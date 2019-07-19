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Хомуха: «Показанный „Сочи“ уровень игры не особо удивляет»

сегодня, 02:16
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит21.07.2019 в 21:30 Не начался

Тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящего матча «Сочи» - «Зенит» в рамках 2-го тура РПЛ.

В первом туре не только «Сочи» показал симпатичную игру, но ещё и «Спартак» был не так хорош. Состав южан пополняют известные и весьма опытные футболисты, так что показанный ими уровень игры не особо удивляет. Другой вопрос, что на дистанции им будет гораздо сложнее демонстрировать высокий класс. Но в отдельных матчах «Сочи» вполне способен достойно противостоять многим командам РПЛ. Уверен, руководство и тренерский штаб черноморцев понимают, что качество игры и результат – две разные вещи. Если играть хорошо и не набирать при этом очки, то можно оказаться в зоне вылета.

Мыслями об игре с «Сочи» также поделился защитник «Зенита» Игорь Смольников.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 811
сегодня в 04:28
Сочи удачи!
mihaluch
mihaluch
   110 / 811
сегодня в 03:21
"Сочи" ещё удивят в этом чемпионате.
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 811
сегодня в 03:10
Ждём спад
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   158 / 811
сегодня в 02:53
Человек привык в ЦСКА без игры показывать результат...в нормальных же командах говорят "игра есть-придет и результат"...
11-и метровый
11-и метровый
   26 / 811
сегодня в 02:21
Это спартак играл без уровня по методу пиджака, а Сочи в обычный футбол.
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