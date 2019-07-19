Газизов: «И „Уфа“, и „Краснодар“ будут максимально заряжены на победу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» во 2-м туре РПЛ , а также рассказал о том, что уфимский клуб продолжает искать усиления на трансферном рынке.

«Уфа», как и «Краснодар», подходит к матчу после поражения, так что обе команды будут максимально заряжены на победу. Хочется, чтобы наш очный матч получился зрелищным, с большим количеством голов, и понравился зрителям.

Если говорить об обновлении нашего состава, то должны быть и ещё покупки. Надеюсь, к четвёртому-пятому туру уже будут видны очертания игры команды, и станет понятно, куда мы двигаемся. Хотя и в первом туре это было видно – новички неплохо вписались в коллектив.