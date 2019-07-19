Хомуха: «Показанный „Сочи“ уровень игры не особо удивляет»

Тренер юношеской сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча «Сочи» - «Зенит» в рамках 2-го тура РПЛ .

В первом туре не только «Сочи» показал симпатичную игру, но ещё и «Спартак» был не так хорош. Состав южан пополняют известные и весьма опытные футболисты, так что показанный ими уровень игры не особо удивляет. Другой вопрос, что на дистанции им будет гораздо сложнее демонстрировать высокий класс. Но в отдельных матчах «Сочи» вполне способен достойно противостоять многим командам РПЛ . Уверен, руководство и тренерский штаб черноморцев понимают, что качество игры и результат – две разные вещи. Если играть хорошо и не набирать при этом очки, то можно оказаться в зоне вылета.