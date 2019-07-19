Тренер «Нефтчи»: «Тульский „Арсенал“ – очень сильный соперник»

Главный тренер «Нефтчи» поделился ожиданиями от противостояния с тульским «Арсеналом» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. В первом раунде азербайджанский клуб обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0).

Одержанные победы станут для нас мотивацией в следующих матчах. У нас есть некоторое время для подготовки. Нас ждёт очень сильный соперник.

Возможно, мы отправим кого-то на игру тульского «Арсенала» во втором туре российской Премьер-Лиги. Но есть и другие средства, с помощью которых можно проанализировать игру команды. В любом случае, нас ждёт тяжёлая игра.