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Карапетян: «Меня называют МакКарапетяном. Путают с Конором Макгрегором»

сегодня, 14:32

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян признался, что его часто сравнивают с известным бойцом UFC Конором Макгрегором.

- Вас когда-нибудь путали с Макгрегором?

- Несколько раз! В Шотландии было. Такого я никогда не видел: там весь город пьяный был — старые, молодые. И вот, когда мы с парнями пошли погулять, нашли бар с дискотекой. Я зашел в туалет — и тут же вокруг меня стали собираться люди. Смотрят и говорят: «Ты выиграешь следующий бой, удачи!» Перепутали с Конором, бывает. В газетах тоже стали писать: МакКарапетян.

- Когда вы отрастили бороду?

- С этого все и пошло. Когда открыл бар, времени бриться не было. Потом пошел к парикмахеру, а он говорит: «Зачем ты хочешь убрать? Нормально же выглядит». Красиво подравнял — и вот уже три года я ее не убираю.

- Вы вообще смотрите ММА?

- Только один бой — [Конора] с Хабибом, когда весь мир об этом говорил. Мне понравилось.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   200 / 803
сегодня в 15:16
Оба армянина получается.
VIPded
VIPded
   47 / 803
сегодня в 14:57
После таких вьюх скоро с Галустяном путать начнут...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   95 / 803
сегодня в 14:52
Уфу в прошлом году он напряг знатно.
Denkuz
Denkuz
   302 / 803
сегодня в 14:35
По пьяне что только не перепутаешь, правда, потом стыдно бывает.
Ладожский
Ладожский
   31 / 803
сегодня в 14:33
Еще одно посмешище объявилось, срочно его в спартак.
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