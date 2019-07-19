Карапетян: «Меня называют МакКарапетяном. Путают с Конором Макгрегором»

Нападающий «Сочи» признался, что его часто сравнивают с известным бойцом UFC Конором Макгрегором.

- Вас когда-нибудь путали с Макгрегором?

- Несколько раз! В Шотландии было. Такого я никогда не видел: там весь город пьяный был — старые, молодые. И вот, когда мы с парнями пошли погулять, нашли бар с дискотекой. Я зашел в туалет — и тут же вокруг меня стали собираться люди. Смотрят и говорят: «Ты выиграешь следующий бой, удачи!» Перепутали с Конором, бывает. В газетах тоже стали писать: МакКарапетян.

- Когда вы отрастили бороду?

- С этого все и пошло. Когда открыл бар, времени бриться не было. Потом пошел к парикмахеру, а он говорит: «Зачем ты хочешь убрать? Нормально же выглядит». Красиво подравнял — и вот уже три года я ее не убираю.

- Вы вообще смотрите ММА ?

- Только один бой — [Конора] с Хабибом, когда весь мир об этом говорил. Мне понравилось.