по мне из той же оперы. ИМХО.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Leha-ha50
   15 / 808
сегодня в 14:14
Вопрос к ростовчанам : - А нужен ли в Ростове СКА ???
А почему и нет?
Шуnя771
Шуnя771 ответил Bezymniy Ispanec
   15 / 808
сегодня в 14:14
Возрождай!!!Кого там возрождать???Трупов этих???СКА Ростов ублюдский клуб!!!
Следите за словами...
Шуnя771
Шуnя771 ответил Leha-ha50
   15 / 808
сегодня в 14:13
Да ужжж!!! Сергей Андреев - легенда СКА, да и в сборной СССР неплохо себя зарекомендовал!
Единственный футболист ставший дважды....)
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
сегодня в 14:08
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 808
    сегодня в 13:55
    Вопрос к ростовчанам :
    - А нужен ли в Ростове СКА ???
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Шуnя771
       12 / 808
    сегодня в 13:53
    Победа в Кубке СССР 1981 года. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1127887/ska Какие люди играли в СКА... Заваров, Андреев.... Они и сотворили голешник Спартаку в 1981 году... Как щас помню - Заваров исполнил ранее неизвестный финт (2 или 3 спартаковца только взглядом провожали) пас Андрееву и... левый, нижний - вынимай...
    Да ужжж!!! Сергей Андреев - легенда СКА, да и в сборной СССР неплохо себя зарекомендовал!
    VIPded
    VIPded
       54 / 808
    сегодня в 13:53
    Чисто пиар.
    Морро
    Морро
       281 / 808
    сегодня в 13:53
    Дело хорошее, не похерить бы. Клуб то славный был.
    КЭТиК
    КЭТиК
       210 / 808
    сегодня в 13:52
    Уж лучше бы в Чайку деньги вкладывал.
    ALEX26659
    ALEX26659
       174 / 808
    сегодня в 13:51
    попиариться эта баста хочет...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       9 / 808
    сегодня в 13:30
    Петь не умеет, так пусть хоть клуб возродит, какая-то польза будет, кроме вытаптывания газона "Ростов-Арены"))
    Шуnя771
    Шуnя771
       15 / 808
    сегодня в 13:21
    Победа в Кубке СССР 1981 года.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1127887/ska

    Какие люди играли в СКА... Заваров, Андреев....

    Они и сотворили голешник Спартаку в 1981 году... Как щас помню - Заваров исполнил ранее неизвестный финт (2 или 3 спартаковца только взглядом провожали) пас Андрееву и... левый, нижний - вынимай...
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