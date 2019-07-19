Рахимич: «ЦСКА будет трудно в матче с „Оренбургом“»

Бывший полузащитник ЦСКА рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Оренбурга».

Этот матч точно не будет легким, как и любой в стартовавшем сезоне. Надеюсь, ЦСКА сумеет сыграть лучше, чем в первом туре, и лучше, чем в последнем матче с «Оренбургом». Армейцы должны потихоньку втянуться в сезон и начать набирать очки.