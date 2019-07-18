Баста хочет возродить ростовский СКА

сегодня, 13:13

Известный рэп-исполнитель Баста стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, он уже привлек к реализации этой задачи несколько серьезных инвесторов. ​

Но сам Баста пока не оказывал конкретной помощи клубу ПФЛ зоны «Юг» « СКА Ростов-на-Дону». Об этом сообщили в пресс-службе артиста.

Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и в их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно.