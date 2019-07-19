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Газизов: «И „Уфа“, и „Краснодар“ будут максимально заряжены на победу»

сегодня, 01:53
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 14:00 Не начался

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» во 2-м туре РПЛ, а также рассказал о том, что уфимский клуб продолжает искать усиления на трансферном рынке.

«Уфа», как и «Краснодар», подходит к матчу после поражения, так что обе команды будут максимально заряжены на победу. Хочется, чтобы наш очный матч получился зрелищным, с большим количеством голов, и понравился зрителям.

Если говорить об обновлении нашего состава, то должны быть и ещё покупки. Надеюсь, к четвёртому-пятому туру уже будут видны очертания игры команды, и станет понятно, куда мы двигаемся. Хотя и в первом туре это было видно – новички неплохо вписались в коллектив.

Ранее Газизов сообщил, что состав «Уфы» может пополнить форвард «Зенита» Антон Заболотный.

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Все комментарии
beefs
beefs
   131 / 811
сегодня в 02:30
мяч круглый, куда он покатиться, посмотрим...
mihaluch
mihaluch
   110 / 811
сегодня в 02:14
Краснодар конечно сильнее и по составу и по подготовке, но результат всё равно под вопросом.
Ладожский
Ладожский
   34 / 811
сегодня в 02:04
Уфе только победы!
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