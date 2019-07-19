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Рахимич: «ЦСКА будет трудно в матче с „Оренбургом“»

сегодня, 09:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Оренбурга».

Этот матч точно не будет легким, как и любой в стартовавшем сезоне. Надеюсь, ЦСКА сумеет сыграть лучше, чем в первом туре, и лучше, чем в последнем матче с «Оренбургом». Армейцы должны потихоньку втянуться в сезон и начать набирать очки.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   158 / 803
сегодня в 15:06
Надо брать реванш за второй круг прошлого сезона, красно-синие, и конечно же одержать первую победу в наступившем сезоне! Вчера ведь было ровно 18 лет, как Папа дебютировал в составе ЦСКА! Спасибо тебе за все, Элвер) Как-то давным давно Игоря Акинфеева спросили о том, кто является лучшим футболистом ЦСКА на его взгляд и он ответил: Элвер Рахимич!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   244 / 803
сегодня в 14:46
А с кем ЦСКА не будет трудно?
CSKA Rek
CSKA Rek ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 14:25
Пора начинать брать очки, тем более дома. Удачи!
очки брать ещё весной надо было начинать, но мы так и не дождались этого. Что-то подсказывает, что ни чего не изменится и сейчас. Только и остаётся надеяться на Васина, Облякова и Ганчаренко (((. ЛЁНЯ ВЕРНИСЬ, МЫ ВСЁ ПРОСТИМ !!!
shlomo
shlomo
   161 / 803
сегодня в 13:39
Хочу увидеть хороший футбол "без помех"....и пусть победить, кто сейчас сильнее....
Alladins
Alladins
   359 / 803
сегодня в 13:30
Пока в ЦСКА есть такие болельщики, как Ваня в красно-белом шарфе, ему всегда будет трудно.
Юрниекс
Юрниекс
   113 / 803
сегодня в 13:26
Что за херня? ЦСКА, в состоянии достойно сыграть с любой командой нашего чемпа. С любой! Иначе вообще нехрен выходить на поле...
RIR68
RIR68
   139 / 803
сегодня в 12:37
надо постараться!
Морозовский
Морозовский
   2 / 803
сегодня в 12:36
Надо коням надрать помощников бакланов!
oFANATo
oFANATo
   43 / 803
сегодня в 11:54
А кому сейчас легко? Ну может только пищевику с ручным Москалевым.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   61 / 803
сегодня в 11:54
Стыдно, как всегда за СпаМ, как его Сочи возила и только благодаря "ошибкам" Москалёва взяли ТУХЛЫЕ 3 очка))))))))).
За эти "ошибки" Москалев отстранен до конца сезона. Остается надеяться только на "компенсацию" Федуна.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   56 / 803
сегодня в 11:46
Проходняков не будет ни у кого.
В Сочи банда подбирается,Григорян грозится...все подровнялись.
Но кони выиграют 2-1.
Footbolista
Footbolista
   1 / 803
сегодня в 11:05
Оренбург посильнее Крыльев...Ихорян в панике...
FROLL 001
FROLL 001 ответил Дед за ЦСКА
   19 / 803
сегодня в 10:45
Стыдно, как всегда за СпаМ, как его Сочи возила и только благодаря "ошибкам" Москалёва взяли ТУХЛЫЕ 3 очка))))))))).
Свиней возят все. У них одна надежда на отскок это судьи. Гыгыгы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   92 / 803
сегодня в 10:26
А конюшня все отмазки на молодежь говорит,а сколько нужно кобылам на это время??? 10 или 15 лет,когда уже будут пенсионерами?? Опять стыдно за стойло!!!
Стыдно, как всегда за СпаМ, как его Сочи возила и только благодаря "ошибкам" Москалёва взяли ТУХЛЫЕ 3 очка))))))))).
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Дед за ЦСКА
   12 / 803
сегодня в 10:14
Пора начинать брать очки, тем более дома. Удачи!
Пора, пора!!! А иначе Витька , который тренер, могут погнать с "ипподрома"!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   12 / 803
сегодня в 10:10
А конюшня все отмазки на молодежь говорит,а сколько нужно кобылам на это время??? 10 или 15 лет,когда уже будут пенсионерами?? Опять стыдно за стойло!!!
Не дают покоя 15 угробленных лет??? Сочувствую!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   92 / 803
сегодня в 10:09
Пора начинать брать очки, тем более дома.
Удачи!
VIPded
VIPded
   47 / 803
сегодня в 10:01
Удачи ЦСКА! Васин, заканчивай чудить!!!
112910415
112910415
   44 / 803
сегодня в 09:43
да...соперник сильнее, судя по таблице
cska plus
cska plus
   10 / 803
сегодня в 09:41
Сейчас в РПЛ все матчи трудные кроме с спартаком.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   112 / 803
сегодня в 09:24
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       112 / 803
    сегодня в 09:22
      SHMEL
      SHMEL
         126 / 803
      сегодня в 09:22
      Даже трудно загадывать.Удачи и победы ЦСКА!
      Don trambon
      Don trambon ответил Leha-ha50
         55 / 803
      сегодня в 09:22
      Васин - это диверсант в нашем тылу!!!
      так и на гончара тогда падает подозрение, который активно его в старт пихает( неужто федун и тут руку приложил(
      STVA 1
      STVA 1
         99 / 803
      сегодня в 09:21
      Оренбург будет стараться , но кадровый дефицит большойиу них .
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил Don trambon
         12 / 803
      сегодня в 09:20
      Очень интересно, васина выпустят на поле или тем же составом играть будем, что и с крыльями?
      Васин - это диверсант в нашем тылу!!!
      КЭТиК
      КЭТиК
         243 / 803
      сегодня в 09:19
      Оренбург вполне может взять очки.
      Don trambon
      Don trambon
         55 / 803
      сегодня в 09:12
      Очень интересно, васина выпустят на поле или тем же составом играть будем, что и с крыльями?
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
         186 / 803
      сегодня в 09:10
      Чем труднее, тем лучше. Молодой команде для взросления нужны трудности.
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