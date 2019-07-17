Истинные «барсы». Футболу во Владикавказе – быть!

сегодня, 19:00

Первый матч новой «Алании» в ПФЛ собрал 15 тысяч зрителей. «Соккер.ру» с удовольствием рассказывает историю возрождения футбольного символа Северной Осетии.

В этом сезоне в РПЛ появился клуб «Сочи», одно из прозвищ которого – «барсы». Но все, кто не первый год следит за российским футболом, знают, что настоящие «барсы» водятся во Владикавказе, и, по стечению обстоятельств, этим летом в их судьбе тоже наступили приятные перемены.

Начало и расцвет

В футбол во Владикавказе играют с начала XX века, а датой образования местного футбольного клуба, называвшего в разные времена и «Спартаком», и «Аланией», считается 1921 год. Во времена СССР «Алания» (будем называть команду именно так, пусть были и другие называния) лишь дважды играла в Высшей лиге, но с образованием чемпионатов России мы получили одну из сильнейших команд страны. За первые десять лет проведения чемпионатов России гегемония московского «Спартака» нарушилась только раз, и сделать это удалось именно клубу из Владикавказа.

Закат и разрушение

После четырнадцати лет в элитном дивизионе российского футбола «Алания» столкнулась с проблемами, которые загнали ее в ПФЛ (второй дивизион). В первый, но не в последний раз клуб лишился профессионального статуса. «Алания» начала путь наверх с низов, в 2010 удалось на годик вернуться в РПЛ , тут же последовал вылет и еще один выход в Премьер-Лигу на короткий срок. По ходу сезона 2013/14, который «Алания» проводила в ФНЛ , клуб окончательно обанкротился и снялся с соревнования. На базе дубля был создан владикавказский «Спартак», который на протяжении пяти лет представлял регион в зоне «Юг» первенства ПФЛ .

Возрождение

И вот чудесный день настал: «Алания» возродилась! Под таким названием заявлен на новый сезон ПФЛ клуб из Владикавказа, его президентом стал Владимир Габулов, который с ноября 2018 года занимал должность министра спорта Северной Осетии. Портфель министра Габулов променял на работу в клубе из родного региона, который предпринимает попытку вернуться под софиты отечественного футбола.

Говорят, финансирования хватит, чтобы «сдать пятилетку за два года», то есть добраться до РПЛ . Впрочем, вслух таких обещаний никто не дает. Единственный собственник нового клуба – Данил Гуриев, он приходится сыном красноярскому металлургическому магнату Владимиру Гуриеву, который является генеральным директором «Новоангарского обогатительного комбината». Сам учредитель «Алании» владеет несколькими красноярскими компаниями, но называет себя патриотом Северной Осетии.

Место «Алании» - в элите российского футбола. Сделаем все возможное, чтобы клуб играл в РПЛ , но как скоро это случится, пока не готов сказать. Может быть, это громкие слова, но я патриот своей родины, своей республики. Мне больно смотреть на то место, которое сейчас занимает Осетия на карте отечественного футбола.

Тот факт, что «Алания» будет развиваться за счет частного капитала, не может не радовать. Между тем, примечательна судьба клуба «Спартак-Владикавказ», на базе которого воссоздана «Алания». Пока этот клуб тоже продолжит выступления в ПФЛ , но лучшие игроки уйдут в главную команду, бюджет сократится втрое, а «Спартак-Владикавказ» будет своего рода дублем «Алании», хотя это и звучит диковато, учитывая, что команды выступают в одном дивизионе. Зато жители осетинской столицы увидят городское дерби!

Как уже сказано выше, президентом возрожденного под традиционным желто-красным стягом клуба стал Владимир Габулов. На эмблему тоже, к слову, вернулся такой родной всем болельщикам «барс». Так что это самая настоящая «Алания»! Именно Владимир Борисович – учимся называть в недавнем прошлом действующего вратаря именно так, объявил о радостном событии несколько дней назад:

Сегодня действительно радостное событие: мы презентуем новый футбольный клуб под названием «Алания Владикавказ». Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев. Он — единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им. Бюджет? Он достаточен, чтобы бороться за самые высокие места в лиге. С этого сезона новая команда будет выступать в ПФЛ . Основная часть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за «Спартак», перешли в «Аланию». Также у нас будет усиление. Все мы ждали, когда в Северной Осетии снова появится «Алания». Это клуб, который объединяет всех нас: болельщиков, республику, народ. Надеюсь, он будет приносить радость фанатам и собирать полные трибуны.

Главным тренером «Алании» стал Спартак Гогниев, который с января работал с владикавказским «Спартаком», а теперь нежданно-негаданно пошел на повышение, ведь новая команда, в отличие от старой, будет бороться за выход в ФНЛ , а это серьезная задача для молодого специалиста – для Гогниева это первый опыт работы тренером.

Премьера

Первый блин новой «Алании» получился комом: в дебютном матче ФНЛ команда из Владикавказа уступила со счетом 0:1 «Легион-Динамо» из Махачкалы. Но это не главное. Куда более мощный новостной повод дает не результат, а тот факт, что на трибунах республиканского стадиона «Спартак» собралось 15 тысяч зрителей, которые приветствовали возрождение «Алании».