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Тренер «Нефтчи»: «Тульский „Арсенал“ – очень сильный соперник»

сегодня, 01:30

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин поделился ожиданиями от противостояния с тульским «Арсеналом» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. В первом раунде азербайджанский клуб обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0).

Одержанные победы станут для нас мотивацией в следующих матчах. У нас есть некоторое время для подготовки. Нас ждёт очень сильный соперник. 

Возможно, мы отправим кого-то на игру тульского «Арсенала» во втором туре российской Премьер-Лиги. Но есть и другие средства, с помощью которых можно проанализировать игру команды. В любом случае, нас ждёт тяжёлая игра.

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   334 / 811
сегодня в 04:23
бабки в мешке занести в раздевалку, это значит проанализировать)))
beefs
beefs
   131 / 811
сегодня в 03:48
Арсеналу победы...
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 811
сегодня в 03:45
Понятно, что с уходом Мирзова, Бакаева, Джорджевича Арсенал многое потерял. Потому и надо пробиться в группу ЛЕ, тогда желающие поиграть в ЕК сами объявятся.
Удачи Арсеналк!!!
Je suis КСИР
Je suis КСИР
сегодня в 02:52
Удачи нашим.
Denkuz
Denkuz
сегодня в 02:10
Арсенал должен Нефтчи сделать.
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