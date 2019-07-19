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Павлюченко: «Извинялся перед ЦСКА»

сегодня, 08:24

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о своем переходе в «Спартак». 

Мы с защитником Ромой Романовым даже приезжали в Москву к Гинеру. Пообщались, договорились и вернулись в Волгоград. И тут Горюнов (президент «Ротора») вызывает нас: «Вы что, обалдели? Что это вы, согласились? Как так?» Потом опять полетели в Москву вместе с помощником Горюнова Шохом, извинялись перед ЦСКА. Правда, Гинера тогда уже не было на этой встрече. Объясняли, что мы отказываемся переходить, хоть сначала и договорились. Но мы же ничего не подписывали. А вскоре после этого я перешёл в «Спартак». 

Когда «Ротор» играл со «Спартаком», президентом был Червиченко. Меня поменяли после первого тайма, я поднялся наверх, и там сидели как раз Червиченко, Горюнов и Шох. И всё, за 5 минут решили, что я поеду. Кстати, с Горюновым у меня были хорошие отношения. Его сына, которого застрелили, тоже звали Рома, и относился он ко мне как к сыну, любил меня, говорил, что похож на него. И после того как я ушёл в «Спартак», отношение поменялось: рассказывал футболистам, что я негодяй, бросил команду, ушёл. Я не понимал почему. Он ведь сам меня продал. После этого мы перестали общаться. Я уехал и больше не видел его.

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Дровосеки
   191 / 803
сегодня в 14:23
Это за что русские должны перед Кадыровым извиниться?!?
Дровосеки
Дровосеки
   542 / 803
сегодня в 14:12
перед Кадыровым извинись, как все русские.
2008 год
2008 год
   247 / 803
сегодня в 13:44
Кому это надо?
Шуnя771
Шуnя771 ответил beefs
   16 / 803
сегодня в 13:25
Исповедь?
Отрывки мемуаров, футбольных...)
mangoх12
mangoх12
   28 / 803
сегодня в 13:13
и хорошо что не перешел к нам , а так видать понял что загубил карьеру в спаме
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   48 / 803
сегодня в 12:26
Лучше поздо, чем ни когда. ☺️
oFANATo
oFANATo
   43 / 803
сегодня в 12:10
Всегда извиняются когда чувствуют себя виноватыми.
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 803
сегодня в 12:08
Не надо было извиняться.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил BAHbKA BCTAHbKA
   61 / 803
сегодня в 11:52
А если бы перешел не в Спартак, а в ЦСК, в Тоттенхеме бы никогда не играл. Гинер бы заломил цену и сидел бы Рома как Дзага, Конифей и другие подневольные.
А у тебя не возникла мысль логичная как у всех нормальных людей.? А может названные тобой люди не имели и не имею никакого желания уезжать из ЦСКА, где их все устраивает? И чего этот "гигант" добился в АПЛ ? Того же , что и Билялетдинов, т.е. ничего.
blitz
blitz
   799 / 803
сегодня в 11:51
    Любимец
    Любимец ответил морозз
       674 / 803
    сегодня в 11:03
    Считаю, что Рома не до конца реализовал то что дала ему природа...талант форварда!
    Отнюдь! Рома выжал (или выжали из него) из своего невеликого таланта даже больше! Прям как у быков Смолов замыкателем-добивателем работал, так и на Рому в Спартаке все играли, пока Велик его не вытеснил из бомонда!
    spartach n1
    spartach n1
       70 / 803
    сегодня в 10:58
    Повезло не опозорился !
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 803
    сегодня в 10:19
    Теперь 16тые извиняются
    морозз
    морозз
       23 / 803
    сегодня в 09:54
    Считаю, что Рома не до конца реализовал то что дала ему природа...талант форварда!
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       120 / 803
    сегодня в 09:53
    А если бы перешел не в Спартак, а в ЦСК, в Тоттенхеме бы никогда не играл. Гинер бы заломил цену и сидел бы Рома как Дзага, Конифей и другие подневольные.
    drug01
    drug01
       194 / 803
    сегодня в 09:34
    Молодец
    Trepanator
    Trepanator
       240 / 803
    сегодня в 09:34
    Какие он коням голы присовывал,отменные
    beefs
    beefs
       135 / 803
    сегодня в 09:23
    Исповедь?
    ДАША Д
    ДАША Д
       200 / 803
    сегодня в 09:18
    Меркантильность губит Рому.
    Caniggia
    Caniggia
       68 / 803
    сегодня в 08:59
    Всё равно Пав запомнится на поле, как лентяй и абсолютное в точку погоняло от Гуся - спящий гигант. Из-за своей лени, он и не задержался надолго в Тоттене, а потенциал был у него очень большой.
    VIPded
    VIPded
       47 / 803
    сегодня в 08:59
    За связь с Спартаком всем и всегда извиняться приходится... Стыдно за него! )))
    particular
    particular
       7 / 803
    сегодня в 08:45
    Заголовок про извинения, а сказанное - про недопонимание, скороспелые решения и обычные разговоры в спину...
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       112 / 803
    сегодня в 08:39
    В стойло дырофееву43 и ко овеса свежего принес?? ХАХАХАХА
    Don trambon
    Don trambon
       55 / 803
    сегодня в 08:36
    Свиньи они и есть свиньи. Не важно какой год, они всегда вели закулисные игры.
    Стыдно за спам.
    Ладожский
    Ладожский
       31 / 803
    сегодня в 08:27
    ЦСКА от этого ничего не потерял.
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