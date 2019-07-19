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Джанаев: «Обидно, что Федун, не разобравшись, дал команду меня зачехлить»

сегодня, 03:34

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев рассказал о том, как был переведён в дубль в своём последнем сезоне за «Спартак».

– Спартаковский этап закончился скандалом. Цитируем Арсена Минасова, вашего бывшего агента: «После матчей с „Крыльями“ и ЦСКА негодяи лживо обвинили Джанаева в нечестной игре». Что это было?

– Узнал-то я обо всём лишь через два с половиной года, которые на правах аренды отыграл в «Тереке» и «Алании». Вернулся в «Спартак», и Минасов сказал, что ходят такие слухи. Как я понял, Федун сразу дал команду Джанаева зачехлить. Самое обидное – даже не разобравшись! 

Контракт со «Спартаком» продолжал действовать, но в основе на меня не рассчитывали. Передали слова Карпина: «Есть Дикань, Ребров и Песьяков. Четвёртый вратарь ни к чему». Вариантов особых не было. Тут подходит Бушманов, главный тренер «Спартака-2»: «Хочешь за нас во второй лиге поиграть?» – «Почему нет? Практика-то нужна…» – «Хорошо, вносим тебя в заявку на сезон». Приступил к тренировкам. Вскоре в Тарасовке матч против основного состава. Готовлюсь, вдруг на разминке Бушманов отводит в сторону: «Сос, ты не играешь. Карпин запретил». 

– Ваша реакция?

– Шок. Подходить к Карпину, выяснять, что да как, не стал. До конца года тренировался со второй командой, но ни одного матча за неё так и не провёл. 

– Как полагаете, это решение Карпина? Или Федуна?

– Не знаю. Если когда-нибудь увижу Леонида Арнольдовича, надеюсь, удастся с ним поговорить, объяснить ситуацию. Моя совесть чиста. Чтобы доказать это, в любой момент готов пройти проверку на полиграфе. Когда разрывали контракт, прямо спросил у Асхабадзе, генерального директора: «Откуда информация о нечестной игре? Почему меня не вызвали, не спросили? Вы же знаете – сантиметра не отдам на футбольном поле!» Как раз тогда «Спартак» бился с ЦСКА, Тёма Ребров ошибся – выбежал за пределы штрафной, маханул, пропустили. 0:1. Говорю: «Вот, про любого вратаря можно сказать то же самое. Давайте пойдём на детектор лжи. Я в себе уверен!» 

– Кто же вас оклеветал?

– Человек, который имел отношение к руководству «Спартака». Сейчас в клубе его уже нет. 

– Когда виделись с ним последний раз?

– Давно, ещё в «Спартаке». Но тогда я не знал, что он про меня наговорил. 

Также Джанаев рассказал, почему отказался от перехода в «Зенит» в 2016 году.

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   334 / 811
сегодня в 04:30
ха прикольная тема, игру слить может только клуб, и они еще бдят чтобы игроки не сливали без их ведома)))
cska plus
cska plus
   9 / 811
сегодня в 04:29
Да это же секта в чистом виде, все делают и говорят то, что хочет видеть и слышать их предводитель федун, тьфу какой позор.
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